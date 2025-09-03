Tribunal de Disciplina Judicial queda instalado; advierte cárcel a jueces corruptos

La Ministra Celia Maya será la presidenta del Tribunal por dos años, luego de que fuera la candidata con mayor número de votos recibidos en la elección judicial del pasado 1 de junio.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) quedó formalmente instalado este martes y advirtió que castigará con severas sanciones a quienes retarden la justicia o cometan actos de corrupción. El objetivo del nuevo cuerpo colegiado, que sustituirá al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es vigilar y, en su caso, sancionar el actuar incorrecto de jueces y juezas en el país.

“Demostremos a los incrédulos, dentro y fuera de nuestras fronteras, que la Reforma Judicial es pertinente y exitosa. No se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia. No es admisible la impunidad de los malos juzgadores. Es inaceptable el retardo en la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la judicatura”, advirtió la Ministra presidenta Celia Maya, quien obtuvo el mayor número de votos en la elección judicial para conformar el TDJ el pasado 1 de junio.

A su vez, el Magistrado Rufino H. León Tovar agregó que se castigará con cárcel a quienes cometan actos indebidos en el Tribunal. "Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a los que retarden o resuelvan injustamente los casos. Desterremos de una vez la idea de que en México sólo se obtiene justicia si se cuenta con dinero o poder", expresó.

Tovar garantizó que el TDJ velará por el respeto estricto a las normas, los valores y los principios de la función jurisdiccional y de la carrera judicial. Consideró que para alcanzar ese objetivo deberán establecerse criterios y prácticas de supervisión que sean homogéneos, uniformes, y que den certeza y celeridad en la investigación, en la substanciación y en la resolución de los procedimientos de responsabilidad con total apego a la legalidad.

⚖ Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La magistrada Celia Maya García asumió la presidencia del nuevo órgano en una ceremonia que contó con la participación de representantes de los 3 Poderes de la Unión. 🔗 https://t.co/L06wJx2bFa pic.twitter.com/DJpLAzZj1a — PJF (@pjf_mexico) September 2, 2025

También forman parte del Pleno del nuevo Tribual las magistradas Eva Verónica de Gyvés Zárate e Indira Isabel García Pérez, así como los magistrados Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.

Maya fue consejera de la Judicatura, cercan al expresidente Andrés Manuel López Obrador y exmilitante de Morena.

En su mensaje, la Magistrada presidenta convocó a la unidad de todas las personas que tienen asignada una tarea judicial o administrativa para trabajar a favor de una nueva era del Poder Judicial. Se pronunció porque nunca más haya corrupción, a fin de que todas las personas puedan acceder a la justicia bajo las premisas puntuales de la Constitución.

Maya García explicó que el TDJ fue provisto de competencias para supervisar el desempeño judicial, y la investigación, procesamiento y resolución de los casos de responsabilidad oficial de los servidores públicos del Poder Judicial; su objetivo, indicó, es la mejora institucional, por lo que se procederá en los casos de desviación de la función. "Los jueces y magistrados que conforman los cargos judiciales no resultan afectados en su libertad, autonomía e independencia", precisó.

Para la Magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate, la instalación del TDJ representa el inicio de un nuevo ciclo de la justicia en México con grandes expectativas y mayores logros, entre ellos, consolidar a la Reforma Judicial como un proceso exitoso. Señaló que los integrantes de este órgano se ajustarán a lo que les exige la sociedad: austeridad, honestidad y trabajo.

¿Qué función tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial?

El Tribunal revisará que los procesos de impartición de justicia sean ágiles, que se investigue en donde haya duda de honestidad, pero sobre todo se resuelva con justicia, lo que contribuirá a modificar de forma positiva la percepción social hacia el Poder Judicial. Aseguró que no se perseguirá a las personas servidoras públicas que no comulguen con la reforma.

Por su parte, el Magistrado Bernardo Bátiz Vázquez destacó que la reciente reforma al Poder Judicial representa una auténtica revolución, en donde un poder que no era electo, ahora lo es, como el Ejecutivo y el Legislativo.

“No vamos a ser la inquisición ni perseguidores de amigos o de enemigos. Vamos a cuidar la buena conducta, la buena conducta de los juzgadores. que traten bien al personal que depende de ellos, que traten bien a la ciudadanía que acude a pedir justicia", sostuvo.

La Magistrada Indira Isabel García Pérez afirmó que la instalación del TDJ representa un suceso histórico que comprende la renovación del Poder Judicial en un sólo equipo que llega a la nueva era de la impartición de justicia y en el que se refleja también el tiempo de mujeres que se vive en México, pues a partir de hoy es presidido por una de ellas: la magistrada Maya García.