PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum frena en su primer año nepotismo y reelección

La Presidenta ofreció su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. En su mensaje, destacaron algunas frases importantes, desde los avances de la 4T hasta la nueva SCJN y el fin del periodo de la era neoliberal.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Como preámbulo de una gran Reforma Electoral que está en proceso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio un primer paso que generó inquietud y hasta rechazo, entre algunos morenistas y aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México: las reformas constitucionales para prohibir el nepotismo electoral y la reelección, que empezaran a aplicarse desde los comicios del año 2030.

Originalmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso en su iniciativa de reformas constitucionales que la prohibición del nepotismo electoral y la anulación del principio de reelección quedaran sin efecto a partir de los comicios del año 2027. Sin embargo, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, coordinadas por los morenisas Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, decidieron enmendarle la plana a la mandataria nacional y posponer hasta el 2030 la aplicación de las referidas reformas.

El Artículo 55 de la Constitución General de la República establece los requisitos que se requieren para aspirar a ser diputado federal. A esos requisitos se agregó uno más en la reforma publicada el martes 1 de abril del 2025:

“No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”. Esta misma disposición se aplicará en el caso de los aspirantes al Senado de la República.

Con respecto a la reelección, las reformas publicadas el martes 1 de abril en el Diario Oficial de la Federación señalan:

“Artículo 59.- Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de suplentes”.

La prohibición del nepotismo electoral se hizo extensivo también al Presidente de la República. A los requisitos para aspirar al máximo cargo en el país, se agregó al Artículo 82 uno más:

“No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal”.

En el mismo paquete de reformas publicadas y promulgadas en el Diario Oficial de la federación del martes 1 de abril de 2025 se incluyen cambios al Artículo 115 constitucional promovidos por la presidenta Sheinbaum Pardo, para prohibir el nepotismo electoral en el caso de los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos. También se incluye la prohibición de la reelección para esos mismos cargos, a partir de los comicios del 2030.

Esta prohibición del nepotismo electoral se hizo extensiva a los gobernadores de los estados, con reformas al Artículo 116 constitucional, que advierten, que nunca podrá ser electa para el periodo inmediato:

“La persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la gubernatura”.

Del mismo modo se señala que “las Constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los Estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato”. Y se advierte la prohibición con respecto al nepotismo electoral.

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promovió la prohibición del nepotismo electoral, el senador Saúl Monreal Ávila sigue apuntándose como prospecto para la gubernatura de Zacatecas, donde actualmente despacha su hermano David, quien terminará su periodo en el 2027. Ambos son hermanos del diputado federal Ricardo Monreal Ávila, quien respaldó diferir hasta el 2030 la aplicación de esta norma.

También al actual senador morenista José Félix Salgado Macedonio se le queman las habas por ser gobernador desde hace ocho años. Y buscará estar en la boleta como abanderado del oficialismo en los comicios de junio del 2027, para relevar en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado Pineda, pese a que en los últimos cuatro años se le ha considerado el poder tras el trono en su entidad. Aunque reconoció que suceder a su hija se vería mal, el polémico “toro sin cercas” dijo que en todo caso el pueblo manda y no será él quien lo contradiga.

En San Luis Potosí gobierna Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México, presunto aliado político electoral de Morena. Este mandatario no descarta la posibilidad de heredar el cargo a su esposa, la actual senadora Ruth González Silva, quien aclaró que se someterá a la voluntad del pueblo y que si el pueblo la escoge como candidata… tendría que sacrificarse, aun cuando esta decisión sea contraria a los criterios promovidos en la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las mismas prohibiciones, con respecto al nepotismo electoral y a la reelección quedaron plasmadas en las reformas al Artículo 122 Constitucional, con respecto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los aspirantes a titulares de las 16 alcaldía capitalinas y a los candidatos a diputados a la legislatura local.

SOBRE DESAPARECIDOS

Con el propósito de potenciar las capacidades del Gobierno Federal, con el apoyo y coordinación de los gobiernos estatales, para reforzar a las instituciones y la normatividad que permitan realizar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas de manera eficaz y bajo protocolos que respeten los derechos humanos, el jueves 3 de julio del 2025 fueron aprobadas en la Cámara de Diputados reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población, en Materia de Fortalecimiento de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas.

En la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se establecen nuevos mecanismos como la Plataforma Única de Identidad, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, los registros administrativos y las fichas de búsqueda. Además se señala a la Clave Única de Registro de Población (CURP) como el elemento base de identificación de las personas, incluida en la reforma a la Ley General de Población. La CURP que contenga las huellas dactilares y fotografía, será el documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional. De igual forma se prevé su disponibilidad en formato físico y digital.

La nueva CURP biométrica mantiene los 18 caracteres alfanuméricos que identifican de forma única a cada persona en el país, pero añade información biométrica para reforzar la seguridad y autenticidad del documento. Esta versión incluirá: Huellas dactilares de ambas manos, escaneo del iris de los ojos, fotografía digital del titular y firma electrónica.

CIGARRILLOS

El viernes 17 de enero de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la disposición que prohibe el uso de cigarrillos electrónicos, con una reforma al Artículo 4 de la Constitución, en los siguientes términos:

“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.

MAÍZ TRANSGÉNICO

La presidenta Sheinbaum Pardo promovió una reforma constitucional para regular el uso del maíz transgénico y proteger a las especies nativas de esa planta esencial para la alimentación y la identidad de los mexicanos. El lunes 17 de marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Artículo 4 Constitucional:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas”.

Y agrega: “Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica-humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales”.

Esta reforma sobre el maíz transgénico fue respaldada con una modificación al Artículo 27 Constitucional que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el lunes 17 de marzo de 2025.

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentará la actividad agropecuaria y forestal, cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado…”.

En el Puntos y Comas anterior analizamos que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, tanto militares como civiles, y de un sistema nacional de investigación e inteligencia, para combatir a la delincuencia organizada, además de la recuperación y el blindaje jurídico de la rectoría del Estado en áreas estratégicas, para garantizar la soberanía del país, fueron los puntos medulares de la agenda de reformas constitucionales promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre octubre del 2024 y agosto del 2025.

Está claro que las reformas constitucionales que fortalecen la rectoría del Estado en áreas estratégicas tienen el propósito de rescatar a dos industrias clave, que fueron desmanteladas y que los gobiernos priistas y panistas que administraron el país entre 1982 y 2018 pretendieron privatizar: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. El propósito de la presidenta, por lo menos en términos jurídicos, ya está consumado, cuanto está a un mes de cumplir su primer año en el gobierno.