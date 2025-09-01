"Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal": 20 frases clave del Informe de CSP

01/09/2025 - 3:08 pm

La Presidenta ofreció su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional. En su mensaje, destacaron algunas frases importantes, desde los avances de la 4T hasta la nueva SCJN y el fin del periodo de la era neoliberal.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció este lunes su Primer Informe de Gobierno desde su llegada al poder en octubre pasado, donde habló de los logros de sus primeros 11 meses en Palacio Nacional, de la herencia recibida del Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del fin del periodo neoliberal y de la entrada del nuevo Poder Judicial, elegido por voto popular, además de presumir los programas sociales y pedir a los empresarios que sean más "activos".

A continuación, una selección de sus frases más destacadas en el discurso ofrecido en Palacio Nacional:

1.- "Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal, modelo bajo el cual se establecía que el Estado no debía intervenir en el desarrollo ni preocuparse por redistribuir la riqueza, sino simplemente crear un entorno favorable para los negocios. La experiencia de esas décadas demostró que esta idea era completamente errónea. Sin un papel activo del Estado orientado a la justicia social, la concentración de la riqueza sólo profundiza la desigualdad y deja a millones en la pobreza".

2.- "Bienvenido al nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era de nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos. Un verdadero Estado de Derecho", dijo respecto a la entrada de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de 881 personas juzgadoras que rinden protesta este lunes, tras ser elegidas por el voto popular por primera vez.

3.- "Como primera mujer Presidenta en rendir cuentas a la Nación, sostengo como en el primer día que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas. Eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar. Llegamos todas".

4.- "El progreso sin justicia no es sostenible, ni social, ni económica, ni políticamente. Afortunadamente, estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de bienestar. Fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda. El humanismo mexicano también consolida la soberanía".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró durante su Primer Informe de Gobierno que el país va bien y que le irá mejor. "No voy a fallar", prometió.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

5.- "En México no se reprime, se practica la mayor libertad de expresión en toda la historia".

6.- "La Cuarta Transformación tiene como sello la recuperación de la soberanía energética, y el rescate de Pemex [Petróleos Mexicanos] y CFE [Comisión Federal de Electricidad] como empresas de la Nación. Tras 36 años de desmantelamiento y endeudamiento, eso va quedando en el pasado".

7.- "A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Somos persistentes y certeros: el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México".

8.- "Con el Gabinete de seguridad nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia, para que no haya ninguna duda de que la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella".

9.- "Avanzamos en los proyectos ferroviarios. Sí, la 4T recupera los trenes".

10.- "Cuando no hay corrupción, como en los gobiernos de la Transformación, alcanza para más".

11.- "Estamos consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de bienestar".

12.- "Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del Presidente [Andrés Manuel] López Obrador, que no sólo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas".

13.- "Los derechos sociales son la base del bienestar. […] Las y los jóvenes deben ser cuidados, protegidos y se debe darles acceso a derechos para que puedan desarrollar toda su creatividad en libertad".

14.- "Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro país a sumarse con decisión al Plan México con inversión productiva, innovadora, y con una banca que genere mejores condiciones de crédito. México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios, y profundamente comprometidos con el futuro de la Nación".

15.- "La petroquímica de Pemex está de vuelta".

16.- "La Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo dignidad. Un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos a saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas".

17.- "Queremos que todas y todos los adolescentes tengan un espacio cercano donde estudiar. La educación es un derecho".

18.- "Para aquellos que decían que no se invirtiera en refinerías, les informo que gracias a la compra de Deer Park, a la construcción de la refinería Olmeca y a la planta coquizadora de Tula, Pemex ya produce cerca de un millón 200 mil barriles diarios de hidrocarburos, casi tres veces más de lo que se producía en 2018".

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó durante su Primer Informe de Gobierno que terminó "la era de nepotismo, corrupción y privilegios" en el PJ.
Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de su Gabinete, funcionarios y empresarios en su Primer Informe de Gobierno. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

19.- "Vamos bien, y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo y por nuestra Patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la Nación".

20.- "Por la paz y el bienestar del pueblo, tengan la certeza de que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía, y honraré siempre la confianza depositada en mí", concluyó.

La Presidenta cerró su intervención con un "viva la grandeza de México" y tres vivas para la conmemoración de la Independencia del país, que se celebra este mismo mes.

