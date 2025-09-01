CSP destaca avances en economía, seguridad, programas y obras previo a Primer Informe

El 1 de septiembre la Presidenta Claudia Sheinbaum ofrecerá su primer Informe de Gobierno; ante ello, la mandataria lanzó una serie de spots en los que habla sobre los avances que se han logrado en materia de seguridad, infraestructura, programas sociales y otros temas.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- En el marco de su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado una campaña publicitaria compuesta por 10 spots televisivos y digitales que destacan los logros alcanzados en los primeros 11 meses de su Administración iniciada el 1 de octubre de 2024.

Esta iniciativa, que se difunde en canales nacionales, redes sociales y plataformas de streaming como YouTube, busca comunicar de manera directa y visual los avances en áreas clave como economía, salud, educación y seguridad, alineándose con la tradición de rendición de cuentas del Gobierno federal.

La campaña fue presentada oficialmente el lunes 25 de agosto cuando, a través de sus redes sociales, la propia titular del Ejecutivo federal compartió el primero de los 10 anuncios que se realizaron. Los spots están diseñados para llegar a un público amplio, con un enfoque en la agenda impulsada por la Cuarta Transformación (4T), heredada del Gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador.

Cada uno de los anuncios tiene una duración aproximada de 30 segundos y se centra en un tema específico, utilizando testimonios de beneficiarios, datos estadísticos y mensajes motivacionales de la propia mandataria federal.

Los 10 spots: Un repaso a los logros destacados

A continuación, un desglose de los 10 spots basados en la información oficial difundida por el gobierno federal. Estos materiales no sólo resumen el avance en políticas públicas, sino que también invitan a la ciudadanía a participar en la construcción de un México más justo y próspero.

Gobierno con principios y causas: En el primero de sus spots la Presidenta Sheinbaum resalta que su Gobierno se guía por las grandes culturas originarias de México, así como su historia y la máxima de que "por el bien de todos, primero los pobres". Asimismo, afirma que su Administración continuará trabajando para disminuir la pobreza y resalta que hoy, más que nunca, el país goza de plena libertad y democracia.

Programas de Bienestar: Otro de los videos que forman parte de esta campaña se enfoca en informar sobre el avance en los programas sociales impulsados por el Gobierno federal, tanto aquellos que comenzaron en el sexenio de AMLO como los tres que se han puesto en marcha durante su Administración: La pensión para mujeres de 60-64 años, las becas para estudiantes de secundaria y el programa de Salud Casa por Casa.

Más espacios educativos para las y los jóvenes: Como lo anunció desde su campaña, la educación es uno de los ejes más importantes para el Gobierno de Sheinbaum, por lo que uno de sus spots está enfocado en informar sobre la ampliación en infraestructura escolar que se lleva a cabo para ofrecer más espacios a estudiantes de bachillerato y universidad.

Soberanía nacional: Los primeros 11 meses de la Presidencia de Sheinbaum han estado marcados por la ríspida relación con el Gobierno estadounidense de Donald Trump, debido a sus constantes amenazas arancelarias y sus deseos de intervenir militarmente en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga. Ante ello, la mandataria federal dedicó uno de sus spots para remarcar que México es un país libre y que nunca habrá subordinación ante un Gobierno extranjero.

Vivienda digna: En la campaña rumbo a su Primer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum también aprovechó un video para hablar sobre la construcción de nuevas viviendas que se ha puesto en marcha para que familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos puedan contar con un hogar digno.

Estrategia de Seguridad: Uno de los temas más importantes que han marcado la agenda de la Administración actual es la seguridad, por lo que se dedicó un video a resaltar los avances que ha habido en esta materia, destacando la disminución de 25 por ciento en homicidios dolosos a nivel nacional.

Obras estratégicas: En materia de infraestructura, la Presidenta de México ocupó uno de los videos de su campaña para la modernización y construcción de puertos, carreteras, trenes de rutas de pasajeros, centros de salud y obras hidráulicas que actualmente están en desarrollo.

Más trenes de pasajeros: Para ahondar en el tema de los trenes de pasajeros, la mandataria federal lanzó un spot enfocado en dicho tema, en el cual se informa sobre los proyectos ferroviarios en proceso, como el tren del sur Ixtepec-Ciudad Hidalgo, Chiapas; el tren México-Querétaro, el México-Pachuca, el Saltillo-Nuevo Laredo y el Querétaro-Irapuato.

Agua para todos: Uno más de los spots se destinó a hablar sobre los proyectos en materia hídrica del actual Gobierno, al ser uno de los ejes más importantes, debido a la vitalidad del agua para el campo y su uso en los hogares. En este sentido, Claudia Sheinbaum indicó que se ha iniciado la tecnificación de distritos de riego y el saneamiento de ríos y lagos.

Es tiempo de mujeres: Por último, la Presidenta dedicó un video de su campaña rumbo al Primer Informe de Gobierno para destacar los avances que se han logrado en materia de igualdad gracias a las acciones implementadas para ayudar a las mujeres mexicanas mediante apoyos económicos, la reformación de leyes para sancionar la violencia y más.