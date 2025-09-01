El país va bien, dice Claudia en Informe. Ofrece: “No voy a fallar, vamos a ir mejor”

A las 11:00 horas, Claudia Sheinbaum subió al templete para encabezar los honores a la Bandera. En cuanto terminó el acto protocolario, arrancó su mensaje al pueblo de México, en el que hizo un balance de los resultados obtenidos en los primeros 11 meses de su Gobierno.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró durante su Primer Informe de Gobierno que el país va bien y que le irá mejor, esto al destacar los distintos indicadores económicos y cambios en materia social ocurridos en los 11 meses que lleva su gestión.

“Por nuestro pueblo, por nuestra Patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la Nación. Por la paz y el bienestar del pueblo, tengan la certeza de que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía, y honraré siempre la confianza depositada en mí”, declaró al final de su discurso.

Sheinbaum Pardo celebró al inicio de su Primer Informe de Gobierno que más de 13 millones de personas salieran de la pobreza entre 2018 y 2024, y afirmó que con ello, “quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, este modelo bajo el cual “se establecía que el Estado no debía intervenir en el desarrollo ni preocuparse por redistribuir la riqueza, sino simplemente crear un entorno favorable para los negocios”.

“La experiencia de esas décadas demostró que esta idea era completamente errónea. Sin un papel activo del Estado orientado a la justicia social, la concentración de la riqueza sólo profundiza la desigualdad y deja a millones en la pobreza”, sostuvo.

Posteriormente, Sheinbaum refirió que en el primer tramo de su Administración, el país ha vivido transformaciones legislativas profundas que consistieron en la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas la Reforma Judicial.

“Bienvenido al nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era de nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos. Un verdadero Estado de Derecho”, señaló.

La Presidenta de México rindió la mañana de este lunes su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, a donde acudieron los integrantes de su Gabinete legal y ampliado, así como gobernadoras y gobernadores, y las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tomarán protesta este día.

Claudia Sheinbaum llegó a su Primer Informe con 11 meses en el Gobierno y un respaldo a su gestión del 79 por ciento, de acuerdo con la encuesta de Enkoll publicada este lunes, en la que la mayoría a favor menciona los apoyos sociales como uno de sus grandes logros.

Se prevé que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entregue el Primer Informe a la Cámara de Diputados a las 17:00 horas, cuando dará inicio la sesión general.

12:08: La Presidenta finalizó su mensaje al destacar que el país va bien y le irá mejor. “Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación. Por la paz y el bienestar del pueblo tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso con rectitud, con valentía y honradez siempre, la confianza depositada en mí”.

“México es un país grandioso con un pueblo maravilloso y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia decimos con fuerza y alegría, somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario, somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria”.

12:05 En 11 meses hemos reducido el homicidio doloso en 25 por cientos. Es decir, en el mes de julio cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024.

“La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa: por ejemplo, en Zacatecas de 75 por ciento; en Guanajuato del 60 por ciento; en el Estado de México, del 45 por ciento; en Nuevo León del 70 por ciento; en Baja California del 36 por ciento; en Tabasco, del 48 por ciento, y en Colima del 33 por ciento”.

12:00 Claudia Sheinbaum dijo que con la recuperación de la soberanía energética y el rescate de CFE y Pemex como empresas de la Nación y del pueblo de México se revierten 36 años de desmantelamiento y endeudamiento. Expuso que en este año se producen 1.8 millones de barriles diarios a través de Pemex y 8 por ciento a través de los contratos privados previos al 2018.

En ese sentido, compartió que gracias a la compra de la refinería Deer Park en Texa y a la construcción de la refinería Olmeca y a la planta coquizadora de Tula que ya está en operación, Pemex produce cerca de un millón 200 mil barriles de hidrocarburos, 300 por ciento más que en 2018.

Asimismo, dijo que se está aumentando la capacidad de transmisión de electricidad del sistema eléctrico nacional con 16 proyectos. El monto total de inversión de CFE en 2025 es de 90 mil millones de pesos.

11:56: La Presidenta indicó que por primera vez en la historia se desarrolla un programa de tecnificación de riego agrícola en 18 distritos ubicados en Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Tula (Hidalgo), Sinaloa, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Morelos, Aguascalientes, Michoacán, Sonora y pronto Zacatecas. Asimismo, dio cuenta de que se impulsan 20 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento.

Apuntó que la inversión destinada este año, incluyendo las obras realizadas en coordinación con estados y municipios, asciende a 58 mil millones de pesos. Ahondó que se da atención prioritaria a 10 municipios del estado de México, la zona con mayor pobreza urbana del país.

Recordó que El “Plan Acapulco se transforma contigo” avanza en la recuperación integral del puerto con obras para tratamiento de agua y plantas recicladoras de basura, mantenimiento de las playas y la costera, senderos camina libre camina segura y cómo recientemente se inauguró el Marinabus.

Al hablar que se ha propuesto hacer de México una potencia portuaria se invirtió en 12 proyectos en los puertos de Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz, Chiapas, Progreso, Seybaplaya, Coatzacoalcos, Veracruz, Altamira y Matamoros. Este año la inversión es de 18 mil millones de pesos que se complementa con una inversión privada de 5 mil 615 millones.

11:51: En este punto, la Presidenta dijo que durante décadas se hizo creer que la única inversión que importaba era la privada, “que el Estado debía replegarse y dejar al mercado la conducción del desarrollo”. Dijo que “ese fue el dogma neoliberal que redujo al gobierno a un mero espectador. Hoy afirmamos lo contrario: la inversión pública es motor de bienestar y crecimiento con justicia”.

En este marco, habló de cómo este año se concluyeron obras iniciadas en el periodo del presidente López Obrador: el tramo Escárcega–Chetumal del Tren Maya, siete Centros de Atención a Visitantes en zonas arqueológicas, así como los hoteles del tren Maya,. y las carreteras como la Real del Monte–Huasca, Mitla–Tehuantepec y Las Varas–Puerto Vallarta. Para diciembre estarán terminados el Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo; el Puente Rizo de Oro en Chiapas; la carretera San Ignacio–Tayoltita en la frontera Sinaloa–Durango; y el viaducto elevado de Tijuana.

11:48: Claudia Sheinbaum señaló que como primera mujer Presidenta su objetivo es promover la igualdad y el reconocimiento y desarrollo con justicia de todas las mujeres mexicanas. Para ello indicó que se creó la Secretaría de las Mujeres que ya distribuye 25 millones de cartillas de derechos para garantizar que todas y todos en México sepan que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia y acceder a la educación, la salud, la propiedad, la vivienda y pueden ser lo que quieran ser.

11:35: La Presidenta mencionó que este año se lanzó la campaña vive saludable, vive feliz en las escuelas primaras y la estrategia por la paz y contra las adicciones con jornadas nacionales. Al respecto, dijo que el acceso a la salud gratuita y de calidad quedó plasmado en el artículo 4º Constitucional. Para ello, habló de cómo se fortaleció el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, principales sistemas de salud pública, dando continuidad a las obras iniciadas por el presidente López Obrador para inaugurar 15 hospitales y en los siguientes 4 meses dijo que inaugurarán 16 más.

Explicó que 400 mil serán para familias sin seguridad social, 1.2 millones para derechohabientes del INFONAVIT y 100 mil para los del FOVISSSTE. A esta meta sumó un millón 800 mil apoyos y créditos para mejoramiento de vivienda a través de las tres instituciones, además de un millón de escrituras. y de los créditos que otorga el INFONAVIT para otros derechohabientes estimó que serán de cerca de 2 millones

11:32 La Presidenta expuso la creación del Bachillerato Nacional, que integra cerca de 32 sistemas de educación media superior.

11:28: Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre cómo el 2.3 por ciento del PIB se destinó a la entrega de programas del Bienestar que llegan a 32 millones de familias.

11:25 La Presidenta destacó que por primera vez 20 mil 358 comunidades indígenas y afromexicanas reciben presupuesto público que este año fue de 12 mil 374 millones de pesos, administrados de acuerdo a su forma de Gobierno y organización comunitaria.

“La Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo de dignidad, un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, que no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo y que no puede haber identidad nacional sin reconocer y dar su lugar al rostro indígena”.

11:22: La Presidenta habló sobre la reducción de trámites implementada en su Gobierno. Hasta la fecha, dijo se han simplificado mil 343 trámites.

En ese sentido, destacó la creación de Llave MX, a la cual se han suscrito 12 millones de personas.

11:17: La Presidenta también resaltó la fortaleza económica de México: una previsión crecimiento de 1.2 por ciento en 2025, inversión extranjera récord de 36 mil millones de dólares, 13.8 por ciento más turistas, dólar bajo los 19 pesos, desempleo en 2.7 por ciento e inflación de 3.5 por ciento.

También destacó que en 2025 el salario mínimo aumentó 12 por ciento, acumulando un alza histórica de 135 por ciento desde 2018. Un acto de justicia que, dijo, rompió con la vieja idea de que subirlo generaría inflación.

11:15 La Presidenta mencionó cómo en un nuevo orden mundial frente a la nueva realidad arancelaria impuesta por EU. “En ese marco hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias, en promedio en todo el mundo”.

Sheinbaum Pardo indicó que en dos días recibirá al Secretario de Estado Marco Rubio para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. “Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación”.

“México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y valiente, y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia”.

11:08: La Presidenta refirió cómo en los últimos 12 meses el país ha vivido transformaciones legislativas profundas que consistieron en la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes “que resarcen una parte del daño provocado por el periodo neoliberal y fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía y la democracia”.

En ese sentido, destacó la Reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistrados, magistrados y jueces.

“Bienvenido al nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos. Un verdadero estado de Derecho”.

La Presidenta enlistó además: la reforma que incorporó la Guardia Nacional a la Sedena; el reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo de México.

También destacó las reformas para permitir servicios de internet públicos; reforma en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial.

Habló de la modificación al artículo 28 para garantizar los trenes operados por empresas públicas; las reformas para garantizar los programas de bienestar como derechos constitucionales; las que reconocen el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras. Las reformas para la protección y cuidado animal; la desaparición de los organismos autónomos para crear órganos técnicos antimonopolio y de telecomunicaciones.

Destacó de igual forma el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública; la Incorporación de la extorsión como delito grave en el artículo 19 constitucional; la prohibición de vapeadores, la protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra de maíz transgénico.

Sostuvo la importancia de la modificación a los artículos 19 y 40 en materia de soberanía nacional, estableciendo con claridad: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

También recordó las reformas para evitar nepotismo o reelección en la sucesión inmediata de cargos de elección popular; la reducción de trámites para evitar corrupción y fortalecer el desarrollo nacional.

Y en materia legal, destacó la reforma a todas las leyes de la industria eléctrica y petrolera, para fortalecer a Pemex y a la CFE como empresas públicas vertical y horizontalmente integradas, al servicio del pueblo de México, así como la nueva Ley de Telecomunicaciones que entre otros logros reconoce el derecho de las audiencias, la reforma a la Ley del Infonavit que garantiza el derecho a la vivienda, así como las reformas que robustecen la impartición de justicia y la atención a víctimas de desaparición.

11:05: La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la continuidad del proyecto de justicia social iniciado en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. “Es pertinente mencionarlo, cuantas veces sea necesario: de 2018 a 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población a 29.5 por ciento, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años”.

“La desigualdad también se redujo significativamente. El coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá”.

Y ahondó: “Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal, bajo el cual este modelo se establecía que el Estado no debía intervenir en el desarrollo ni preocuparse en redistribuir la riqueza, sino simplemente crear un entorno favorable para los negocios, confiando en que las ganancias de los inversionistas eventualmente beneficiarían a toda la sociedad. La experiencia de esas décadas demostró que esta idea era completamente errónea. Sin un papel activo del Estado orientada a la justicia social, la concentración de la riqueza sólo profundiza la desigualdad y deja a millones en la pobreza”.

11:02. La Presidenta da inicio a su Primer Informe de Gobierno. “Comparezco ante la nación para rendir cuentas de los primeros 11 meses de Gobierno en el inicio de una nueva etapa de la transformación nacional. Lo hago como servidora del Pueblo con la certeza de que jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano”.

“Como primera mujer Presidenta en rendir cuentas a la Nación, sostengo como en el primer día que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas. Eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas, una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar. Llegamos todas”.

