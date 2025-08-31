EU necesita a México, insiste Ebrard a Morena; SHCP pide respaldar Paquete Económico

El Secretario Ebrard aseguró que la estrategia del Gobierno mexicano permitió retrasar el aumento de aranceles de EU, en espera de la revisión del T-MEC que inicia en enero de 2026.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró el sábado que el país llega en condiciones favorables a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para enero de 2026, gracias a una estrategia que permitió evitar el aumento de aranceles por parte de Donald Trump.

“Nuestro objetivo estratégico fue llegar hacia el fin del año con el tratado vigente. Y, afortunadamente, lo que les puedo decir es que, en este punto, efectivamente, más del 80 por ciento de nuestras exportaciones no pagan aranceles hoy, ya casi septiembre”, afirmó Ebrard ante diputadas y diputados de Morena en su reunión Plenaria.

El funcionario federal destacó que la negociación con el Presidente Donald Trump fue positiva y reiteró: “Logramos que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas no paguen aranceles actualmente”.

Al ser cuestionado sobre un posible replanteamiento del T-MEC por parte de Estados Unidos (EU), Ebrard Casaubón descartó ese escenario: “No ignoro las dificultades, por supuesto, pero objetivamente veo que Estados Unidos necesita a México. Nuestra integración económica es enorme. Somos el principal cliente de ello. ¿Cómo podrías no tener un tratado? Ya hubiera ocurrido”.

“Vamos a entrar en una revisión o una discusión, sí, cada quien defendiendo sus intereses. Pero el escenario que tú planteas no lo veo factible, porque ya no ocurrió; de otra manera, ya habría ocurrido”, añadió el funcionario federal.

Durante su intervención, el Secretario Ebrard también delineó los objetivos estratégicos del país: “México tiene su plan. Su plan es producir más, importar menos. Su plan es mantener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Su plan es aumentar nuestra presencia en la Unión Europea, con Asia y con otros países del mundo también, diversificar nuestras exportaciones”.

Asimismo, presentó el “decálogo de la prosperidad compartida”, donde subrayó que México es el principal exportador hacia Estados Unidos, pues ocupa el lugar 17 en sofisticación económica a nivel mundial y ha reducido en 13 millones el número de personas en situación de pobreza.

Marcelo Ebrard subrayó que el país cuenta con una “inmensa reserva de talento”, con más de cinco millones de jóvenes en educación superior, y que la campaña Hecho en México busca consolidar 15 polos de desarrollo en el país.

Ánimo resuelto compañeros , vamos adelante con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum !! pic.twitter.com/xEDW4tNIg5 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 31, 2025

Finalmente, reconoció el papel de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la relación bilateral: “Ha logrado construir una relación en donde puede decir que no a muchas cosas, proponer otras y persuadir” al Presidente Trump, pese a las diferencias ideológicas.

Hacienda pide respaldo al Paquete Económico 2026

En la misma reunión del Grupo Parlamentario de Morena, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, pidió respaldar el Paquete Económico 2026 que entregará la próxima semana a la Cámara de Diputados, mismo que, aseguró, reafirma la estabilidad con justicia social en el país.

“El próximo 8 de septiembre estaremos presentando el Paquete Económico 2026 con objetivos de bienestar amplios y dentro de las proyecciones fiscales. El Paquete Económico está diseñado para mantener finanzas públicas responsables con una trayectoria sostenible de la deuda y con márgenes de maniobra que garanticen la confianza para quienes apuestan por nuestro país”, sostuvo.

El gasto público mantiene el enfoque social que caracteriza a esta administración. El gasto en protección social aumentó, en los primeros 7 meses del año, 5.1% real anual, mientras que el gasto en educación creció 1.9%, reforzando el apoyo a los sectores más vulnerables de la… — Hacienda (@Hacienda_Mexico) August 29, 2025

Durante su participación, el funcionario federal destacó que la disciplina seguirá como uno de los principales ejes de las finanzas públicas. “La recaudación crece porque combatimos la evasión, no porque le carguemos más al pueblo”, afirmó.

Además, señaló que el gasto público seguirá enfocado en inversión e inclusión social, por ello, externó en su mensaje: “Les pido su respaldo para que unidos, como lo hemos hecho desde el inicio de este movimiento, hagamos de este presupuesto una herramienta transformadora que sirva al pueblo”.

Al igual que el Secretario de Economía, Amador reconoció que, pese a la incertidumbre global, México se mantiene fuerte.