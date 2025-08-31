EU necesita a México, insiste Ebrard a Morena; SHCP pide respaldar Paquete Económico

Redacción/SinEmbargo

31/08/2025 - 3:34 pm

En la Plenaria de Morena, Marcelo Ebrard insistió en que EU necesita a México, mientras que Édgar Amador pidió respaldar el Paquete Económico 2026.

Artículos relacionados

El Secretario Ebrard aseguró que la estrategia del Gobierno mexicano permitió retrasar el aumento de aranceles de EU, en espera de la revisión del T-MEC que inicia en enero de 2026.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró el sábado que el país llega en condiciones favorables a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para enero de 2026, gracias a una estrategia que permitió evitar el aumento de aranceles por parte de Donald Trump.

“Nuestro objetivo estratégico fue llegar hacia el fin del año con el tratado vigente. Y, afortunadamente, lo que les puedo decir es que, en este punto, efectivamente, más del 80 por ciento de nuestras exportaciones no pagan aranceles hoy, ya casi septiembre”, afirmó Ebrard ante diputadas y diputados de Morena en su reunión Plenaria.

El funcionario federal destacó que la negociación con el Presidente Donald Trump fue positiva y reiteró: “Logramos que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas no paguen aranceles actualmente”.

Al ser cuestionado sobre un posible replanteamiento del T-MEC por parte de Estados Unidos (EU), Ebrard Casaubón descartó ese escenario: “No ignoro las dificultades, por supuesto, pero objetivamente veo que Estados Unidos necesita a México. Nuestra integración económica es enorme. Somos el principal cliente de ello. ¿Cómo podrías no tener un tratado? Ya hubiera ocurrido”.

“Vamos a entrar en una revisión o una discusión, sí, cada quien defendiendo sus intereses. Pero el escenario que tú planteas no lo veo factible, porque ya no ocurrió; de otra manera, ya habría ocurrido”, añadió el funcionario federal.

Durante su intervención, el Secretario Ebrard también delineó los objetivos estratégicos del país: “México tiene su plan. Su plan es producir más, importar menos. Su plan es mantener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Su plan es aumentar nuestra presencia en la Unión Europea, con Asia y con otros países del mundo también, diversificar nuestras exportaciones”.

Asimismo, presentó el “decálogo de la prosperidad compartida”, donde subrayó que México es el principal exportador hacia Estados Unidos, pues ocupa el lugar 17 en sofisticación económica a nivel mundial y ha reducido en 13 millones el número de personas en situación de pobreza.

Marcelo Ebrard subrayó que el país cuenta con una “inmensa reserva de talento”, con más de cinco millones de jóvenes en educación superior, y que la campaña Hecho en México busca consolidar 15 polos de desarrollo en el país.

Finalmente, reconoció el papel de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la relación bilateral: “Ha logrado construir una relación en donde puede decir que no a muchas cosas, proponer otras y persuadir” al Presidente Trump, pese a las diferencias ideológicas.

Hacienda pide respaldo al Paquete Económico 2026

En la misma reunión del Grupo Parlamentario de Morena, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador, pidió respaldar el Paquete Económico 2026 que entregará la próxima semana a la Cámara de Diputados, mismo que, aseguró, reafirma la estabilidad con justicia social en el país.

“El próximo 8 de septiembre estaremos presentando el Paquete Económico 2026 con objetivos de bienestar amplios y dentro de las proyecciones fiscales. El Paquete Económico está diseñado para mantener finanzas públicas responsables con una trayectoria sostenible de la deuda y con márgenes de maniobra que garanticen la confianza para quienes apuestan por nuestro país”, sostuvo.

Durante su participación, el funcionario federal destacó que la disciplina seguirá como uno de los principales ejes de las finanzas públicas. “La recaudación crece porque combatimos la evasión, no porque le carguemos más al pueblo”, afirmó.

Además, señaló que el gasto público seguirá enfocado en inversión e inclusión social, por ello, externó en su mensaje: “Les pido su respaldo para que unidos, como lo hemos hecho desde el inicio de este movimiento, hagamos de este presupuesto una herramienta transformadora que sirva al pueblo”.

Al igual que el Secretario de Economía, Amador reconoció que, pese a la incertidumbre global, México se mantiene fuerte.

“Nuestra economía creció 1.2 por ciento anual en el segundo trimestre, impulsada por salarios reales que aumentan 3.4 por ciento en promedio y una política social que ya beneficia a más de 31 millones de personas”, añadió.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Un año de Sheinbaum

"Sin declaraciones públicas de por medio, es evidente que Sheinbaum modificó la política de seguridad de López...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Golpes en el Senado

"Si la cereza del pastel fue una pelea física no fue porque se defendieran posturas contradictorias respecto...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Zebadúa González
1

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

2

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
4

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

6

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
8

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
10

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Serpentikah
12

¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

13

La bomba del Dr. Keesler

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
14

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Atardeceres en Yucatán
15

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En la Plenaria de Morena, Marcelo Ebrard insistió en que EU necesita a México, mientras que Édgar Amador pidió respaldar el Paquete Económico 2026.
1

EU necesita a México, insiste Ebrard a Morena; SHCP pide respaldar Paquete Económico

En la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México (CdMx) participaron cerca de 30 mil corredores y corredoras. Dos etíopes se coronaron.
2

Dos etíopes conquistan el Maratón de la CdMx 2025; participaron 30 mil corredores

Países consolidan alianza del Sur Global en cumbre de la OCS.
3

El Sur Global retumba: China forma poderoso frente con Rusia, India y 18 países más

Migrante zapoteca y Dreamer detenida en EU
4

Catalina "Xóchitl” llegó de niña a EU. Es "dreamer". Al ICE no le importó y la detuvo

Donald Trump destrozó en semanas la relación histórica entre Estados Unidos (EU) e India. Y ahora golpea hacia México intensificando su campaña de presión.
5

Trump destrozó en semanas la relación histórica EU-India. Y ahora golpea hacia México

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) dio este domingo un golpe al Mundial de Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos.
6

Piastri triunfa en GP de los Países Bajos; Verstappen y Hadjar también suben al podio

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, adelantó que la reforma a la Ley Aduanera causará “escozor” y que habrá ajustes a las refresqueras.
7

Godoy: CSP va contra refresqueras en Paquete Económico; Ley Aduanera causará escozor

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi, fue asesinado en Leópolis, según informó el sábado el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
8

Andri Parubi, expresidente del Parlamento de Ucrania, es asesinado en Leópolis

Greta Thunberg afirmó que "cada día más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel", poco antes de la partida de la Global Sumud Flotilla a Gaza.
9

Cada día más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel, dice Greta Thunberg

Censura electoral
10

Magistrada y el INE de Taddei censuraron a periodistas de SinEmbargo. TEPJF los frena

La Profeco hizo un llamado a revisión para casi 500 motocicletas Harley Davidson de distintos modelos y años para reparar una falla.
11

La Profeco alerta por fallo en motos Harley Davidson. Estos son los modelos afectados

Guillermo del Toro cumplió este sábado en el Festival Internacional de Cine de Venecia uno de los sueños más antiguos de su vida: llevar al cine Frankenstein.
12

Guillermo del Toro es ovacionado en Venecia tras presentación de Frankenstein