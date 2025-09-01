Enkoll: Sheinbaum llega a Primer Informe de Gobierno con 79% de aprobación ciudadana

La primera Presidenta de México rebasó por un seis por ciento el nivel de aprobación que tuvo Andrés Manuel López Obrador en 2019, según la encuesta publicada por El País y W Radio.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega fortalecida a su Primer Informe de Gobierno este lunes 1 de septiembre, con un respaldo ciudadano de 79 por ciento a su gestión, mientras que 18 por ciento la desaprueba y sólo un tres por ciento no respondió, de acuerdo con una encuesta de Enkoll, publicada este lunes para El País y W Radio.

El nivel de aprobación es consistente entre hombres (78 por ciento) y mujeres (80 por ciento), así como en distintos grupos de edad: desde 76 por ciento en jóvenes de 18 a 24 años hasta 86 por ciento en adultos de 65 años y más.

Por nivel educativo, la aprobación alcanza 85 por ciento entre quienes cuentan con educación primaria, 75 por ciento entre quienes tienen media superior y 78 por ciento en el segmento con estudios de nivel superior.

En cuanto a afinidad política, el apoyo es mayoritario entre simpatizantes de Morena, con 95 por ciento, aunque también registra 68 por ciento entre apartidistas, y entre 60 y 65 por ciento entre votantes de oposición (PRI-PAN-MC).

Entre quienes aprueban a la mandataria federal, los logros más reconocidos son los apoyos sociales (40 por ciento), la mejora en la economía (siete por ciento), la relación con el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump (cuatro por ciento), y los proyectos de infraestructura (cuatro por ciento).

Por su parte, entre quienes desaprueban a la Presidenta mexicana, los principales señalamientos son la inseguridad (22 por ciento) y la percepción de que “no realiza un buen trabajo” (14 por ciento); así como su relación con Donald Trump y las reformas constitucionales, ambas con dos por ciento.

En el balance general, 68 por ciento considera que la situación del país “va mejorando” o “sigue igual de bien”, frente a 31 por ciento que cree que “va empeorando” o “sigue igual de mal”. Esto deja un saldo de opinión positivo de 37 por ciento.

La encuesta también comparó el primer año de la actual Administración con la del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): la Presidenta Sheinbaum obtuvo 79 por ciento de aprobación en su Primer Informe, seis por ciento más que el nivel alcanzado por López Obrador en septiembre de 2019, cuando acumuló 73 por ciento.

En materia de seguridad, el diagnóstico ciudadano sigue siendo crítico. Sólo 46 por ciento cree que la situación en este rubro “va mejorando” o “sigue igual de bien”, frente a 53 por ciento que la considera “igual de mal” o “empeorando”. El saldo de opinión es de menos siete por ciento.

Además, la inseguridad/delincuencia y el narcotráfico son considerados como el principal problema nacional por 51 por ciento, muy por encima de los problemas económicos (16 por ciento) y la corrupción (13 por ciento).

Respecto a la relación bilateral, 65 por ciento de los ciudadanos expresó mucha o algo de confianza en la forma en que la Presidenta Sheinbaum maneja el vínculo con el Presidente estadounidense, contra 34 por ciento que dijo tener poca o nada de confianza.

Asimismo, 68 por ciento se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno de México de expulsar a líderes del narcotráfico para que enfrenten procesos en Estados Unidos, mientras que 60 por ciento se manifestó en desacuerdo con que agentes estadounidenses operen en territorio mexicano para combatir a los cárteles.

El estudio se levantó del 26 al 27 de agosto de 2025 con mil 223 entrevistas cara a cara en viviendas. Tiene un margen de error de más/menos 2.8 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.