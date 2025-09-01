DISCURSO ÍNTEGRO ¬ "Vengo a rendir cuentas con resultados, no con palabras": Claudia

Claudia Sheinbaum sostuvo en su Primer Informe de Gobierno que "el país va bien" y prometió que le irá mejor.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió este 1 de septiembre su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, en el cual dio a conocer los logros alcanzados durante los primeros 11 meses de su Administración.

Al evento asistieron distintos invitados especiales, entre quienes destacan las y los nuevos ministros que fueron electos para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como integrantes del Gabinete presidencial, gobernadoras y gobernadores, además de legisladoras y legisladores de los partidos que integran el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

El acto inició alrededor de las 11:00 horas, cuando la Jefa del Poder Ejecutivo fue recibida con aplausos por las y los presentes en Palacio Nacional. Posteriormente se realizó la ceremonia de honores a la Bandera y se entonó el Himno Nacional.

La Presidenta Sheinbaum inició su Primer Informe de Gobierno recordando que al ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, "no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas".

"Hoy vengo a rendir cuentas, no con palabras vacías, sino con resultados, que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos", dijo.

También recalcó que durante la Administración anterior, encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se logró que más de 13 millones de personas salieran de la pobreza, de acuerdo con cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sheinbaum destacó que en los últimos 12 meses, el Poder Legislativo aprobó 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre las que destacan la Reforma Judicial, así como la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Respecto a temas económicos, la Presidenta celebró que se logró una negociación exitosa con el Gobierno de Estados Unidos (EU) respecto a la imposición de aranceles, lo que permitió que México sea uno de los países del mundo con menos tarifas arancelarias.

Antes de finalizar su mensaje, la doctora reiteró que "vamos bien y vamos a ir mejor". "Repito: vamos bien y vamos a ir mejor", declaró.

A continuación, puedes leer el discurso íntegro del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: