Sheinbaum revela que pidió a Marco Rubio reconocer la labor de los paisanos en EU

Redacción/SinEmbargo

05/09/2025 - 5:24 pm

Claudia Sheinbaum informó el día de hoy que le pidió al Secretario de Estado, Marco Rubio, que reconozca a las y los mexicanos que laboran en su país.

Con el interés nacional y la defensa de los connacionales que viven en Estados Unidos, la Presidenta informó de las obras y avances que su Gobierno está implementando en la entidad.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbrago).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició en Guanajuato su nueva gira en la que recorrerá todos los estados del país. Desde dicha entidad, informó que, durante el reciente encuentro que sostuvo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a éste que se reconozca a las y los mexicanos que laboran y residen en su país.

Al iniciar su gira nacional en el municipio de León para rendirle cuentas al pueblo de México a un año del inicio de su gestión, Sheinbaum reconoció que el encuentro con el Secretario de Estado se dio dentro de un marco de respeto mutuo, lo cual agradeció.

"Le dijimos algo que es muy importante para todas y para todos nosotros, le dijimos: reconozca a nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, porque no sólo ayudan a sus familias en México, sino que han forjado también la economía de los Estados Unidos", aseguró la Presidenta.

Sheinbaum Pardo transmitió la confianza a todas y todos los mexicanos que viven en país vecino. "Que sepan nuestros paisanos que siempre los vamos a defender, los queremos, y su gobierno está siempre para protegerlos y para abrazarlos", dijo la Presidenta al reafirmar el apoyo de su Gobierno a los connacionales que viven en los Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum informó a los guanajuatenses de los avances de su Administración. Foto: Gobierno de México

Sheinbaum rinde cuentas a guanajuatenses

En su visita a Guanajuato, la Presidenta enfatizó el contexto político en el que las mujeres han ido tomando cada vez más protagonismo en la vida pública de la nación. "¿Cuándo hubiéramos pensado hace años que una Presidenta y una Gobernadora iban a ser parte de la vida pública? Antes, prácticamente no había mujeres en los puestos de elección popular, había hombres; en la historia de México hablábamos de los héroes, no hablábamos de las heroínas, que México tiene muchas heroínas", manifestó.

Sheinbaum Pardo hizo hincapié a los guanajuatenses del momento inédito por el que atraviesa México en estos momentos. "Pensamos que vivimos una transformación en este momento, en muchos sentidos, le llamamos “la Cuarta Transformación" [...] México tuvo una primera transformación con la Independencia, una segunda con la Reforma, una tercera con la Revolución Mexicana y una cuarta que inició, en 2018, con el inicio de la Cuarta Transformación con el Presidente López Obrador", indicó la mandataria.

Ante la ciudadanía de León, informó sobre los avances que su Administración ha tenido con los guanajuatenses.

"Por ejemplo, la pensión para adulto mayor, ¿saben cuántos adultos mayores, adultas y adultos mayores reciben la pensión en Guanajuato?, 612 mil 379 adultos mayores que cada bimestre reciben seis mil 200 pesos sin intermediarios, de manera directa, en el Banco del Bienestar", indicó la Presidenta.

Las comunidades originarias también estuvieron presentes en el acto oficial de la mandataria. Foto: Gobierno de México

Asimismo, señaló que su política pública hacia los jóvenes del estado ha beneficiado a cinco mil 797 personas que han recibido el apoyo mediante el programa "Jóvenes construyendo el futuro"; también son 180 mil 557 jóvenes que han recibido la beca "Benito Juárez".

El apoyo a las mujeres se ha reflejado en "todas las mujeres de 60 a 64 años. Van a recibir su apoyo Pensión Mujeres Bienestar. Ya lo reciben las de 63 y 64, y ya se inscribieron las de 60, 61 y 62, y el próximo mes empiezan a recibir sus tarjetas para recibir el apoyo, son 143 mil mujeres que van a recibir su apoyo aquí en Guanajuato", dijo la titular del Ejecutivo Federal.

Para los campesinos y pequeños propietarios, la Presidenta informó que son 46 mil 186 productores que reciben el apoyo de "Apoyo para el Bienestar, Producción para el Bienestar".

Por otro lado, la mandataria indicó que se está tecnificando el suministro de agua para los distritos de riego. "Fíjense, estamos tecnificando uno de los distritos de riego más importantes de Guanajuato, el Distrito 011. ¿De qué sirve tecnificar el distrito de riego? Bueno, uno, porque cuando se tecnifica se hace más eficiente el agua —el uso del agua para riego— entonces se puede recuperar parte del agua para llevarlo a las ciudades, porque se usa mucha agua en el riego", subrayó.

Los niños y jóvenes están siendo beneficiados con las becas escolares y los programas sociales como Jóvenes Construyerndo el Futuro. Foto: Gobierno de México

Con respecto a la seguridad en el estado, Sheinbaum sostuvo los homicidios han bajado 60 por ciento.

En cuanto a la movilidad se refiere, destacó lo siguiente: "No sé si ya escucharon que vamos a construir un tren, que ya inició su construcción. Ya iniciamos la construcción México-Querétaro, ya está la construcción; ya se licitó Querétaro-Irapuato, ya se licitó, ya va a empezar su construcción. Pero aquí algo que estuvo pidiendo la gobernadora, e hicimos los estudios y tomamos la decisión de que el tren llegue también a León, Guanajuato".

Para finalizar, la Presidenta de México cerró su intervención diciendo que "siempre que hay un principio inviolable, además de la honestidad: la soberanía nacional. Y hoy, que es mes de la patria, gritamos con orgullo: ¡Que viva México libre, independiente y soberano!¡Que viva México!".

