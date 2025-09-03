Sheinbaum recibe a Rubio en Palacio Nacional; hablarán sobre cooperación en seguridad

Redacción/SinEmbargo

03/09/2025 - 10:55 am

Reunión Sheinbaum–Rubio en Palacio Nacional.

El Secretario Marco Rubio llegó a Palacio Nacional como parte de la agenda bilateral en materia de seguridad.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El Secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, acudió este miércoles a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario llegó acompañado por Ronald Johnson, Embajador de EU en México, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Se trata del primer acercamiento de la Presidenta de México con un integrante del Gobierno de Donald Trump de tan alto nivel, que representa un paso importante para ambas naciones.

En su conferencia matutina, la titular del Poder Ejecutivo adelantó que acudiría con buen ánimo a la reunión con el Secretario de Estado estadounidense para oficializar un entendimiento de cooperación denominado "Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la Ley".

Rubio llegó ayer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y fue recibido por el Canciller Juan Ramón de la Fuente.

Antes de partir, el funcionario publicó en X que su visita buscaba fortalecer la cooperación contra la migración ilegal, el crimen transnacional y el terrorismo.

Además del encuentro con la Presidenta Sheinbaum, la agenda de Rubio en México contempla una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a las 11:45 horas participará en una conferencia de prensa conjunta con el Canciller, en la Ciudad de México.

