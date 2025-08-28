Marco Rubio confirma que llegará a México la próxima semana para abordar narcotráfico

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 4:59 pm

Marco Rubio visitará México la próxima semana para abordar temas de migración, narcotráfico y firmar un acuerdo de seguridad bilateral.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que realizará una visita oficial a México y Ecuador la próxima semana -del 2 al 4 de septiembre- para sostener encuentros con autoridades federales y abordar temas de seguridad, migración y cooperación bilateral, según informó este jueves el Departamento de Estado.

“El Secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos. Estas incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración irregular, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, indicó la dependencia en un comunicado.

Este será el primer viaje del funcionario estadounidense a territorio mexicano, luego de que Estados Unidos intensificara las acciones contra el tráfico de drogas, los cárteles del narcotráfico y la migración irregular hacia la frontera de ambos países.

Se trata de la cuarta visita de Marco Rubio al Continente, luego de que a inicios de año visitara países de Centro América y el Caribe en su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia en Estados Unidos. Posteriormente, volvió a viajar al Caribe en marzo.

"El cuarto viaje del Secretario a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses", indicó la principal agencia del gobierno de Estados Unidos.

El lunes pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que durante su visita a México, el Secretario de Estado de Estados Unidos firmará un acuerdo de seguridad, el cual —según la mandataria— está prácticamente concluido y se fundamenta en el respeto a la soberanía.

 

“Es probable que el Secretario Marco Rubio venga este mes para cerrar el acuerdo de seguridad entre nuestras naciones”, señaló la titular del Poder Ejecutivo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Respecto al acuerdo, Sheinbaum Pardo ha reiterado que no compromete la autonomía de México, sino que fortalece la coordinación técnica entre ambos países.

