FGJ-CdMx solicitará ordenes de aprehensión por muerte de periodistas en Axe Ceremonia

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de la CdMx, el incidente fatal durante el Festival Axe Ceremonia cuenta ya con elementos suficientes para judicializarse y avanzar en el deslinde de responsabilidades.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo). La Fiscalía de la Ciudad de México informó este martes que está próxima a solicitar a un Juez órdenes de aprehensión para judicializar la investigación sobre la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, tras el colapso de una grúa durante el Festival Axe Ceremonia.

“Una de las familias nos ha pedido que ya avancemos con la judicialización, creemos que ya estamos listos con una investigación suficientemente exhaustiva para poder hacer imputaciones y estamos próximos a judicializar el caso, porque estamos determinados a que no haya impunidad en este caso”, señaló.

La Fiscal Bertha Alcalde dijo que una de las familias de las víctimas pidió acelerar el proceso y que, tras meses de trabajo, consideran que ya cuentan con elementos suficientes para formular imputaciones.

Es importante señalar que desde hace meses, familiares y amigos de Berenice Giles han denunciado retrasos e irregularidades en el proceso. En julio pasado, por ejemplo, Luis Giles, padre de la fotoperiodista, señaló en entrevista con el medio Nosotras Tenemos Otros Datos que las autoridades no habían dado avances claros en la investigación, mientras que Fabián Victoria, abogado de la familia de Berenice, acusaba a la Fiscalía capitalina de proteger a la empresa Ocesa, una de las organizadoras del evento.

Hoy en la conferencia de prensa del gabinete de seguridad de la Ciudad de México, la Fiscal Bertha Alcalde rechazó que exista intención de encubrir a alguna empresa, y afirmó que la indagatoria ha sido amplia y objetiva.

“Nos apena mucho esta percepción por parte de los familiares de Berenice. Se ha hecho una investigación exhaustiva con más de 130 entrevistas, peritajes y muchos actos de investigación que se han realizado. Estamos determinados a que no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a fabricar culpables”, sostuvo.

La Fiscal también reconoció que la asesoría jurídica de las víctimas ha pedido que se impute a una empresa encargada de los accesos y el boletaje del festival, Ticketmaster, aunque aclaró que esta compañía no tuvo relación directa con la grúa que se desplomó, y provocó la muerte de Giles y Rojas.

Alcalde enfatizó que el objetivo de la Fiscalía es garantizar justicia y que las imputaciones se realizarán con base en pruebas sólidas, sin ceder a presiones externas ni a intentos de deslindar responsabilidades sin sustento.