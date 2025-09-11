¿Buscas a alguien? La CdMx habilita teléfono para informar sobre heridos en explosión

La explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa de la CdMx, dejó un saldo de cuatro muertos y 90 lesionados.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) informó anoche que se habilitó un teléfono para brindar información sobre las personas que resultaron heridas por la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa.

La tarde del miércoles, una pipa de la empresa Silza que transportaba gas LP sufrió un percance cuando circulaba a la altura del Puente de la Concordia, lo que ocasionó una fuga de combustible que se esparció por varios metros a la redonda para finalmente estallar.

Debido a la explosión, las autoridades capitalinas reportaron un saldo oficial de cuatro personas fallecidas, así como 90 lesionadas con quemaduras de segundo y tercer grado, de las cuales, 10 han sido dadas de alta de distintos hospitales.

Del hecho ocurrido esta tarde en Iztapalapa, informo que, al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas. A través de la CEAVI desplegamos… pic.twitter.com/Kgy3vbQtkj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina, dio a conocer que la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 55 56 83 22 22 para solicitar información sobre las personas que resultaron lesionadas por la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia.

Mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, la mandataria capitalina explicó que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) fue desplegado en hospitales de la CdMx para contactar a familiares de heridos y brindarles el apoyo correspondiente.

Además, compartió la lista completa con el nombre de las 90 víctimas de la explosión que son atendidas en nosocomios de la capital, en la que se precisa su edad, cuáles son su lesiones, además de si requerirá traslado a otro centro hospitalario.

Ciudadanos se solidarizan con familias de víctimas

Durante la noche del miércoles al jueves, un gran número de personas llegaron a distintos hospitales de la CdMx y del Estado de México (Edomex) para donar comida y expresar su apoyo a familiares de víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa.

Las y los ciudadanos voluntarios repartieron café, agua, comida y cobijas a quienes esperaban información de pacientes que resultaron lesionados en la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia.