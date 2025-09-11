ENTREVISTA ¬ Alcaldesa de Iztapalapa anuncia centro de acopio para ayudar a víctimas

La Alcaldesa refirió que tienen desplegados a elementos del equipo jurídico y de cuidados psicológicos para las personas que lo requieran. Ahondó que están trabajando con todos los niveles de Gobierno. “Estaremos muy de la mano con ellos”.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Un centro de acopio se instalará en la Alcaldía Iztapalapa para quien busca acercarse y ayudar a las familias y a las víctimas de la explosión de un pipa de gas en el Puente de la Concordia en esta localidad, informó en entrevista la Alcaldesa Aleida Alavez Ruiz.

“Vamos a habilitar un centro de acopio aquí en la alcaldía para quien busca acercarse. En este pueblo hay gente tan solidaria, yo me sorprendo”, comentó Alavez Ruiz a “Café y Noticias”, programa de SinEmbargo Al Aire.

La Alcaldesa dijo que hasta el momento son 6 personas las que lamentablemente han perdido la vida a causa de la explosión ocurrida este miércoles. “Estamos también documentando cuántas de éstas (personas) corresponden a habitantes de Iztapalapa. También para que estemos siempre acompañando a las familias”.

En ese sentido indicó que entre los fallecidos había un trabajador de limpia de la Alcaldía que lamentablemente perdió la vida. “Su nieta y su hija están en condiciones complicadas. Estamos precisamente detectando en dónde atienden, a cada uno de los que, pues son habitantes de Iztapalapa”.

“Nosotros seguimos actualizando la información. Agradecemos siempre a las personas que se acercaron y ayudaron de manera muy empática en la situación. Al final en la noche, acercaron comida y nosotros también y llevamos 500 raciones”, comentó.

La Alcaldesa refirió que tienen desplegados a elementos del equipo jurídico y de cuidados psicológicos para las personas que lo requieran. Ahondó que están trabajando con todos los niveles de Gobierno. “Estaremos muy de la mano con ellos”.

En relación a cómo ocurrió el accidente, Aleida Alavez Ruiz expuso que hay una serie de normativas que hay que cuidar que se respeten. “Se dispone de un dispositivo de autoridades que correspondan a estas autorizaciones hasta verificación de licencias de las empresas”, apuntó. “Haremos operativos en donde vayamos, deteniendo a estos vehículos y verificando sus papeles”.

Con respecto al censo de los daños, dijo que se lleva a cabo desde ayer. Estamos actualizando cifra al momento la lista de lesionados, y en el caso de las viviendas, a mí me llegó una solicitud de una vivienda que tronó la ventana y fuimos a ver. Llegó protección civil y documentaron que solo fue el daño material. Afortunadamente, pero también estaremos revisando ese acompañamiento”.