FGJ-CdMx indaga a chofer por probable exceso de velocidad y responsabilidad de Silza
11/09/2025 - 1:28 pm
La empresa Silza, propietaria de la pipa que explotó en Iztapalapa, podría ser responsable de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, así como daños a infraestructura y vehículos, informó la FGJ-CdMx.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 11 de septiembre (Ciudad de México).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que se analizan dos líneas de investigación para determinar la causa de la volcadura de una pipa que ocasionó una explosión en inmediaciones del Puente de la Concordia en la Alcaldía Iztapalapa, una de las cuales es posible exceso de velocidad.
La Fiscal de la capital, Bertha María Alcalde Luján, detalló que las hipótesis que analizan actualmente las autoridades capitalinas tienen que ver con el incumplimento de deberes de cuidado por parte del conductor o el incumplimiento de las regulaciones por parte de la empresa Silza.
"Hay diversas líneas de investigación que se están realizando [...] el tema de exceso de velocidad es una de las líneas de investigación, estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tiene que ver con esto, y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad", explicó la titular de la FGJ.