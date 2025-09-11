FGJ-CdMx indaga a chofer por probable exceso de velocidad y responsabilidad de Silza

La empresa Silza, propietaria de la pipa que explotó en Iztapalapa, podría ser responsable de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, así como daños a infraestructura y vehículos, informó la FGJ-CdMx.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de septiembre (Ciudad de México).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que se analizan dos líneas de investigación para determinar la causa de la volcadura de una pipa que ocasionó una explosión en inmediaciones del Puente de la Concordia en la Alcaldía Iztapalapa, una de las cuales es posible exceso de velocidad.

La Fiscal de la capital, Bertha María Alcalde Luján, detalló que las hipótesis que analizan actualmente las autoridades capitalinas tienen que ver con el incumplimento de deberes de cuidado por parte del conductor o el incumplimiento de las regulaciones por parte de la empresa Silza.