Trump inició una cacería de opositores con pretexto de Kirk, alerta la prensa de EU

El New York Times y otros medios estadounidenses alertaron que Donald Trump ha emprendido una campaña para sofocar a sus adversarios, tomando como pretexto el reciente asesinato del activista Charlie Kirk.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos ha iniciado una importante escalada en sus largos esfuerzos por sofocar la oposición política, alerta hoy The New York Times. Otros medios dicen lo mismo. Donald Trump, afirman, está usando el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk para plantear el argumento infundado de que las organizaciones y los manifestantes demócratas son parte de “una conspiración violenta” contra los valores conservadores y el estilo de vida americano.

“En los seis días transcurridos desde que Kirk fue asesinado a tiros en Utah, Trump y sus principales funcionarios han prometido una ofensiva contra la izquierda política, indicando que perseguirán a grupos liberales como la Open Society Foundations de George Soros y la Fundación Ford; revocarán visas a personas que parezcan estar ‘celebrando’ la muerte de Kirk; iniciarán investigaciones federales sobre discursos de odio; y designarán a ciertos grupos como terroristas nacionales”, dice el diario, que apenas esta semana fue demandado por el mandatario por miles de millones de dólares.

“Queremos que todo sea justo; no ha sido justo, y la izquierda radical ha causado un daño tremendo al país”, declaró Trump a la prensa el martes. “Pero lo estamos solucionando”.

El Vicepresidente JD Vance pidió a la gente de todo el país que “busque venganza contra aquellos que han criticado a Kirk, y pidan a sus empleadores que los despidan”. Esta campaña de denuncia ya llevó a que innumerables personas de diversos sectores sociales (maestros, personal médico y miembros de las fuerzas armadas) fueran despedidas de sus trabajos o suspendidos.

Apenas después del asesinato de Kirk, Trump reaccionó con un video de cuatro minutos desde la Oficina Oval que publicó en sus redes sociales. Culpó explícitamente a sus oponentes políticos y a los de Kirk por lo que llamó un “asesinato atroz”.

“Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en el país, y debe cesar de inmediato”, declaró Trump. A partir de ese momento prometió actuar con rapidez para acabar con los autores de dicha violencia, así como con las “organizaciones” que la financian y promueven.

“La notable amenaza de Trump, por alguna razón, no recibió mucha atención. Debería haberla recibido. El presidente no solo ni siquiera intentaba unir al país, sino que parecía culpar a la gran parte de la nación que denosta sus políticas racialmente divisivas y las promovidas por Kirk con la misma seguridad con la que si hubieran apretado el gatillo”, escribió Por Susan B. Glasser en su texto “¿Trump acaba de declarar la guerra a la izquierda estadounidense? Después del trágico asesinato de Charlie Kirk, el Presidente no habla de poner fin a la violencia política, sino de buscar venganza política”.

La Fiscal General de Estados Unidos dijo un día antes que “atacará, absolutamente”, a los manifestantes que participaran en “discursos de odio” y dijo que tenía autoridad para investigar a las empresas que se negaran a imprimir carteles de vigilia conmemorativa para el activista conservador Charlie Kirk. “Los comentarios de Pam Bondi este lunes parecieron reflejar un esfuerzo más amplio de la administración Trump para castigar a cualquiera que haya celebrado el asesinato de Kirk o incluso a personas que denunciaron su asesinato pero continuaron criticando sus posturas políticas.

The Wall Street Journal dijo en un editorial: “¿Es demasiado pedirle a la Fiscal General de la nación que comprenda los fundamentos de la Primera Enmienda? Los progresistas llevan años intentando crear y definir una categoría llamada ‘discurso de odio’. Esta incomprensión de la Primera Enmienda parece haberse infiltrado en el sistema de suministro de agua de Washington, ya que Pam Bondi la repitió el lunes tras el asesinato de Charlie Kirk”.

“Bondi no ha tenido una trayectoria distinguida como Fiscal General, ya que con demasiada frecuencia parece seguir los últimos cambios de humor en las redes sociales y la televisión por cable. Pero es una agente del orden, no una coach de manejo de la ira en redes sociales, y ha jurado defender la Constitución. Tal vez Bondi debería dejar de aparecer en podcasts sobre Charlie Kirk hasta que escuche algunos podcasts de Charlie Kirk”, agregó.

Ayer martes, los fiscales de Utah revelaron siete cargos contra Tyler Robinson por el asesinato a tiros de Kirk en un campus universitario la semana pasada, y dijeron que buscarían la pena de muerte. Los cargos incluyen homicidio agravado, disparo de arma de fuego (delito grave), obstrucción a la justicia y manipulación de testigos, según un documento de acusación de 10 páginas detallado por Jeff Gray, fiscal del condado de Utah, Utah.

La acusación alegaba una gran cantidad de pruebas que apuntaban a Robinson: confesó el asesinato a sus padres y a un compañero de piso —con quien mantenía una relación sentimental— y se encontró su ADN en el gatillo del rifle utilizado en el tiroteo.