Trump inició una cacería de opositores con pretexto de Kirk, alerta la prensa de EU

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 3:34 pm

Artículos relacionados

El New York Times y otros medios estadounidenses alertaron que Donald Trump ha emprendido una campaña para sofocar a sus adversarios, tomando como pretexto el reciente asesinato del activista Charlie Kirk.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos ha iniciado una importante escalada en sus largos esfuerzos por sofocar la oposición política, alerta hoy The New York Times. Otros medios dicen lo mismo. Donald Trump, afirman, está usando el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk para plantear el argumento infundado de que las organizaciones y los manifestantes demócratas son parte de “una conspiración violenta” contra los valores conservadores y el estilo de vida americano.

“En los seis días transcurridos desde que Kirk fue asesinado a tiros en Utah, Trump y sus principales funcionarios han prometido una ofensiva contra la izquierda política, indicando que perseguirán a grupos liberales como la Open Society Foundations de George Soros y la Fundación Ford; revocarán visas a personas que parezcan estar ‘celebrando’ la muerte de Kirk; iniciarán investigaciones federales sobre discursos de odio; y designarán a ciertos grupos como terroristas nacionales”, dice el diario, que apenas esta semana fue demandado por el mandatario por miles de millones de dólares.

“Queremos que todo sea justo; no ha sido justo, y la izquierda radical ha causado un daño tremendo al país”, declaró Trump a la prensa el martes. “Pero lo estamos solucionando”.

El Vicepresidente JD Vance pidió a la gente de todo el país que “busque venganza contra aquellos que han criticado a Kirk, y pidan a sus empleadores que los despidan”. Esta campaña de denuncia ya llevó a que innumerables personas de diversos sectores sociales (maestros, personal médico y miembros de las fuerzas armadas) fueran despedidas de sus trabajos o suspendidos.

Apenas después del asesinato de Kirk, Trump reaccionó con un video de cuatro minutos desde la Oficina Oval que publicó en sus redes sociales. Culpó explícitamente a sus oponentes políticos y a los de Kirk por lo que llamó un “asesinato atroz”.

“Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en el país, y debe cesar de inmediato”, declaró Trump. A partir de ese momento prometió actuar con rapidez para acabar con los autores de dicha violencia, así como con las “organizaciones” que la financian y promueven.

“La notable amenaza de Trump, por alguna razón, no recibió mucha atención. Debería haberla recibido. El presidente no solo ni siquiera intentaba unir al país, sino que parecía culpar a la gran parte de la nación que denosta sus políticas racialmente divisivas y las promovidas por Kirk con la misma seguridad con la que si hubieran apretado el gatillo”, escribió Por Susan B. Glasser en su texto “¿Trump acaba de declarar la guerra a la izquierda estadounidense? Después del trágico asesinato de Charlie Kirk, el Presidente no habla de poner fin a la violencia política, sino de buscar venganza política”.

La Fiscal General de Estados Unidos dijo un día antes que “atacará, absolutamente”, a los manifestantes que participaran en “discursos de odio” y dijo que tenía autoridad para investigar a las empresas que se negaran a imprimir carteles de vigilia conmemorativa para el activista conservador Charlie Kirk. “Los comentarios de Pam Bondi este lunes parecieron reflejar un esfuerzo más amplio de la administración Trump para castigar a cualquiera que haya celebrado el asesinato de Kirk o incluso a personas que denunciaron su asesinato pero continuaron criticando sus posturas políticas.

The Wall Street Journal dijo en un editorial: “¿Es demasiado pedirle a la Fiscal General de la nación que comprenda los fundamentos de la Primera Enmienda? Los progresistas llevan años intentando crear y definir una categoría llamada ‘discurso de odio’. Esta incomprensión de la Primera Enmienda parece haberse infiltrado en el sistema de suministro de agua de Washington, ya que Pam Bondi la repitió el lunes tras el asesinato de Charlie Kirk”.

“Bondi no ha tenido una trayectoria distinguida como Fiscal General, ya que con demasiada frecuencia parece seguir los últimos cambios de humor en las redes sociales y la televisión por cable. Pero es una agente del orden, no una coach de manejo de la ira en redes sociales, y ha jurado defender la Constitución. Tal vez Bondi debería dejar de aparecer en podcasts sobre Charlie Kirk hasta que escuche algunos podcasts de Charlie Kirk”, agregó.

Ayer martes, los fiscales de Utah revelaron siete cargos contra Tyler Robinson por el asesinato a tiros de Kirk en un campus universitario la semana pasada, y dijeron que buscarían la pena de muerte. Los cargos incluyen homicidio agravado, disparo de arma de fuego (delito grave), obstrucción a la justicia y manipulación de testigos, según un documento de acusación de 10 páginas detallado por Jeff Gray, fiscal del condado de Utah, Utah.

La acusación alegaba una gran cantidad de pruebas que apuntaban a Robinson: confesó el asesinato a sus padres y a un compañero de piso —con quien mantenía una relación sentimental— y se encontró su ADN en el gatillo del rifle utilizado en el tiroteo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk.
1

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk

Sheinbaum cuestionó a Zedillo y a Salinas Pliego.
2

Pérdida de privilegios perturba el juicio de Zedillo, Calderón y Salinas Pliego: CSP

3

Paraguay expulsa a Bermúdez Requena y lo trasladan a México; lo llevarán al Altiplano

Senado guarda un minuto de silencio por víctimas de ofensiva israelí en Gaza
4

El Senado guarda un minuto de silencio por las víctimas de ofensiva israelí en Gaza

Alcaldes de Tamaulipas y Campeche se equivocan en el Grito de Independencia
5

VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
6

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

Juez rechazó la solicitud de un nuevo juicio para los hermanos Menéndez.
7

Los Hermanos Menéndez seguirán presos; Juez rechaza solicitud para un nuevo juicio

Arturo Escobar durante la inauguración de la Convención Nacional del PVEM en la Expo Santa Fe. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
8

Reaparece Escobar, hongo verde en la sopa del PRI, ligado a desvíos y otros delitos

9

El consumo de coca creció en EU y “El Mencho”, en la montaña, es el gran ganador: WSJ

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
10

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

La explosión en Iztapalapa deja ya 19 muertos; hay 33 internados, dice Salud-CdMx.
11

El conductor de la pipa ha muerto. La cifra de decesos por la explosión sube a 20

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
12

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Alerta sísmica celular
13

Alertas sonarán en celulares durante simulacro del 19S. Así puedes activar la función

Trump y Epstein.
14

Imágenes de Trump y Epstein son proyectadas en Castillo de Windsor; hay 4 detenidos

El segundo piso tributario
15

El segundo piso tributario

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump inició una cacería de opositores con pretexto de Kirk, alerta la prensa de EU
1

Trump inició una cacería de opositores con pretexto de Kirk, alerta la prensa de EU

2

John Hurley, Subsecretario de Inteligencia Financiera de EU, viajará a la CdMx

Trump y Epstein.
3

Imágenes de Trump y Epstein son proyectadas en Castillo de Windsor; hay 4 detenidos

4

Paraguay expulsa a Bermúdez Requena y lo trasladan a México; lo llevarán al Altiplano

El Papa León XIV expresa su solidaridad al pueblo palestino
5

El Papa León XIV expresa su solidaridad al pueblo palestino; llama a un alto al fuego

El mundo condena ofensiva de Israel en la ciudad de Gaza.
6

Francia, Egipto, China.. países alzan la voz para condenar ofensiva de Israel en Gaza

Juez rechazó la solicitud de un nuevo juicio para los hermanos Menéndez.
7

Los Hermanos Menéndez seguirán presos; Juez rechaza solicitud para un nuevo juicio

Senado guarda un minuto de silencio por víctimas de ofensiva israelí en Gaza
8

El Senado guarda un minuto de silencio por las víctimas de ofensiva israelí en Gaza

Claudia Sheinbaum se manifestó hoy sobre el presunto líder de "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay.
9

Caso Requena debe investigarse a fondo: Sheinbaum; exige que haya "cero impunidad"

Diagnostican cáncer de piel a Jair Bolsonaro
10

Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel; "no es el más agresivo", dice médico

Demanda de Tarjeta Finabien para enviar remesas se duplica; ASÍ puedes tramitarla
11

Demanda de Tarjeta Finabien para enviar remesas va al alza. ¿Cómo puedes tramitarla?

Sheinbaum cuestionó a Zedillo y a Salinas Pliego.
12

Pérdida de privilegios perturba el juicio de Zedillo, Calderón y Salinas Pliego: CSP