Pérdida de privilegios perturba el juicio de Zedillo, Calderón y Salinas Pliego: CSP

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 11:22 am

Sheinbaum cuestionó a Zedillo y a Salinas Pliego.

Artículos relacionados

Sheinbaum cuestionó a Zedillo y señaló la "ironía" de afirmar que la democracia ha muerto cuando en su sexenio eligió a todos los ministros de la Suprema Corte. Sobre Salinas Pliego, indicó que su posible candidatura presidencial se basa en la idea de que no quiere pagar los miles de millones de impuestos que deben.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este miércoles a los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que han criticado los gobiernos de la Cuarta Transformación, afirmando que no hay pruebas del supuesto autoritarismo y la "dictadura" que dicen existe en el país. Además, puso en la lupa la hipocresía de un sector de la oposición, que ahora pasó del liderazgo de Claudio X. González Guajardo, creador de la alianza del PRIAN, a Ricardo Salinas Pliego, quien debe más de 74 mil millones de pesos en impuestos atrasados y que ha usado hasta sus los recursos legales para no pagar.

La Presidenta Sheinbaum empezó con el expresidente Ernesto Zedillo, quien en los últimos días volvió a declarar "difunta" a la democracia mexicana. "Otra vez salió a decir que se acabó la democracia en México. Zedillo, que de nuevo, vamos a volverlo a decir. Labastida, candidato presidencial del PRI en el 2000, escribe sus memorias, y en la primera parte, dice, textual, que la única manera que el puede explicar que no recibió apoyo en la elección es que Zedillo pactó con Estados Unidos que entrara el PAN en el 2000", afirmó la mandataria federal en su conferencia matutina.

"¿Cómo este personaje puede hablar de democracia? Cuando rescató de manera muy corrupta con el Fobaproa a bancos, empresarios, sin que hubiera transparencia de ese proceso, y a los deudores los dejó en la calle, a la gente. ¿Qué tan democrático es eso? O cuando el decide acabar con la Corte que esta antes y nombrar a los nuevos ministros de la Corte, él. Porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó, a petición de él. Él decide quién iba a ser la Corte. Él. Imagínense la contradicción, casi ironía, de lo que está diciendo", añadió Sheinbaum sobre Zedillo. "¿El país es distinto? Sí, por fortuna. ¿Quién lo decidió? El pueblo".

Luego se refirió al caso del empresario Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. El magnate se perfila para lanzar su candidatura presidencial y ha señalado al Gobierno tanto de Sheinbaum como de Andrés Manuel López Obrador de ser una "dictadura". El lunes, organizó su propio Grito de Independencia y en la última semana lanzó el "Movimiento Anticrimen y Anticorrupción", junto a opositores que solían acompañar a Claudio X. González, así como intelectuales y figuras que apoyaron la candidatura de Xóchitl Gálvez en 2024.

"Están muy desesperados, la verdad", explico Sheinbaum esta mañana desde Palacio Nacional. "Contra el Presidente López Obrador, es increíble el coraje que le tienen. El coraje en el fondo viene del amor que le tiene al pueblo. Eso no va a cambiar. Por más campañas que hagan, que digan, es un hombre íntegro que transformó al país. Todo lo que se hizo en seis años, eso no va a cambiar en la historia, en el cariño. Buscan una y otra cosa, Loret de Mola dedicado en cuerpo y alma a decir mentiras. Hace tres días reconoció que dijo otra mentira, ‘hice otro montaje’, así", dijo.

Sheinbaum argumentó que "algunos no soportan" el cambio que ha atravesado el país desde 2018, pues "les gustaría seguir teniendo los privilegios de antes". Entre ellos, Salinas Pliego.

"Y se victimizan, ahí está ahora ‘Mexicanos por la Corrupción’, en la fotografía con Salinas Pliego. Ya pasaron de Claudio X. González a un nuevo exponente. Fíjense, todo por no pagar impuestos. Todos tienen derecho a postularse a la Presidencia, pero qué piensa un mexicano, una mexicana, de un empresario que se quiere postular a la Presidencia porque no quiere pagar impuestos", señaló la mandataria.

Sobre el grito de Salinas, sólo dijo: "No le fue muy bien, por cierto, me platicaron".

La Presidenta Sheinbaum además lanzó críticas al expresidente Felipe Calderón (2006-2012). "Y luego un expresidente que llevó al país a una guerra contra el narco, con su Secretario de Seguridad [Genaro García Luna] preso en Estados Unidos, subiendo una foto de él mismo en el Grito de Independencia. O el caso de Zedillo, expresidente, que dice ‘Murió la democracia’, cuando qué dijo del fraude electoral del '88, porque se benefició de ser parte del gabinete de Salinas. O las matanzas, la represión. Entonces hay que señalarlo, porque el derecho de réplica es importante y el debate político es consustancial de la democracia, no tiene de malo que opinen, qué bueno que opinan", subrayó.

"El asunto es qué dicen y qué sustento tienen. Están enojados porque la Suprema Corte ahora la elige el pueblo. La gente elige al Poder Judicial y dicen que no hay democracia. Ahora sí que barajeen más despacio. Como si el pueblo elige al Poder Judicial, eso significa que no hay democracia. Cualquiera puede hablar mal de la Presidenta. A ver si eso ocurrió igual en el sexenio de Zedillo, o el de Calderón, que a muchos periodistas los callaron", insistió, de forma retórica.

Por todo ello, afirmó Sheinbaum, "no tiene sustento su pensamiento, más que en regresar a los privilegios". "Y la verdad mucha parte del sector empresarial, muchos empresarios grandes, medianos, pequeños, no tienen problema. Algunos, ideológicamente, no les gusta el Gobierno de la 4T. Pero en realidad no han tenido ningún problema para desarrollarse. Pero, eso sí, tienen que pagar impuestos. No es como antes. Esa es la única diferencia y la gente reconoce más al empresario que tiene responsabilidad social. ¿Hay censura, autoritarismo? Dónde", finalizó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Festejos y soberanía revindicada

"La defensa de la soberanía no es solo recuerdo patriótico, es también batalla, entendida en la dimensión...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk.
1

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk

Sheinbaum cuestionó a Zedillo y a Salinas Pliego.
2

Pérdida de privilegios perturba el juicio de Zedillo, Calderón y Salinas Pliego: CSP

3

VIDEOS escandalosos de El Grito: Drones que fallan, bailarina exótica con la Bandera

Alcaldes de Tamaulipas y Campeche se equivocan en el Grito de Independencia
4

VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
5

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

Arturo Escobar durante la inauguración de la Convención Nacional del PVEM en la Expo Santa Fe. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
6

Reaparece Escobar, hongo verde en la sopa del PRI, ligado a desvíos y otros delitos

Bebé Jazlyn, víctima de explosión en Iztapalapa, se encuentra en estado crítico.
7

Jazlyn, bebé víctima de pipa en Iztapalapa, en estado crítico estable tras cirugía

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
8

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

9

RADICALES ¬ “Resistencia”, según Salinas Pliego: antes a los impuestos, ahora a la 4T

La explosión en Iztapalapa deja ya 19 muertos; hay 33 internados, dice Salud-CdMx.
10

El conductor de la pipa ha muerto. La cifra de decesos por la explosión sube a 20

Alerta sísmica celular
11

Alertas sonarán en celulares durante simulacro del 19S. Así puedes activar la función

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
12

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas"

13

El consumo de coca creció en EU y “El Mencho”, en la montaña, es el gran ganador: WSJ

14

El elefante en la sala de Morena

Renuncia el Alcalde de San Pedro.
15

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Demanda de Tarjeta Finabien para enviar remesas se duplica; ASÍ puedes tramitarla
1

Demanda de Tarjeta Finabien para enviar remesas va al alza. ¿Cómo puedes tramitarla?

Sheinbaum cuestionó a Zedillo y a Salinas Pliego.
2

Pérdida de privilegios perturba el juicio de Zedillo, Calderón y Salinas Pliego: CSP

La explosión en Iztapalapa deja ya 19 muertos; hay 33 internados, dice Salud-CdMx.
3

El conductor de la pipa ha muerto. La cifra de decesos por la explosión sube a 20

Alerta sísmica celular
4

Alertas sonarán en celulares durante simulacro del 19S. Así puedes activar la función

Bebé Jazlyn, víctima de explosión en Iztapalapa, se encuentra en estado crítico.
5

Jazlyn, bebé víctima de pipa en Iztapalapa, en estado crítico estable tras cirugía

Arturo Escobar durante la inauguración de la Convención Nacional del PVEM en la Expo Santa Fe. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.
6

Reaparece Escobar, hongo verde en la sopa del PRI, ligado a desvíos y otros delitos

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
7

Canadá confirma la visita de Mark Carney a México los días 18 y 19 de septiembre

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk.
8

Maestros, médicos y militares son despedidos en EU por haber criticado a Charlie Kirk

El Ruso recompensa
9

EU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por “El Ruso”, presunto líder del CDS

10

El consumo de coca creció en EU y “El Mencho”, en la montaña, es el gran ganador: WSJ

TEV quita triunfo a MC en Poza Rica; da por ganadora a candidata de Morena-PVEM.
11

Tribunal electoral de Veracruz revoca triunfo de MC en Poza Rica, y se lo da a Morena

Córdova, Krauze, Gálvez y más exigen Reforma Electoral bajo consenso; lanzan petición
12

#PuntosYComas ¬ En 8 años, los partidos políticos han perdido el 52% de su militancia