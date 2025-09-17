Pérdida de privilegios perturba el juicio de Zedillo, Calderón y Salinas Pliego: CSP

Sheinbaum cuestionó a Zedillo y señaló la "ironía" de afirmar que la democracia ha muerto cuando en su sexenio eligió a todos los ministros de la Suprema Corte. Sobre Salinas Pliego, indicó que su posible candidatura presidencial se basa en la idea de que no quiere pagar los miles de millones de impuestos que deben.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este miércoles a los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que han criticado los gobiernos de la Cuarta Transformación, afirmando que no hay pruebas del supuesto autoritarismo y la "dictadura" que dicen existe en el país. Además, puso en la lupa la hipocresía de un sector de la oposición, que ahora pasó del liderazgo de Claudio X. González Guajardo, creador de la alianza del PRIAN, a Ricardo Salinas Pliego, quien debe más de 74 mil millones de pesos en impuestos atrasados y que ha usado hasta sus los recursos legales para no pagar.

La Presidenta Sheinbaum empezó con el expresidente Ernesto Zedillo, quien en los últimos días volvió a declarar "difunta" a la democracia mexicana. "Otra vez salió a decir que se acabó la democracia en México. Zedillo, que de nuevo, vamos a volverlo a decir. Labastida, candidato presidencial del PRI en el 2000, escribe sus memorias, y en la primera parte, dice, textual, que la única manera que el puede explicar que no recibió apoyo en la elección es que Zedillo pactó con Estados Unidos que entrara el PAN en el 2000", afirmó la mandataria federal en su conferencia matutina.

"¿Cómo este personaje puede hablar de democracia? Cuando rescató de manera muy corrupta con el Fobaproa a bancos, empresarios, sin que hubiera transparencia de ese proceso, y a los deudores los dejó en la calle, a la gente. ¿Qué tan democrático es eso? O cuando el decide acabar con la Corte que esta antes y nombrar a los nuevos ministros de la Corte, él. Porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó, a petición de él. Él decide quién iba a ser la Corte. Él. Imagínense la contradicción, casi ironía, de lo que está diciendo", añadió Sheinbaum sobre Zedillo. "¿El país es distinto? Sí, por fortuna. ¿Quién lo decidió? El pueblo".

Luego se refirió al caso del empresario Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. El magnate se perfila para lanzar su candidatura presidencial y ha señalado al Gobierno tanto de Sheinbaum como de Andrés Manuel López Obrador de ser una "dictadura". El lunes, organizó su propio Grito de Independencia y en la última semana lanzó el "Movimiento Anticrimen y Anticorrupción", junto a opositores que solían acompañar a Claudio X. González, así como intelectuales y figuras que apoyaron la candidatura de Xóchitl Gálvez en 2024.

"Están muy desesperados, la verdad", explico Sheinbaum esta mañana desde Palacio Nacional. "Contra el Presidente López Obrador, es increíble el coraje que le tienen. El coraje en el fondo viene del amor que le tiene al pueblo. Eso no va a cambiar. Por más campañas que hagan, que digan, es un hombre íntegro que transformó al país. Todo lo que se hizo en seis años, eso no va a cambiar en la historia, en el cariño. Buscan una y otra cosa, Loret de Mola dedicado en cuerpo y alma a decir mentiras. Hace tres días reconoció que dijo otra mentira, ‘hice otro montaje’, así", dijo.

Sheinbaum argumentó que "algunos no soportan" el cambio que ha atravesado el país desde 2018, pues "les gustaría seguir teniendo los privilegios de antes". Entre ellos, Salinas Pliego.

"Y se victimizan, ahí está ahora ‘Mexicanos por la Corrupción’, en la fotografía con Salinas Pliego. Ya pasaron de Claudio X. González a un nuevo exponente. Fíjense, todo por no pagar impuestos. Todos tienen derecho a postularse a la Presidencia, pero qué piensa un mexicano, una mexicana, de un empresario que se quiere postular a la Presidencia porque no quiere pagar impuestos", señaló la mandataria.

Sobre el grito de Salinas, sólo dijo: "No le fue muy bien, por cierto, me platicaron".

La Presidenta Sheinbaum además lanzó críticas al expresidente Felipe Calderón (2006-2012). "Y luego un expresidente que llevó al país a una guerra contra el narco, con su Secretario de Seguridad [Genaro García Luna] preso en Estados Unidos, subiendo una foto de él mismo en el Grito de Independencia. O el caso de Zedillo, expresidente, que dice ‘Murió la democracia’, cuando qué dijo del fraude electoral del '88, porque se benefició de ser parte del gabinete de Salinas. O las matanzas, la represión. Entonces hay que señalarlo, porque el derecho de réplica es importante y el debate político es consustancial de la democracia, no tiene de malo que opinen, qué bueno que opinan", subrayó.

"El asunto es qué dicen y qué sustento tienen. Están enojados porque la Suprema Corte ahora la elige el pueblo. La gente elige al Poder Judicial y dicen que no hay democracia. Ahora sí que barajeen más despacio. Como si el pueblo elige al Poder Judicial, eso significa que no hay democracia. Cualquiera puede hablar mal de la Presidenta. A ver si eso ocurrió igual en el sexenio de Zedillo, o el de Calderón, que a muchos periodistas los callaron", insistió, de forma retórica.

Por todo ello, afirmó Sheinbaum, "no tiene sustento su pensamiento, más que en regresar a los privilegios". "Y la verdad mucha parte del sector empresarial, muchos empresarios grandes, medianos, pequeños, no tienen problema. Algunos, ideológicamente, no les gusta el Gobierno de la 4T. Pero en realidad no han tenido ningún problema para desarrollarse. Pero, eso sí, tienen que pagar impuestos. No es como antes. Esa es la única diferencia y la gente reconoce más al empresario que tiene responsabilidad social. ¿Hay censura, autoritarismo? Dónde", finalizó.