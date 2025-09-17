Los Hermanos Menéndez seguirán presos; Juez rechaza solicitud para un nuevo juicio

Redacción/SinEmbargo

17/09/2025 - 1:57 pm

Juez rechazó la solicitud de un nuevo juicio para los hermanos Menéndez.

Un Juez de California rechazó el pedido de los hermanos Menéndez, sentenciados en 1996 por asesinar a sus padres en Beverly Hills; ya les habían negado la libertad condicional.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Un Juez de Los Ángeles, en Estados Unidos (EU), ha rechazado esta semana la solicitud de un nuevo juicio para los hermanos Menéndez, Lyle y Erik, condenados por el asesinato de sus padres en 1989 en uno de los crímenes de más alto perfil en la historia reciente de su país y cuyo caso revivió una serie televisiva en los últimos meses

Se trata del Juez del Tribunal Superior de LA, William C. Ryan, quien negó la petición este lunes, presentada desde mayo de 2023 por los abogados de los hermanos Menéndez. El argumento de la defensa en ambos casos es que hay "dos nuevas pruebas" del asesinato ocurrido en California.

Y es que los hermanos Menéndez habían recibido ya un golpe importante en agosto, cuando a ambos se les negó la libertad condicional que habían solicitado, en un momento donde su fama volvió a instalarse entre la sociedad estadounidense y alrededor del mundo luego del estreno de una serie de Netflix sobre este caso. Lyle y Erik podrán solicitar su libertad condicional en 18 meses.

Erik Menendez, sentenciado a cadena perpetua por parricidio.
Erik Menendez, sentenciado a cadena perpetua por parricidio. Foto: Departamento de Correcciones de California

En dos audiencias en dos días consecutivos en agosto, Erik y Lyle Menéndez mantuvieron sus sentencias en contra. Actualmente, Lyle tiene 57 años, y Erik, 54 años. Fueron condenados en 1996 por el asesinato en primer grado de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills.

Los hermanos argumentaron que actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual, físico y psicológico por parte de su padre, una defensa que no fue aceptada en su segundo juicio. Aunque en mayo de 2025 un Juez redujo su sentencia a 50 años a cadena perpetua, haciéndolos elegibles para la libertad condicional bajo las leyes para delincuentes juveniles, la junta determinó que ni Lyle ni Erik no cumplen con los criterios para ser liberados.

Durante la sesión, los hermanos se dirigieron a la corte a través de una videollamada desde la prisión donde se encuentran en San Diego, Estados Unidos, en donde se encuentran recluidos. El primero en hablar fue el mayor de los hermanos, Lyle, quien mostró una "profunda vergüenza" por los actos que cometió cuando era adolescente.

"Maté a mi mamá y a mi papá. No tengo excusas", declaró Lyle, de 57 años, de acuerdo con periodistas presentes en el juzgado. "Asumo toda la responsabilidad".

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez
Lyle Menéndez, uno de los hermanos acusados por asesinar a sus padres en 1989. Foto: Especial

En tanto, Erik, de 54 años, también afirmó estar consciente de sus acciones: "Disparé cinco veces a mis padres, y fui por más munición. Le mentí a la policía, a mi familia. Lo siento mucho", reportaron los periodistas.

Más tarde, Anamaria Beralt, prima de los hermanos y una de las principales defensoras de su causa, destacó al concluir la audiencia que las palabras de sus familiares fueron "conmovedoras", por lo que se mostró contenta de que todo el mundo las haya "podido escuchar".

"Creemos que 35 años son suficientes", dijo. "Nuestra familia los ha perdonado de forma universal. Ellos merecen una segunda oportunidad", manifestó.

Pero la decisión de mantener presos a los hermanos Menéndez se basó en factores como el historial de comportamiento en prisión de Lyle, que incluye infracciones disciplinarias, y la evaluación de que aún representa un riesgo para la sociedad.

A pesar del apoyo de más de 20 familiares, quienes destacaron la rehabilitación y el trabajo de los hermanos en prisión, como programas de apoyo a víctimas de abuso y reformas penitenciarias, la junta priorizó las preocupaciones sobre la seguridad pública.  El Fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, respaldó la decisión, afirmando que los hermanos no han mostrado un reconocimiento completo de sus crímenes.

Mientras tanto, los hermanos Menéndez continúan buscando clemencia del Gobernador de California, Gavin Newsom, como otra vía para lograr su liberación.

El caso ha captado atención mundial gracias a documentales y series como Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story de Netflix, sigue dividiendo opiniones, con un creciente apoyo en redes sociales que aboga por su liberación debido a las alegaciones de abuso.

