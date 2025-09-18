Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

Nora Gaspar Reséndiz

18/09/2025 - 4:16 pm

Artículos relacionados

Uno de los trabajadores coreanos detenidos a inicio de este mes escribió y mantuvo en secreto un diario de los días que duró su detención, en el cual detalló los malos tratos que sufrió él y sus connacionales en las instalaciones del ICE.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Trabajadores surcoreanos fueron víctimas de las políticas antiinmigrantes establecidas por Donald Trump, como lo evidencia la detención de más de 300 empleados surcoreanos que hizo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en una planta de la empresa Hyundai en Georgia. Uno de los trabajadores relató cómo en su encierro recibió burlas por parte de los agentes, quienes lo llamaron "Corea del Norte" y "Hombre Cohete", apodo del Presidente Trump usa para referirse a Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

La mayoría de los trabajadores detenidos son surcoreanos. Se trata de ingenieros e instaladores de equipos contratados para el trabajo altamente especializado de poner en funcionamiento una planta de baterías eléctricas. El caso ha conmocionado a Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos, sobre todo cuando se difundieron imágenes de los trabajadores con grilletes en las muñecas y los tobillos.

Uno de los trabajadores coreanos detenidos escribió y mantuvo en secreto un diario de los días que duró su detención, que tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, en el cual detalló los malos tratos que sufrió él y sus connacionales en las instalaciones del ICE. Tras su regreso a Corea del Sur, el autor del diario, identificado como “Sr.A”, permitió que el escrito fuera publicado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Según este relato, agentes del ICE allanaron la planta el 4 de septiembre a las 10 horas, proceso durante el cual detuvieron a 330 trabajadores originarios de Corea del Sur, a quienes registraron y, pese a que éstos presentaron sus documentos que acreditaban su ingreso legal a Estados Unidos, los “obligaron a guardar sus pertenencias, incluidos sus celulares, en bolsas que parecían redes en las que se guardan las cebollas”.

Los ciudadanos surcoreanos también tuvieron que completar formularios, que los agentes de ICE les entregaron, para una orden de arresto extranjera, sin ninguna explicación sobre los documentos ni sobre los derechos legales de los detenidos, hecho que se complicó porque los agentes del ICE estaban presionando a los trabajadores, lo que hizo que a muchos no pudieran interpretar el texto en inglés.

Ante esta presión a la que estaban sometidos los trabajadores asiáticos, el diario señala, “los trabajadores entregaron los papeles pensando que serían liberados si los escribían", sin embargo, esto no ocurrió, por el contrario, los trabajadores, quienes también portaban casco y zapatos de seguridad que los identificaban como empleados de Hyundai, atados de muñecas y tobillos con cadenas.

Y así, encadenados los más de 300 trabajadores asiáticos, quienes no sabían inglés, fueron trasladados a un centro temporal de detención, con una capacidad para 72 personas, en “una furgoneta policial”, la cual, según el relato del “Sr. A”, contaba con un baño al interior del que se desprendía un olor a orina que era "insoportable " y "el aire acondicionado ni siquiera estaba encendido”.

En el centro temporal de detención, el cual tenía “cuatro baños comunes y dos urinarios”, los surcoreanos fueron repartidos en diversas habitaciones en malas condiciones, ya que incluso “las colchonetas estaban mohosas”. Además, a los detenidos tampoco se les proporcionó artículos de higiene personal ni mantas para soportar el frío, por lo que incluso algunos tomaron toallas para cubrirse, las cuales metían a un horno de microondas para calentarlas.

El relato de una persona identificada como “Sra. A” se señala que ésta tuvo que contener la menstruación, debido a que esta situación se complicaba en “un espacio tan reducido”, ya que “junto al inodoro, apenas había suficiente tela para cubrir la parte inferior del cuerpo. El “Sr. A” también aseguró que “el agua que les proporcionaron olía mal”. “No había reloj ni vistas al exterior. Las colchonetas estaban mohosas”, agrega el diario.

El diario del detenido señala que fue en el cuarto día de detención cuando se completó el proceso de admisión, momento en el que el “SR. A” tuvo la oportunidad de preguntar el motivo de su detención, a lo que los agentes del ICE no supieron responder. "Entré mediante los procedimientos legales de la visa B-1 y actué conforme a esos fines. ¿Por qué me arrestaron?", habría cuestionado el trabajador surcoreano a un agente del ICE, quien le respondió que no lo sabía.

"No lo sé, y las personas mencionadas arriba creen que fue ilegal", dijo un agente. El trabajador también fue cuestionado sobre lo que hacía en territorio estadounidense, quien señaló que se encontraba ahí "en viaje de negocios para reuniones y capacitación” y al confirmar que provenía de Corea del Sur, recibió burlas por parte de los agentes del ICE, quienes lo llamaron "Corea del Norte" y "Hombre Cohete", apodo del presidente Trump usa para referirse a Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

“Me enojé porque parecían burlarse de mí, pero contuve la compostura porque me preocupaba lo que pudiera pasar con mis documentos”, escribió el trabajador. Otro empleado declaró al diario Hankyoreh que él ni siquiera sabía que estaba arrestado. “Pensé que era un procedimiento para confirmar mi identidad, pero me pidieron que firmara un documento”, comentó.

Mientras tanto, el abogado de inmigración Charles Kuck, quien representa a siete de los surcoreanos detenidos, afirmó que sus clientes habían entrado y trabajaban legalmente en Estados Unidos, y que un documento filtrado del ICE mostraba que al menos un detenido tenía una visa válida, reportó The Guardian.

Tras una reunión entre los detenidos y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se les presionó para que los surcoreanos firmaran su salida voluntaria, los trabajadores surcoreanos dejaron el centro de detención y volaron a su país, mientras que el Gobierno de Corea del Sur dijo el lunes que investigaría si sus trabajadores sufrieron alguna violación de derechos humanos.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores está analizando si nuestras demandas se atendieron adecuadamente, y las empresas también están realizando sus propias revisiones para verificar si alguna medida fue insuficiente, tanto por parte de Corea como de Estados Unidos", dijo Kang.

"Estoy enojado porque no creo que entiendan por qué es ilegal entrar con una visa B-1", expresó el “Sr.A”, "Estoy estupefacto y enojado porque siento que solo se concentran en enviarnos lejos después de que firmemos los papeles de salida voluntaria", agregó el detenido en el diario que escribió y que se logró hacer público.

Una semana después de la detención en la planta de Hyundai, el Presidente surcoreano, Lee Jae Myung, advirtió que las otras empresas del país podrían mostrarse reacias a aceptar la invitación de Trump para invertir dinero en Estados Unidos.

Lee Jae Myung indicó que si Estados Unidos no puede emitir rápidamente visas para los técnicos y otros trabajadores calificados necesarios para poner en marcha las plantas, entonces “establecer una fábrica local en Estados Unidos conllevará severas desventajas o se volverá muy difícil para nuestras empresas”, dijo Lee.

Dos tercios de las personas detenidas el 4 de septiembre eran surcoreanos, y casi todos volaron de regreso a su país de origen esta semana. Aterrizaron en Seúl el viernes por la tarde, hora local, tras permanecer 24 horas en el limbo mientras el Presidente Donald Trump instaba a su gobierno que considerara la posibilidad de permitirles quedarse y capacitar a trabajadores estadounidenses, dijeron funcionarios surcoreanos a The New York Times.

La redada se produjo, de hecho, unas semanas después de que Corea del Sur se comprometiera a invertir directamente 350 mil millones en los EU como parte de un acuerdo comercial. La agencia Reuters reportó que ahora la fábrica donde ocurrió la redada enfrenta un retraso mínimo de puesta en marcha de dos a tres meses.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Charlie Kirk

"Charlie Kirk tenía ideas que son incompatibles con las mías, y que encuentro conservadoras y hasta 'fascistas'...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El elefante en la sala de Morena

"El asunto de la corrupción, los excesos y las incongruencias es tan grande que los oficialistas pretenden...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

E Pluribus Unum

"Hay de polarización a polarización. La que se caracteriza por la voluntad de destruir a quien se...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
2

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

El Tesoro de EU ha sancionado a Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, y a células de sicarios que pertenecen a este grupo.
3

EU sanciona a "Los Mayos" y apunta hacia Diputada de Morena; la UIF le congela bienes

Filosofía, ¿para qué?
4

Filosofía… ¿para qué?

El Presidente Trump afirmó que Jimmy Kimmel "debió haber sido despedido hace mucho tiempo" y negó que la cancelación de su programa sea un acto de censura.
5

Trump afirma que Jimmy Kimmel "debió ser despedido hace mucho tiempo"; niega censura

Diputada morenista sancionada por el Departamento del Tesoro acusa de "infamia".
6

Diputada morenista sancionada por el Tesoro de EU niega vínculos con "La Mayiza"

Obama aseguró que EU vive una "crisis política" tras el asesinato de Charlie Kirk.
7

Obama dice que EU vive "crisis política" no vista en décadas tras asesinato de Kirk

Bermúdez Requena, líder de "La Barredora", llega a México tras ser expulsado de Panamá
8

Bermúdez, acusado de fundar un cártel en las narices de gobernadores, llega a México

9

Gestionan amparos para Andrés y Gonzalo, hijos de AMLO. Ellos no estaban enterados

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza
10

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza; es el primer Senador de EU que lo hace

11

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

Dani Álves pierde disputa con Pumas
12

Dani Álves pierde litigio contra el club Pumas; deberá pagar indemnización millonaria

13

VIDEO ¬ Estudiantes del Cetis 78 golpean a profesor acusado de acoso en Tamaulipas

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México tomó la decisión de entregar a Rafael Caro Quintero a EU, no fue una orden de Trump.
14

Sheinbaum refuta a Bondi; Caro Quintero no fue entregado por orden de Trump, afirma

Nvidia anunció una inversión de 5 mil mdd en Intel para el desarrollo de chips para la IA.
15

Nvidia invertirá 5 mil mdd en Intel: diseñarán chips para Inteligencia Artificial

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Surcoreano relata su encierro en EU: se burlaron de mí, me llamaron "hombre cohete"

La OMS advierte de que los hospitales de la ciudad de Gaza están al borde del colapso.
2

Hospitales en Gaza, al borde del colapso por la ofensiva israelí, advierte la OMS

Diputada morenista sancionada por el Departamento del Tesoro acusa de "infamia".
3

Diputada morenista sancionada por el Tesoro de EU niega vínculos con "La Mayiza"

Nvidia anunció una inversión de 5 mil mdd en Intel para el desarrollo de chips para la IA.
4

Nvidia invertirá 5 mil mdd en Intel: diseñarán chips para Inteligencia Artificial

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza
5

Bernie Sanders nombra el genocidio en Gaza; es el primer Senador de EU que lo hace

El Presidente Trump afirmó que Jimmy Kimmel "debió haber sido despedido hace mucho tiempo" y negó que la cancelación de su programa sea un acto de censura.
6

Trump afirma que Jimmy Kimmel "debió ser despedido hace mucho tiempo"; niega censura

Obama aseguró que EU vive una "crisis política" tras el asesinato de Charlie Kirk.
7

Obama dice que EU vive "crisis política" no vista en décadas tras asesinato de Kirk

La SSPC alerta sobre fraudes en venta de boletos y paquetes para la Copa Mundial.
8

Copa del Mundo 2026: ¿Quieres comprar boletos? La SSPC alerta por estafas en línea

La SICT dio el banderazo de inicio a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato, obra que busca mejorar la movilidad en el país.
9

La SICT da el banderazo de inicio a la construcción del Tren Querétaro-Irapuato

Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre.
10

Canadá ha sido grosero con México. Carney busca dejarlo atrás y relanzar la relación

Bermúdez Requena, líder de "La Barredora", llega a México tras ser expulsado de Panamá
11

Bermúdez, acusado de fundar un cártel en las narices de gobernadores, llega a México

La SSa de la CdMx confirmó la muerte de otra de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en la Alcaldía Iztapalapa, con lo que ya suman 21 decesos.
12

La SSa de la CdMx confirma una muerte más por la explosión en Iztapalapa; ya suman 21