VIDEOS ¬ Rusia vuelve a sacudirse con un terremoto de magnitud 7.2 en Kamchatka

El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8.8 azotó la costa oriental de Kamchatka, siendo el más fuerte desde 1952 en la zona. Desde entonces, las replicas han continuado.

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS).- Un terremoto de magnitud 7.2 en la escala Richter sacudió este viernes la costa oriental de la península rusa de Kamchatka, lo que provocó una alerta de tsunami y tiene lugar apenas un mes y medio después de un fuerte sismo de magnitud 8.8.

El Servicio Geofísico Unificado de Rusia indicó que el terremoto tuvo lugar sobre las 06:58 horas, con un epicentro situado a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk de Kamchatka y a una profundidad de 123 kilómetros bajo el nivel del mar.

Internacionales 🇷🇺, un potente terremoto de 7.8 se registró en las costas de Rusia, debido a este fuerte sismo se ha emitido alertas de tsunami en varios lugares #SomosWeNewsEc pic.twitter.com/wttEibrdSj — We News (@wenewsec) September 18, 2025

"Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población", indició la oficina de emergencias de Kamchatka a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.

#AHORA

Un sismo de magnitud 7.8 sacudió la península de Kamchatka, #Rusia 🇷🇺, informó el USGS.

De acuerdo con @SkyAlertMx, se trata de una réplica del terremoto de 8.8 ocurrido el 29 de julio.

La alerta de tsunami aplica solo para la zona cercana al epicentro. pic.twitter.com/3BpyZeRpbf — A Tiempo Noticias (@atiemponot) September 18, 2025

El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8.8 azotó la costa oriental de Kamchatka, siendo el más fuerte desde 1952 en la zona. Desde entonces, las replicas han continuado, pero esta ha sido una de las más fuertes de las registradas desde entonces.