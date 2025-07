El oleaje de tsunami impacta costas de EU y crece nivel en México; no hay daños: CSP

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Las olas de tsunami provocadas por el terremoto de magnitud 8.8 en Kamchatka, Rusia, impactaron la madrugada de este miércoles las cosas de Estados Unidos (EU), sin que se registraran hasta el momento víctimas. Sin embargo, se mantienen activas algunas alertas a la población que vive a largo del Pacífico, desde Alaska hasta California. En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el nivel del mar aumentará en las costas del territorio nacional, pero descartó que haya daños.

"Lo que informó hoy el Secretario de Marina en el Gabinete es que el mayor riesgo podía ser justamente a esta hora y puede aumentar un poco el nivel del mar en ciertas zonas del Pacífico . En realidad se hizo la alerta, pero no generó grandes riesgos. No, no hay ningún daño", aclaró Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa matutina.

Casi a la par, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), con datos del Centro de Alerta de Tsunamis, dio a conocer que se han registrado variaciones en el nivel del mar en distintos puntos del litoral del Pacífico mexicano, por ejemplo:

Por este motivo, la Coordinación Nacional recomendó a la población mantenerse alejada de playas y zonas costeras. "Se esperan corrientes fuertes e inusuales en accesos portuarios", apuntó. Asimismo, llamó a extremar precauciones en operaciones marítimas. "La alerta sigue activa hasta nuevo aviso", concluyó.

Como una medida adicional por la alerta de tsunami, la Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de algunos puertos hasta nuevo aviso. Para embarcaciones grandes, la medida se aplicará en Zihuatanejo, Guerrero, y Puerto Chiapas, Chiapas.

Para embarcaciones menores, se implementará en Cabo San Lucas, Baja California Sur; en Zihuatanejo, Guerrero y en Puerto Chiapas, Chiapas.

Tras el terremoto de magnitud 8.8 en Kamchatka, Rusia, uno de los más grandes en lo que va del siglo, el llamado a alejarse de las playas y subir a niveles altos para resguardarse ante la crecida del mar se repitió a lo largo de varias ciudades del Pacífico.

Después de Rusia, Japón fue el primer país que registró el fenómeno, con olas de 1.3 metros de altura que impactaron la prefectura de Iwate. La nación había ordenado previamente la evacuación de 1.9 millones de personas.

Tsunami activity is continuing to build this morning as we approach the 4 AM minor high tide. Maximum confirmed heights for our coast so far:

Crescent City: 3.6 Ft

Humboldt Bay: 1.2 Ft

Arena Cover: 3.0 Ft

Continue to avoid beaches and harbors as tsunami activity will persist. pic.twitter.com/ellGAUW9C7

— NWS Eureka (@NWSEureka) July 30, 2025