Combi se accidenta en la México-Puebla; hay seis personas lesionadas y un fallecido

Por Rocío Carbente

Puebla, 22 de septiembre (Ambas Manos).- Un hombre muerto y seis heridos fue el saldo de un accidente entre una combi del transporte público y un camión de carga sobre la autopista México-Puebla.

El percance ocurrió la mañana de este lunes 22 de septiembre a la altura del kilómetro 57, en la zona de Llano Grande, Estado de México.

La combi colectiva que cubría la ruta San Martín Texmelucan–Ciudad de México impactó la parte trasera del tráiler.

El conductor de la combi, identificado como Abel Cruz Rivera, de 38 años y originario de San Martín Texmelucan, perdió la vida en el lugar.

En la misma unidad, seis pasajeros presentaron heridas de diferentes magnitudes.

A los afectados los reconocieron como Hugo Romero Rodríguez, de 48 años, originario de Tlanalapa y Yareli Narváez Meza, de 30 años, de Villa Alta, Tlaxcala.

También Luis Enrique Salinas Meneses, de 27 años, del Estado de México; María Fernanda Solares Juárez, de 12 años, de Puebla; Silvia Solares Juárez, de 39 años, de Puebla, así como Cecilia Solares Juárez, de 25 años, también de la capital.

Heridos son atendidos en hospitales

A todos los heridos los trasladaron a distintos hospitales de la región, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Accidente en la Autopista México–Puebla (km 57, dir. Puebla). Se reportan lesionados y un fallecido tras percance con combi de transporte público.

Lesionados:

1Hugo Romeo R. (48) – TCE moderado

Yareli Narváez (30) – Fx cerrada fémur

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional división Carreteras (GN), así como personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe). También arribaron paramédicos de Cruz Roja y Ángeles Verdes, quienes brindaron atención médica prehospitalaria y realizaron la extracción del cadáver.

Durante las labores de rescate, la circulación en la autopista se interrumpió, lo que provocó congestionamiento en ambos sentidos de la vía.

El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargo de las diligencias pertinentes. Mientras, la GN mantuvo el área acordonada pata facilitar las maniobras de los equipos de emergencia.

Al cierre de esta nota, la circulación en la autopista ya fue restablecida, según informó Capufe a través de su cuenta de X. Aún así, las autoridades recomiendan tomar rutas alternas para evitar retrasos.

