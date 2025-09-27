ENTREVISTA ¬ Televisa censura imágenes de terremoto del 85; lucra con memoria, acusan

En entrevista con “Café y Noticias”, Nicolás Ruiz criticó que Televisa monopolice las imágenes de su archivo para obtener un beneficio económico. Señaló que estas acciones lucran con las memoria visual del país.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– En 2023, el cortometraje mexicano Arkhé se estrenó en la semana de la Crítica del Festival de Cannes. La cinta narra un momento cumbre de la historia de nuestro país: el sismo de 1985 en la Ciudad de México. Sin embargo, poco tiempo después su director Armando Navarro y el productor Nicolás Ruiz Berruecos recibieron una llamada de Televisa para que eliminaran el documental, los créditos y todo rastro sobre él. ¿Por qué? La televisora es dueña de ese archivo.

En entrevista con “Café y Noticias”, espacio informativo de SinEmbargo Al Aire, el también crítico de cine, Nicolás Ruiz, explicó que la cinta era una muestra de la potencia del archivo de la televisora, “pero decidieron esconderlo porque se dieron cuenta que podían monopolizar sus imágenes y sobre todo venderlo a grandes empresas de streaming”.

Nicolás Ruiz y Armando Navarro tuvieron acceso al archivo de Televisa, porque trabajan en la televisora. Así nació Arkhé y otro documental, que también fue censurado, Fuego en el que se narra el incendio de la primera Cineteca Nacional en 1982. En este caso, el productor explicó que el material audiovisual nos ayuda a dar claridad de momentos específicos de la historia, porque en ese incendio pudieron haber estado “las imágenes del 2 de octubre que mandó grabar el PRI desde la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el año 1968, películas y documentales”.

El productor comentó que era un proyecto ensayístico de cómo cuando se quema el archivo o se oculta, con ello se pierde algo de la memoria que nos corresponde a todos. Agregó que no hay duda que la televisora tenga el derecho del material, pero dijo que en otros países existe la alternativa de que el material se pueda consultar y trabajar sin costo alguno, ya que actualmente la televisora cobra “miles de pesos por ver un minuto de su archivo”.

“Por ejemplo, en Francia crearon el Instituto Nacional Audiovisual y se puso como condición para las televisora públicas y privadas que todo lo que grabaran se fuera a un archivo nacional, porque es parte de la memoria audiovisual del país. Esto no les quita el derecho a la utilización, simplemente cambia la idea del derecho de uso”.

Televisa fue creada en 1955, desde ese año se comenzó a documentar la vida social del país y también a narrar de una manera en la cual se beneficiará a ciertas cúpulas del país. Para Nicolás Ruiz, esos modelos nunca han cambiado y al escarbar en el archivo se dieron cuenta que la historia “tenemos derecho a contarla como nosotros queramos.

“Lo que nosotros mostramos y lo que incomodó fue eso: que el uso no nada más es histórico. Nosotros narramos desde otro ángulo: de lo estético y que sea para todos”. También apuntó que el equipo de producción vio todos “estos cachos no procesados de la historia nacional que ellos tienen y que no les conviene compartir por cuestiones de comunicación o conocimiento”, finalizó.