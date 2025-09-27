¿Por qué sudamos y cómo evitar el mal olor en todo el cuerpo?

Redacción/SinEmbargo

27/09/2025 - 6:34 am

Ejercicio y sudor

Artículos relacionados

El cuidado de la piel es importante para la salud integral y cuando hablamos de sudor hay que prestar atención a que los productos que se usan sean los adecuados.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- En una ciudad tan activa y con ritmos de vida que suelen ser rápidos, es normal sudar, pero ¿te has preguntado por qué sudamos?

La doctora Daniela Arteaga, dermatóloga por el Hospital General de México, explicó que "muchos de nosotros nos enfocamos principalmente al control del olor a nivel de las axilas, pero hay que saber que este problema también lo podemos presentar en cualquier otra zona".

¿Por qué sudamos? "Porque el 95 por ciento de la superficie de nuestra piel también va a estar cubierta por glándulas de sudor. Sin embargo, esta secreción de las glándulas, por sí sola, no es la que va a generar el mal olor. El olor se produce cuando van a interactuar con las bacterias que viven en nuestra piel".

La doctora agregó: "En el microbioma de nuestra piel tenemos más de mil especies de bacterias en conjunto con otros microorganismos, que dependiendo de la región de la piel, del pH de nuestra piel -que también se puede modificar por algunos productos que nos aplicamos-, dependiendo de la cantidad de secreción de sebo, de la edad, de las hormonas y, por supuesto, de los hábitos de higiene, van a cambiar esta cifra de bacterias y es ahí cuando este sudor, que normalmente debería ser inodoro, se convierte en un mal olor al transformar estas bacterias, los componentes normales del sudor, en unas sustancias que van a generar este aroma característico".

Sudor
Es importante elegir un buen desodorante sin ingredientes irritantes. Foto: Pexels

Los desodorantes ayudan al cuerpo a no tener ese mal olor que pueden generar las bacterias, pero es importante revisar que no contengan ingredientes irritantes como el aluminio y el alcohol; pero sí ingredientes activos buenos como la vitamina B3 que ayuda al control de esas bacterias.

"Esta vitamina tiene efecto para aumentar unas sustancias que nuestra piel secreta, que son como los antibióticos naturales y son los péptidos antimicrobianos. Esto nos va a ayudar a que se mejore el control de las bacterias de la piel, pero no solamente eso, también la vitamina B3 va a mejorar la función de barrera de la piel, es decir, va a mejorar esta función de protección y nos ayuda a calmar inflamación", destacó.

Adiós incomodidad por el mal olor

Antes no se contaba con productos diseñados para actuar en otras zonas del cuerpo en las que se puede experimentar mal olor. Con este tema en mente la oferta de desodorantes que se pueden usar en todo el cuerpo y no sólo en las axilas se encuentra creciendo. Una opción es All Body Deo de Dove, este desodorante ofrece una solución integral contra el mal olor corporal más allá de las axilas, con el cuidado superior que ha hecho de Dove el experto en el cuidado de la piel.

"Escuchar mucho es un poco nuestra tarea que hacemos todo el tiempo, escuchar al consumidor, y también existen ciertas tendencias globales de las cuales nosotros vamos viendo cuáles aplican y cuáles no, porque no todas aplican para todos los países; existe una tendencia global muy grande sobre el tema del olor corporal", explicó Thalía Reyes, Marketing Director Deodorants for Unilever, al hablar de cómo surgió la idea.

Thalía compartió que encontraron datos interesantes, como que 9 de cada 10 personas declara haberse sentido incómoda por el mal olor y que el 25 por ciento ha intentado solucionarlo con remedios como bicarbonato o el limón.

"All Body Deo transforma el concepto del desodorante en un gesto de autocuidado diario. Desde el cuello hasta los pies, esta línea ha sido cuidadosamente desarrollada para proteger zonas sensibles como el pecho, espalda, muslos o pliegue donde también se suda, se irrita y se necesita atención", compartió.

Desodorante
El primer desodorante en su tipo que
ofrece una solución integral contra el mal olor corporal. Foto: Cortesía

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Cultura comunitaria y alta cultura en la 4T: entre el barrio y la sala de concierto

"El debate que atraviesa a la política cultural mexicana no es sólo técnico, como de pronto pareciera,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Crisis de gobierno con Claudia?

"En definitiva, tenemos en México un proyecto autocrático en curso donde todos los indicios muestran que nunca...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

El espejo roto: de la descalificación a la evidencia

"En esencia, la estrategia de descalificación sistemática se aproxima a su a su fecha de caducidad. Los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
1

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
2

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
3

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Tren se estrella contra autobús en Guanajuato.
4

Un tren embiste a autobús en Guanajuato; hay al menos 5 muertos: Protección Civil

Petro arremete contra Trump.
5

Gustavo Petro arremete contra Trump por retiro de visa: "Aléjese de Hitler", le dice

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
6

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

7

Una ciclovía en Xochimilco confronta a una comunidad y abre debate hasta de clasismo

Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas; viajaba en un vehículo robado.
8

Padre de Julión Álvarez es detenido en Campeche; iba armado y en vehículo robado

Jueza deja libre a 38 detenidos de la Luz del Mundo en Michoacán.
9

Jueza declara ilegal detención de 38 integrantes de La Luz del Mundo; los deja libres

Adán Augusto acusa de campaña conservadora reportaje de Televisa.
10

Nueva tormenta sobre Adán Augusto. La Presidenta le pide aclarar. Él acusa “campaña”

11

ENTREVISTA ¬ Recuperé la paz de moverme en mi país, dice chef mexicano que dejó EU

Angie Miller es detenida en relación con el doble asesinato de músicos colombianos
12

La modelo Angie Miller es detenida; la ligan al asesinato de B-King y Regio Clown

Lluvia inunda Culiacán
13

Tormenta azota Culiacán y deja un niño muerto, 38 viviendas y 43 vehículos afectados

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
14

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

La Corte Suprema autorizó el viernes al Presidente Trump congelar cuatro mmdd en fondos de ayuda extranjera que habían sigo asignados por el Congreso.
15

La Corte Suprema de EU autoriza a Trump congelar 4 mil mdd para ayuda extranjera

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Una ciclovía en Xochimilco confronta a una comunidad y abre debate hasta de clasismo

Lluvia inunda Culiacán
2

Tormenta azota Culiacán y deja un niño muerto, 38 viviendas y 43 vehículos afectados

Tren se estrella contra autobús en Guanajuato.
3

Un tren embiste a autobús en Guanajuato; hay al menos 5 muertos: Protección Civil

Petro arremete contra Trump.
4

Gustavo Petro arremete contra Trump por retiro de visa: "Aléjese de Hitler", le dice

5

ENTREVISTA ¬ Recuperé la paz de moverme en mi país, dice chef mexicano que dejó EU

Detienen al papá de Julión Álvarez por portación de armas; viajaba en un vehículo robado.
6

Padre de Julión Álvarez es detenido en Campeche; iba armado y en vehículo robado

Jueza deja libre a 38 detenidos de la Luz del Mundo en Michoacán.
7

Jueza declara ilegal detención de 38 integrantes de La Luz del Mundo; los deja libres

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
8

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

El Gobierno de EU anunció que revocará la visa del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, por encabezar una protesta a favor de Palestina en Nueva York.
9

EU revoca la visa a Gustavo Petro tras encabezar protesta a favor de Palestina en NY

Dos unidades del Metrobús chocaron entre sí luego de que el conductor de una unidad de la Línea 2 del impactara con otro camión cerca de la estación Xola.
10

Unidades del Metrobús se impactan cerca de la estación Xola; reportan 12 lesionados

A Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN
11

#PuntosYComas ¬ El PAN y MC tienen todo listo para el resurgimiento de una alianza

Francisco Garduño, excomisionado INM, se disculpó con los deudos de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
12

Francisco Garduño ofrece disculpa por víctimas de incendio en centro del INM en 2023