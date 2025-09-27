¿Por qué sudamos y cómo evitar el mal olor en todo el cuerpo?

El cuidado de la piel es importante para la salud integral y cuando hablamos de sudor hay que prestar atención a que los productos que se usan sean los adecuados.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- En una ciudad tan activa y con ritmos de vida que suelen ser rápidos, es normal sudar, pero ¿te has preguntado por qué sudamos?

La doctora Daniela Arteaga, dermatóloga por el Hospital General de México, explicó que "muchos de nosotros nos enfocamos principalmente al control del olor a nivel de las axilas, pero hay que saber que este problema también lo podemos presentar en cualquier otra zona".

¿Por qué sudamos? "Porque el 95 por ciento de la superficie de nuestra piel también va a estar cubierta por glándulas de sudor. Sin embargo, esta secreción de las glándulas, por sí sola, no es la que va a generar el mal olor. El olor se produce cuando van a interactuar con las bacterias que viven en nuestra piel".

La doctora agregó: "En el microbioma de nuestra piel tenemos más de mil especies de bacterias en conjunto con otros microorganismos, que dependiendo de la región de la piel, del pH de nuestra piel -que también se puede modificar por algunos productos que nos aplicamos-, dependiendo de la cantidad de secreción de sebo, de la edad, de las hormonas y, por supuesto, de los hábitos de higiene, van a cambiar esta cifra de bacterias y es ahí cuando este sudor, que normalmente debería ser inodoro, se convierte en un mal olor al transformar estas bacterias, los componentes normales del sudor, en unas sustancias que van a generar este aroma característico".

Los desodorantes ayudan al cuerpo a no tener ese mal olor que pueden generar las bacterias, pero es importante revisar que no contengan ingredientes irritantes como el aluminio y el alcohol; pero sí ingredientes activos buenos como la vitamina B3 que ayuda al control de esas bacterias.

"Esta vitamina tiene efecto para aumentar unas sustancias que nuestra piel secreta, que son como los antibióticos naturales y son los péptidos antimicrobianos. Esto nos va a ayudar a que se mejore el control de las bacterias de la piel, pero no solamente eso, también la vitamina B3 va a mejorar la función de barrera de la piel, es decir, va a mejorar esta función de protección y nos ayuda a calmar inflamación", destacó.

Adiós incomodidad por el mal olor

Antes no se contaba con productos diseñados para actuar en otras zonas del cuerpo en las que se puede experimentar mal olor. Con este tema en mente la oferta de desodorantes que se pueden usar en todo el cuerpo y no sólo en las axilas se encuentra creciendo. Una opción es All Body Deo de Dove, este desodorante ofrece una solución integral contra el mal olor corporal más allá de las axilas, con el cuidado superior que ha hecho de Dove el experto en el cuidado de la piel.

"Escuchar mucho es un poco nuestra tarea que hacemos todo el tiempo, escuchar al consumidor, y también existen ciertas tendencias globales de las cuales nosotros vamos viendo cuáles aplican y cuáles no, porque no todas aplican para todos los países; existe una tendencia global muy grande sobre el tema del olor corporal", explicó Thalía Reyes, Marketing Director Deodorants for Unilever, al hablar de cómo surgió la idea.

Thalía compartió que encontraron datos interesantes, como que 9 de cada 10 personas declara haberse sentido incómoda por el mal olor y que el 25 por ciento ha intentado solucionarlo con remedios como bicarbonato o el limón.

"All Body Deo transforma el concepto del desodorante en un gesto de autocuidado diario. Desde el cuello hasta los pies, esta línea ha sido cuidadosamente desarrollada para proteger zonas sensibles como el pecho, espalda, muslos o pliegue donde también se suda, se irrita y se necesita atención", compartió.