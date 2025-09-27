Audiencia de Vicente Carrillo, "El Viceroy", se aplaza a petición de fiscales de EU

Vicente Carrillo Fuentes encabezó durante casi dos décadas al Cártel de Juárez y es hermano de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos". "El Viceroy" enfrenta siete cargos relacionados con delitos contra la salud.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Fiscales federales de Estados Unidos solicitaron posponer la audiencia contra el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy", y exlíder del Cártel de Juárez, actualmente preso en Nueva York, con el argumento de que la prórroga permitirá a ambas partes discutir un acuerdo de culpabilidad.

Con la petición del Departamento de Justicia, la audiencia que Carrillo Fuentes tenía programada para el 30 de septiembre, se reprogramó para el 19 de noviembre a las 12:30 horas.

Un documento fechado el pasado 25 de septiembre y presentado por el Fiscal Joseph Nocella Jr. ante la Jueza de distrito Joan M. Azrack, señala que “el Gobierno escribe en nombre de las partes para solicitar respetuosamente un aplazamiento”.

El texto añade que la medida es “en interés de la justicia, porque facilitará la producción de pruebas y dará a las partes tiempo para analizar una posible solución”.

Carrillo Fuentes, quien encabezó durante casi dos décadas al Cártel de Juárez y es hermano de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", enfrenta siete cargos relacionados con delitos contra la salud.

Según las acusaciones, controlaba el trasiego de drogas por el corredor El Paso-Ciudad Juárez, recibiendo cargamentos de cocaína del cártel colombiano del Norte del Valle. Entre 1993 y 2004, las autoridades estadounidenses decomisaron más de ocho mil 400 kilos de esta droga vinculados a su operación.

"El Viceroy" fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 28 dirigentes de organizaciones criminales mexicanas. Desde agosto pasado mantiene conversaciones con la Fiscalía estadounidense para evitar un juicio que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua.