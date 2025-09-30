DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Una empresa señalada por hacer pagos a Adán Augusto en 2024 firmó contratos por 13 millones de pesos para obras de Salud en Tabasco cuando él era Gobernador; familiares de Hernán Bermúdez Requena acudieron a su notaría desde 1997 para registrar más de 10 empresas.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Al menos una empresa que presuntamente pagó 18.8 millones de pesos a Adán Augusto López Hernández por sus servicios legales en 2024, al igual que una decena de negocios ligados a la familia del exfuncionario de Seguridad de Tabasco y presunto líder criminal, Hernán Bermúdez Requena, tienen algo en común: recurrieron en varios momentos a la notaría pública del ahora Senador morenista para validar su conformación, cambios clave en sus objetivos y representantes legales.

La Unidad de Datos de SinEmbargo confirmó, con documentos del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, que el 28 de junio de 2024 Adela Ramos López, suplente de Adán Augusto López en la notaría pública 27 de Tabasco, validó legalmente la asamblea con la que la empresa Capital Cargo del Golfo modificó su objetivo social, sumando actividades como la de “participar como licitante en todo tipo de licitaciones convocadas por las autoridades locales, estatales y/o Municipales, así como las Empresas Paraestatales y de participación estatal mayoritaria”.

Y también “la compra venta importación exportación, explotación y renta de aeronaves, así como la importación y exportaciones de piezas relacionadas con las aeronaves; así como la explotación de los servicios a la aviación civil y comercial”, entre otras tareas.

De acuerdo con especialistas consultadas, al hacer el registro para una empresa se puede elegir libremente cualquier notaría en que se hará el trámite, independientemente del domicilio. En Tabasco hay por lo menos 40 notarías, según los datos del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Según el reportaje de Televisa y las copias de las declaraciones fiscales que mostró en pantalla Adán Augusto en conferencia de prensa, su ingreso más importante en 2024 ocurrió en julio, por 26.8 millones de pesos (Capital Cargo del Golfo pagó en total ese año al exgobernador 18.8 millones).

Dicho pago ocurrió un mes después de la operación para cambiar el objetivo social de Capital Cargo del Golfo.

En diciembre de 2023, la misma notaría 27 validó otorgar a Silvia María Ramón Torres un poder general para pleitos y cobranzas de Capital Cargo del Golfo. Esta empresa formalizó su creación en septiembre de 2018 ante el notario Ramón Oropeza Lutzow, que meses después sería confirmado como titular de la notaría 29 y su padre, Narciso Tomás Oropeza Andrade, designado Secretario de Movilidad, en ambos casos por decisión del entonces Gobernador, Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con las declaraciones fiscales ante el SAT que obtuvo el medio Televisa, Capital Cargo del Golfo pagó al senador por sus servicios legales 18.8 millones de pesos en 2024. El coordinador morenista negó alguna irregularidad, dijo que no había ocultado ese y otros ingresos por un total de 79 millones que le pagaron empresas privadas, y que eso se podía constatar en sus declaraciones públicas; aunque en realidad en ese formato no aparecen esos montos, sólo sus ingresos como legislador.

A dos años de su creación, Capital Cargo del Golfo comenzó a recibir contratos públicos. En la Plataforma Nacional de Transparencia aparece el registro de por los menos 13 contratos por un total de 41.6 millones de pesos con la Secretaría de Salud de Tabasco, en específico para obras de mantenimiento de infraestructura entre los años 2020 y 2022.

Díez de los contratos por un total de 13 millones de pesos se firmaron en 2020, cuando Adán Augusto López aún era gobernador de Tabasco. Dos fueron por adjudicación directa, por un monto de 895 mil pesos.

Los contratos con monto más elevado, por casi 22 millones de pesos, fueron también por adjudicación directa pero en diciembre de 2022, cuando el político tabasqueño ya era Secretario de Gobernación.

En conferencia de prensa el 26 de septiembre, Adán Augusto López negó incurrir en conflicto de interés por recibir pagos de empresas que antes habían firmado contratos de obras con dependencias de su gobierno, en Tabasco.

“Yo no otorgué ningún contrato a nadie de manera directa… Esa no era la función del gobernador del Estado, como yo no puedo saber a quiénes le entregaron el contrato de la compra de leche para los desayunos escolares, el contrato de la compra de lapiceros para llenar el formato. El gobierno de un Estado tiene toda una estructura administrativa y cada funcionario público, cada servidor público responsable de la parte en el desempeño del ejercicio de sus funciones”, señaló.

Días después, el 29 de septiembre, aseguró que nunca ha combinado la labor de notario con la de funcionario público, y que los pagos de empresas privadas en 2023 y 2024 los había obtenido dando asesorías legales.

“Yo tengo un domicilio fiscal establecido en Plutarco Elías Calles 515, colonia Jesús García. Ese es mi domicilio legal, mi domicilio fiscal y allí yo tengo un despacho”, dijo el senador, aunque esa dirección coincide exactamente con la de la notaría 27.

Aval para empresas del hermano de Hernán Bermúdez

Los documentos del Registro Público también muestran que la notaría del ahora Senador validó la conformación de varias empresas de familiares de Hernán Bermúdez Requena, detenido por ser el presunto líder de la organización criminal La Barredora.

En total, en el Registro Público aparecen más de 30 empresas de Hernán Bermúdez, su hermano y dos de sus sobrinos.

En 2003 y 2004, la misma notaría de López Hernández certificó la operación con la que se fusionaron dos empresas de Humberto Bermúdez Requena, Escudero Construcciones y Grupo Industrial Samaria, además de certificar cambios en la representación legal y objetivo social de la empresa Rager de Tabasco, cuya confirmación como sociedad también había ocurrido en la notaría 27, en 1998.

En 1997 Humberto Bermúdez Requena registró junto a su hijo la empresa minera Gravera Río Puxcatán, acudiendo a la notaría 27. Según los datos disponibles en la PNT, la misma empezó a obtener contratos para obra pública hasta 2021, ya con Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco.

El contrato con fecha de 30 de abril de 2021 —cuando Adán Augusto López era aún Gobernador— fue con la Secretaría de Obras de Tabasco, por 15 millones de pesos para la reconstrucción del Camino Lázaro Cárdenas.

En 2023 y 2024, el municipio de Centro, Tabasco, firmó contratos por 26 millones de pesos de recursos federales con Gravera Río Puxcatán, para labores de construcción de carpeta asfáltica, y su mantenimiento.

Uno más es el de 14 millones de pesos que a inicios de este año le dio la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para la conservación de la carpeta asfáltica en avenidas de Tabasco.

Al hacer una búsqueda en el Registro Público, Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, aparece como socio de 20 razones sociales.

Una de ellas, Rager de Tabasco, ha obtenido este año múltiples permisos para la extracción de materiales pétreos del Río Samaria, en Tabasco.

En el caso del exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, sólo aparecen un par de razones sociales, entre ellas Rager, que luego sería parte de una fusión para crear Rager de Tabasco:

Los sobrinos de Bermúdez también fueron beneficiados

También en 1998, el notario Adán Augusto López Hernández respaldó la creación de Desarrollo Empresarial Tulija y Cobsa Corporativo, con Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, como administrador único.

En 2001, el ahora Senador fue el notario para la conformación de la empresa Constructora y Arrendadora del Atlántico, también con Raúl Bermúdez Arreola como socio, con la mitad de las acciones.

En otros registros aparece Adela Ramos López, suplente o sustituta de Adán Augusto López, como la notaria que validó registros y cambios en otras empresas donde aparece Raúl Bermúdez Arreola como socio, como Residencial Majahua y Altamar del Sureste.

En 2019, como consta en este documento de Fonatur, Raúl Bermúdez Arreola se desempeñó como “enlace territorial”, para obras del Tren Maya. Según reportes de distintos medios, fue separado del cargo de encargado de despacho de Fonatur en 2021, luego de rentar como Airbnb instalaciones a cargo del Fondo.

Un personaje más es Gerardo Bermúdez Arreola, otro sobrino de Hernán Bermúdez Requena, e hijo de Humberto Bermúdez, quien fue detenido en Paraguay por presuntas operaciones ilegales de apuestas.

Él aparece como socio en distintas empresas junto a Raúl Bermúdez Arreola, como las ya mencionadas Residencial Majahua, Altamar del Sureste y Cobsa Corporativo. Además acudió en 2004 a la notaría de Adán Augusto López para constituir la empresa Gasolinera D’Angelopolis.