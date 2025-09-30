DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Arturo Daen

30/09/2025 - 12:17 am

Artículos relacionados

Una empresa señalada por hacer pagos a Adán Augusto en 2024 firmó contratos por 13 millones de pesos para obras de Salud en Tabasco cuando él era Gobernador; familiares de Hernán Bermúdez Requena acudieron a su notaría desde 1997 para registrar más de 10 empresas.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Al menos una empresa que presuntamente pagó 18.8 millones de pesos a Adán Augusto López Hernández por sus servicios legales en 2024, al igual que una decena de negocios ligados a la familia del exfuncionario de Seguridad de Tabasco y presunto líder criminal, Hernán Bermúdez Requena, tienen algo en común: recurrieron en varios momentos a la notaría pública del ahora Senador morenista para validar su conformación, cambios clave en sus objetivos y representantes legales.

La Unidad de Datos de SinEmbargo confirmó, con documentos del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, que el 28 de junio de 2024 Adela Ramos López, suplente de Adán Augusto López en la notaría pública 27 de Tabasco, validó legalmente la asamblea con la que la empresa Capital Cargo del Golfo modificó su objetivo social, sumando actividades como la de “participar como licitante en todo tipo de licitaciones convocadas por las autoridades locales, estatales y/o Municipales, así como las Empresas Paraestatales y de participación estatal mayoritaria”.

Y también “la compra venta importación exportación, explotación y renta de aeronaves, así como la importación y exportaciones de piezas relacionadas con las aeronaves; así como la explotación de los servicios a la aviación civil y comercial”, entre otras tareas.

De acuerdo con especialistas consultadas, al hacer el registro para una empresa se puede elegir libremente cualquier notaría en que se hará el trámite, independientemente del domicilio. En Tabasco hay por lo menos 40 notarías, según los datos del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. 

Según el reportaje de Televisa y las copias de las declaraciones fiscales que mostró en pantalla Adán Augusto en conferencia de prensa, su ingreso más importante en 2024 ocurrió en julio, por 26.8 millones de pesos (Capital Cargo del Golfo pagó en total ese año al exgobernador 18.8 millones). 

Dicho pago ocurrió un mes después de la operación para cambiar el objetivo social de Capital Cargo del Golfo.

Reportaje de Televisa sobre los pagos millonarios a Adán Augusto López. Foto: Captura de pantalla
Vista de la declaración fiscal de Adán Augusto López obtenida por Televisa. Foto: N+
Registro Público de Comercio. Empresa que pagó millones a Adán
Acta del Registro Público de Comercio de la empresa que pagó millones de pesos a Adán Augusto. Foto: Secretaría de Economía

En diciembre de 2023, la misma notaría 27 validó otorgar a Silvia María Ramón Torres un poder general para pleitos y cobranzas de Capital Cargo del Golfo. Esta empresa formalizó su creación en septiembre de 2018 ante el notario Ramón Oropeza Lutzow, que meses después sería confirmado como titular de la notaría 29 y su padre, Narciso Tomás Oropeza Andrade, designado Secretario de Movilidad, en ambos casos por decisión del entonces Gobernador, Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con las declaraciones fiscales ante el SAT que obtuvo el medio Televisa, Capital Cargo del Golfo pagó al senador por sus servicios legales 18.8 millones de pesos en 2024. El coordinador morenista negó alguna irregularidad, dijo que no había ocultado ese y otros ingresos por un total de 79 millones que le pagaron empresas privadas, y que eso se podía constatar en sus declaraciones públicas; aunque en realidad en ese formato no aparecen esos montos, sólo sus ingresos como legislador.

A dos años de su creación, Capital Cargo del Golfo comenzó a recibir contratos públicos. En la Plataforma Nacional de Transparencia aparece el registro de por los menos 13 contratos por un total de 41.6 millones de pesos con la Secretaría de Salud de Tabasco, en específico para obras de mantenimiento de infraestructura entre los años 2020 y 2022.  

Díez de los contratos por un total de 13 millones de pesos se firmaron en 2020, cuando Adán Augusto López aún era gobernador de Tabasco. Dos fueron por adjudicación directa, por un monto de 895 mil pesos. 

Los contratos con monto más elevado, por casi 22 millones de pesos, fueron también por adjudicación directa pero en diciembre de 2022, cuando el político tabasqueño ya era Secretario de Gobernación.

En conferencia de prensa el 26 de septiembre, Adán Augusto López negó incurrir en conflicto de interés por recibir pagos de empresas que antes habían firmado contratos de obras con dependencias de su gobierno, en Tabasco.  

“Yo no otorgué ningún contrato a nadie de manera directa… Esa no era la función del gobernador del Estado, como yo no puedo saber a quiénes le entregaron el contrato de la compra de leche para los desayunos escolares, el contrato de la compra de lapiceros para llenar el formato. El gobierno de un Estado tiene toda una estructura administrativa y cada funcionario público, cada servidor público responsable de la parte en el desempeño del ejercicio de sus funciones”, señaló.

Días después, el 29 de septiembre, aseguró que nunca ha combinado la labor de notario con la de funcionario público, y que los pagos de empresas privadas en 2023 y 2024 los había obtenido dando asesorías legales.

“Yo tengo un domicilio fiscal establecido en Plutarco Elías Calles 515, colonia Jesús García. Ese es mi domicilio legal, mi domicilio fiscal y allí yo tengo un despacho”, dijo el senador, aunque esa dirección coincide exactamente con la de la notaría 27.

Dirección de la notaría de López Hernández.
En las dos conferencias sobre el tema, el Senador ha sido errático con los datos. Afirmó que la dirección de su despacho es la misma que la de la notaría. Foto: Especial

Aval para empresas del hermano de Hernán Bermúdez

Los documentos del Registro Público también muestran que la notaría del ahora Senador validó la conformación de varias empresas de familiares de Hernán Bermúdez Requena, detenido por ser el presunto líder de la organización criminal La Barredora. 

En total, en el Registro Público aparecen más de 30 empresas de Hernán Bermúdez, su hermano y dos de sus sobrinos. 

En 2003 y 2004, la misma notaría de López Hernández certificó la operación con la que se fusionaron dos empresas de Humberto Bermúdez Requena, Escudero Construcciones y Grupo Industrial Samaria, además de certificar cambios en la representación legal y objetivo social de la empresa Rager de Tabasco, cuya confirmación como sociedad también había ocurrido en la notaría 27, en 1998. 

En 1997 Humberto Bermúdez Requena registró junto a su hijo la empresa minera Gravera Río Puxcatán, acudiendo a la notaría 27. Según los datos disponibles en la PNT, la misma empezó a obtener contratos para obra pública hasta 2021, ya con Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco.

Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado
Adán Augusto López, coordinador morenista, durante la sesión del pleno de la Cámara de Senadores. Foto: Galo Cañas Rodríguez, Cuartoscuro.

El contrato con fecha de 30 de abril de 2021 —cuando Adán Augusto López era aún Gobernador— fue con la Secretaría de Obras de Tabasco, por 15 millones de pesos para la reconstrucción del Camino Lázaro Cárdenas. 

En 2023 y 2024, el municipio de Centro, Tabasco, firmó contratos por 26 millones de pesos de recursos federales con Gravera Río Puxcatán, para labores de construcción de carpeta asfáltica, y su mantenimiento. 

Uno más es el de 14 millones de pesos que a inicios de este año le dio la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para la conservación de la carpeta asfáltica en avenidas de Tabasco.

Al hacer una búsqueda en el Registro Público, Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, aparece como socio de 20 razones sociales.

Registro Público de Comercio
Foto: Secretaría de Economía

 

Foto: Secretaría de Economía
Foto: Secretaría de Economía

Una de ellas, Rager de Tabasco, ha obtenido este año múltiples permisos para la extracción de materiales pétreos del Río Samaria, en Tabasco.

En el caso del exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, sólo aparecen un par de razones sociales, entre ellas Rager, que luego sería parte de una fusión para crear Rager de Tabasco:

Foto: Secretaría de Economía
Foto: Secretaría de Economía

Los sobrinos de Bermúdez también fueron beneficiados

También en 1998, el notario Adán Augusto López Hernández respaldó la creación de Desarrollo Empresarial Tulija y Cobsa Corporativo, con Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, como administrador único. 

En 2001, el ahora Senador fue el notario para la conformación de la empresa Constructora y Arrendadora del Atlántico, también con Raúl Bermúdez Arreola como socio, con la mitad de las acciones. 

En otros registros aparece Adela Ramos López, suplente o sustituta de Adán Augusto López, como la notaria que validó registros y cambios en otras empresas donde aparece Raúl Bermúdez Arreola como socio, como Residencial Majahua y Altamar del Sureste.

En 2019, como consta en este documento de Fonatur, Raúl Bermúdez Arreola se desempeñó como “enlace territorial”, para obras del Tren Maya. Según reportes de distintos medios, fue separado del cargo de encargado de despacho de Fonatur en 2021, luego de rentar como Airbnb instalaciones a cargo del Fondo.

Registro Público de Comercio
Foto: Secretaría de Economía

Un personaje más es Gerardo Bermúdez Arreola, otro sobrino de Hernán Bermúdez Requena, e hijo de Humberto Bermúdez, quien fue detenido en Paraguay por presuntas operaciones ilegales de apuestas. 

Él aparece como socio en distintas empresas junto a Raúl Bermúdez Arreola, como las ya mencionadas Residencial Majahua, Altamar del Sureste y Cobsa Corporativo. Además acudió en 2004 a la notaría de Adán Augusto López para constituir la empresa Gasolinera D’Angelopolis.

Registro Público de Comercio
Foto: Secretaría de Economía

Arturo Daen

Arturo Daen

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
3

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
4

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
5

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
6

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
7

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Gente mueren en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego
8

VIDEO ¬ Gente muere en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
9

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
10

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

Un año con la oposición rota
11

Un año con la oposición rota

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
12

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
13

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

Pues según las mediciones disponibles, Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO se disputan el nivel más alto de aprobación de la historia de los presidentes mexicanos.
14

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

La SSC de la CdMx detuvo a seis presuntos delincuentes en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, tras robar100 celulares en Cuautla, Morelos.
15

Autoridades detienen a 6 en la CdMx; habían robado más de 100 celulares en Morelos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
1

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Ley de Amparo genera opiniones divididas en el Senado
2

Ley de Amparo crea debate en Parlamento Abierto; organizaciones plantean inquietudes

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
3

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
4

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

La Unidad de Policía Cibernética alerta a los usuarios de la red sobre los riesgos de compartir la ubicación en tiempo real a través de una red social.
5

¿Compartes tu ubicación en tiempo real? ¡Cuidado! Puedes ser víctima de ciberdelitos

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
6

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

7

#PuntosyComas ¬ El PRI con presencia política casi imperceptible de cara al 2027

8

Brugada anuncia inversión para obras hidráulicas y apoyo a damnificados por lluvias

Pemex firma contrato con Grupo Carso para construcción de plataformas
9

Pemex firma contrato por mil 991 mdd con Grupo Carso para construir pozos en Ixachi

La comunidad de la Prepa 8 “Miguel E. Schulz”, de la UNAM, fue desalojada esta tarde por una alerta de bomba que resultó ser falsa.
10

Estudiantes de la Prepa 8 son desalojados ante amenaza de bomba; resultó ser falsa

Erick Hazael “N” recibe condena por atentado contra Ciro Gómez.
11

“El Haza” es sentenciado a 11 años de prisión por el atentado contra Ciro Gómez Leyva

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
12

El PAN se dispone a reformar estatutos en 20 días e iniciar un "relanzamiento total"