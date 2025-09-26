Nueva tormenta sobre Adán Augusto. La Presidenta le pide aclarar. Él acusa “campaña”

Redacción/SinEmbargo

26/09/2025 - 1:14 pm

Adán Augusto acusa de campaña conservadora reportaje de Televisa.

Ayer, en el noticiaron estelar de Televisa, se reveló que Adán Augusto López habría recibido 79 millones de pesos de empresas privadas, recursos que no presentó en sus declaraciones patrimoniales.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Todavía no lo suelta el huracán entorno al cártel de “La Barredora”, cuando una nueva tormenta política sacude a Adán Augusto López Hernández. Es otra tormenta, de varias. Televisa lo acusa de torcer declaraciones patrimoniales para esconder ingresos millonarios justo cuando estaba en la precampaña por la candidatura de la 4T a la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, Jefa del Ejecutivo federal, le ha pedido que aclare los señalamientos, algo que no es muy común en el coordinador de los senadores de Morena. Él ha intentado hacerlo, esta tarde, en una conferencia donde dijo que le daba risa la acusación, que interpreta como “una campaña contra nuestro movimiento”.

López Hernández, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, fue quien entronó a Hernán Bermúdez Requena, un súper policía convertido en la cabeza de un cártel conocido como “La Barredora”. El Senador no ha convencido con sus explicaciones, que son pocas, sobre cómo se pudo fundar un grupo criminal en sus propias narices, como Gobernador y como Secretario de Estado. Y ahora se le viene esta acusación.

Durante su campaña para la candidatura presidencial, el ahora Senador desplegó un gasto todavía inexplicado. Inundó el país de espectaculares y tuvo una cobertura casi de 24 horas, con influencers, en las redes sociales. Dentro del movimiento de la 4T había cuestionamientos al dispendio. Ahora Televisa afirma que no incluyó en sus declaraciones patrimoniales un ingreso de 79 millones de pesos.

"Hemos sido un objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora. Una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona. Es una campaña que pretende socavar el movimiento de la 4T y quienes estamos en la cabeza de este movimiento. La andanada de falsedades que un programa de Televisa que se transmitieron ayer es una muestra del interés que tienen para desacredita mi función pública", expresó hoy el Senador en conferencia de prensa desde la Cámara alta, la primera que convoca en su cargo.

Sobre la posibilidad de dejar la dirección de su grupo parlamentario y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo: "Sólo he recibido solidaridad", de sus aliados.

Ayer, en el noticiaron estelar de Televisa, la Unidad de Investigación de N+Focus reveló que Adán Augusto López recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, recursos que no presentó en sus declaraciones patrimoniales.

El legislador afirmó que nunca ocultó sus ingresos ni negocios particulares, y que no hay irregularidades en sus declaraciones. "Yo no entregué ningún contrato a esas empresas", apuntó respecto a supuestos contratos entre GH Servicios Empresariales y el Gobierno de Tabasco, la cual le habría otorgado al legislador 2.8 millones de pesos en 2024.

En reiteradas ocasiones afirmó que no es responsabilidad de un Gobernador los contratos que se celebran en su administración. "No es trabajo directo del Gobernador. Cada funcionario y servidor público es responsable de sus actos. No me consta. Incluso las fecha en la que se otorgaron contratos a esa empresa probablemente ya no era Gobernador", aseveró.

El Senador evitó responder sobre si habría "fuego amigo" en los nuevos señalamientos en su contra, pero dijo saber quiénes estaban detrás de la supuesta campaña. "Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. A todo santo le llega su capillita", respondió López Hernández.

"Se van a quedar con las gana quienes construyen escenarios de rompimiento", dijo.

Este viernes, ante un cuestionamiento de la prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el Senador tenía que salir a aclarar la información dada a conocer por la televisora.

"Que aclare el Senador", zanjó la mandataria.

El nuevo escándalo ocurre luego de la detención y vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad pública de Tabasco de Adán Augusto, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Requena está señalado de liderar el cártel "La Barredora" y permanece preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

"Yo no me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez. Dio resultado, cuando menos, durante el tiempo que yo estuve como Gobernador", defendió hoy López Hernández.

El líder morenista reiteró rotundamente que nunca tuvo información de ningún tipo respecto a la supuestas actividades delictivas de Hernán Requena. Dijo que si tuviera alguna responsabilidad sería el primero en pedir disculpas y presentarse ante las autoridades. 

De igual forma, el Senador negó intentar proteger al expresidente Andrés Manuel López Obrador de los escándalos de corrupción revelados en lo últimos, como el caso de "huachicol fiscal" que involucra a funcionarios de la Secretaría de Marina.

"El Presidente López Obrador, lo dije muy bien, lo juzgará la historia. Andrés Manuel López Obrador lo va a juzgar la historia como uno de los grandes Presidente del tiempo moderno de este país", indicó.

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

