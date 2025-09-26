Nueva tormenta sobre Adán Augusto. La Presidenta le pide aclarar. Él acusa “campaña”

Ayer, en el noticiaron estelar de Televisa, se r eveló que Adán Augusto López habría recibido 79 millones de pesos de empresas privadas, recursos que no presentó en sus declaraciones patrimoniales.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Todavía no lo suelta el huracán entorno al cártel de “La Barredora”, cuando una nueva tormenta política sacude a Adán Augusto López Hernández. Es otra tormenta, de varias. Televisa lo acusa de torcer declaraciones patrimoniales para esconder ingresos millonarios justo cuando estaba en la precampaña por la candidatura de la 4T a la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, Jefa del Ejecutivo federal, le ha pedido que aclare los señalamientos, algo que no es muy común en el coordinador de los senadores de Morena. Él ha intentado hacerlo, esta tarde, en una conferencia donde dijo que le daba risa la acusación, que interpreta como “una campaña contra nuestro movimiento”.

López Hernández, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, fue quien entronó a Hernán Bermúdez Requena, un súper policía convertido en la cabeza de un cártel conocido como “La Barredora”. El Senador no ha convencido con sus explicaciones, que son pocas, sobre cómo se pudo fundar un grupo criminal en sus propias narices, como Gobernador y como Secretario de Estado. Y ahora se le viene esta acusación.

Durante su campaña para la candidatura presidencial, el ahora Senador desplegó un gasto todavía inexplicado. Inundó el país de espectaculares y tuvo una cobertura casi de 24 horas, con influencers, en las redes sociales. Dentro del movimiento de la 4T había cuestionamientos al dispendio. Ahora Televisa afirma que no incluyó en sus declaraciones patrimoniales un ingreso de 79 millones de pesos.

"Hemos sido un objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora. Una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona. Es una campaña que pretende socavar el movimiento de la 4T y quienes estamos en la cabeza de este movimiento. La andanada de falsedades que un programa de Televisa que se transmitieron ayer es una muestra del interés que tienen para desacredita mi función pública", expresó hoy el Senador en conferencia de prensa desde la Cámara alta, la primera que convoca en su cargo.

🔴 Conferencia de prensa del presidente de la Junta de Coordinación Política, @adan_augusto. https://t.co/wOs4X3tYxD — Senado de México (@senadomexicano) September 26, 2025

Sobre la posibilidad de dejar la dirección de su grupo parlamentario y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo: "Sólo he recibido solidaridad", de sus aliados.

Ayer, en el noticiaron estelar de Televisa, la Unidad de Investigación de N+Focus reveló que Adán Augusto López recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, recursos que no presentó en sus declaraciones patrimoniales.

El legislador afirmó que nunca ocultó sus ingresos ni negocios particulares, y que no hay irregularidades en sus declaraciones. "Yo no entregué ningún contrato a esas empresas", apuntó respecto a supuestos contratos entre GH Servicios Empresariales y el Gobierno de Tabasco, la cual le habría otorgado al legislador 2.8 millones de pesos en 2024.

En reiteradas ocasiones afirmó que no es responsabilidad de un Gobernador los contratos que se celebran en su administración. "No es trabajo directo del Gobernador. Cada funcionario y servidor público es responsable de sus actos. No me consta. Incluso las fecha en la que se otorgaron contratos a esa empresa probablemente ya no era Gobernador", aseveró.

El Senador evitó responder sobre si habría "fuego amigo" en los nuevos señalamientos en su contra, pero dijo saber quiénes estaban detrás de la supuesta campaña. "Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. A todo santo le llega su capillita", respondió López Hernández.

"Se van a quedar con las gana quienes construyen escenarios de rompimiento", dijo.

Este viernes, ante un cuestionamiento de la prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el Senador tenía que salir a aclarar la información dada a conocer por la televisora.

"Que aclare el Senador", zanjó la mandataria.

El nuevo escándalo ocurre luego de la detención y vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad pública de Tabasco de Adán Augusto, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Requena está señalado de liderar el cártel "La Barredora" y permanece preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

"Yo no me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez. Dio resultado, cuando menos, durante el tiempo que yo estuve como Gobernador", defendió hoy López Hernández.

El líder morenista reiteró rotundamente que nunca tuvo información de ningún tipo respecto a la supuestas actividades delictivas de Hernán Requena. Dijo que si tuviera alguna responsabilidad sería el primero en pedir disculpas y presentarse ante las autoridades.

De igual forma, el Senador negó intentar proteger al expresidente Andrés Manuel López Obrador de los escándalos de corrupción revelados en lo últimos, como el caso de "huachicol fiscal" que involucra a funcionarios de la Secretaría de Marina.