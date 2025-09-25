¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

Adán Augusto López Hernández negó que durante el proceso electoral por el que obtuvo la gubernatura de Tabasco hiciera tratos con Bermúdez Requena para mantener la paz en la entidad.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- El líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró este miércoles que cuenta con el respaldo de millones de mexicanos en medio de la crisis política desatada por la detención de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora".

“Yo creo que tengo el respaldo de muchos millones de mexicanos que somos parte de este movimiento”, presumió el político al evitar responder una pregunta de la prensa sobre si cuenta con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos sobre su responsabilidad en el caso.

El tabasqueño, quien desde que salió a la luz el caso de "La Barredora" negó rotundamente tener conocimiento de las presuntas actividades criminales de su exsecretario y amigo, y dijo que sólo acudirá a rendir una declaración con las autoridades si estas se lo solicitan primero.

“Voy a esperar que la Fiscalía, si ellos lo consideran necesario, me citen a declarar”, aseveró al ser cuestionado si acudirá por iniciativa propia.

📰 #ULTIMAHORA Adán Augusto niega pacto con el crimen

Aseguró que no existe ningún acuerdo con grupos delictivos para mantener la paz en Tabasco:

💬 “Tengo el respaldo de millones de mexicanos”. pic.twitter.com/Pz0yu5y4YB — JUCA Noticias (@JucaNoticias) September 24, 2025

El Senador también rechazó que durante el proceso electoral por el que obtuvo la gubernatura de Tabasco hiciera tratos con Bermúdez Requena para mantener la paz en la entidad. “Es una falta que uno difunda contenido de un expediente. Nadie conoce el contenido más que los fiscales”, indicó.

“Las jornadas electorales siempre transcurren en paz, recuerden que Tabasco es uno de los estados con la mayor participación ciudadana, cómo le voy a pedir yo candidato ...[a Bermúdez Requena que negociara la paz]", ahondó.

Bermúdez Requena fue vinculado a proceso este martes por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, y permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

El viernes 12 de septiembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, en una operación conjunta entre autoridades del país sudamericano y encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).