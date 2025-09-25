¿Lo respalda AMLO?, preguntan a Adán Augusto. "Tengo el respaldo de millones", dice

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 9:32 pm

“Tengo el respaldo de millones”, dice Adán Augusto sobre el caso Bermúdez Requena.

Adán Augusto López Hernández negó que durante el proceso electoral por el que obtuvo la gubernatura de Tabasco hiciera tratos con Bermúdez Requena para mantener la paz en la entidad.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- El líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró este miércoles que cuenta con el respaldo de millones de mexicanos en medio de la crisis política desatada por la detención de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora".

“Yo creo que tengo el respaldo de muchos millones de mexicanos que somos parte de este movimiento”, presumió el político al evitar responder una pregunta de la prensa sobre si cuenta con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos sobre su responsabilidad en el caso.

El tabasqueño, quien desde que salió a la luz el caso de "La Barredora" negó rotundamente tener conocimiento de las presuntas actividades criminales de su exsecretario y amigo, y dijo que sólo acudirá a rendir una declaración con las autoridades si estas se lo solicitan primero.

“Voy a esperar que la Fiscalía, si ellos lo consideran necesario, me citen a declarar”, aseveró al ser cuestionado si acudirá por iniciativa propia.

El Senador también rechazó que durante el proceso electoral por el que obtuvo la gubernatura de Tabasco hiciera tratos con Bermúdez Requena para mantener la paz en la entidad. “Es una falta que uno difunda contenido de un expediente. Nadie conoce el contenido más que los fiscales”, indicó.

“Las jornadas electorales siempre transcurren en paz, recuerden que Tabasco es uno de los estados con la mayor participación ciudadana, cómo le voy a pedir yo candidato ...[a Bermúdez Requena que negociara la paz]", ahondó.

Bermúdez Requena fue vinculado a proceso este martes por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, y permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México.

El viernes 12 de septiembre, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, en una operación conjunta entre autoridades del país sudamericano y encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

