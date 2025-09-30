VIDEOS ¬ Un terremoto de magnitud 6.7 pega en Filipinas; se derrumba parte de iglesia

En redes sociales circulan varios videos en los que se puede apreciar la fuerza del terremoto de magnitud 6.7 que sacudió a Filipinas.

MANILA, 30 sep (Xinhua).- Un terremoto ocurrido mar adentro con una magnitud preliminar de 6.7 en la escala de Richter sacudió la noche de este martes la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas, informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs, por sus siglas en inglés).

En un informe, el Instituto indicó que el sismo, que ocurrió a las 21:59 hora local, tuvo su epicentro a una profundidad de 10 kilómetros, aproximadamente a 17 kilómetros al noreste de la ciudad de Bogo.

Daños en la iglesia de Bantayan, #Filipinas, por el sismo de 6.9. pic.twitter.com/nLfWmhbjqB — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2025

El temblor también se sintió en las provincias de Samar del Norte, Bohol y Sorsogon, así como en las provincias cercanas del centro de Filipinas. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado víctimas.

El Instituto señaló que el terremoto tectónico provocará réplicas y puede causar daños importantes.

Imágenes en vivo del fuerte sismo hace minutos en Filipinas, M6.9 #Cebu #Philippines #Earthquake capturado en la transmisión en vivo de Sam Pepper (celebridad de internet) en #Kick. Septiembre 30 de 2025

Via @fmjames pic.twitter.com/kToOBMUn2l — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 30, 2025

El director del Phivolcs, Teresito Bacolcol, advirtió a la población que permanezca alejada de la playa debido a la posibilidad de que se produzcan ligeras perturbaciones en el nivel del mar.

Bacolcol dijo que recibieron informes de que la parte superior de una iglesia antigua se derrumbó, y añadió que algunas zonas sufrieron un apagón después del fuerte sismo.

🇵🇭 | Un fuerte sismo de magnitud 7.0 sacudió más temprano el centro de Filipinas. La cámara del tablero de un vehículo capturó el momento del terremoto que duró alrededor de 1 minuto. El epicentro se localizó cerca de Cebú, en las Bisayas Centrales. pic.twitter.com/PhKfH7qYd7 — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) September 30, 2025

El archipiélago filipino sufre frecuentes actividades sísmicas debido a su ubicación a lo largo del "Cinturón de Fuego" del Pacífico.