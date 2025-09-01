Un devastador terremoto de magnitud 6 azota Afganistán; reportan más de 800 muertos

El terremoto que dejó más de 800 muertos en Afganistán ocurrió a las 23:47 horas (hora local) con un epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros.

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS).- El balance de muertos a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter registrado a última hora del domingo en el este de Afganistán ha aumentado a más de 800, con alrededor de dos mil 500 heridos, según han confirmado este lunes las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país centroasiático en agosto de 2021.

El Centro de Información y Medios del Gobierno afgano ha indicado en su cuenta en la red social X, antes Twitter, que hasta el momento se han contabilizado 800 muertos y dos mil 500 heridos en la provincia de Kunar, la más afectada por el sismo, a los que se suman 12 muertos y 255 heridos en Nangarhar, 58 heridos en Laghman y cuatro heridos en Nuristán.

Asimismo, ha anunciado la formación de "un comité especial" bajo control del Primer Ministro, Mohammad Hasán Ajund, para abordar la situación, al tiempo que ha indicado que las autoridades han activado ya la entrega de fondos para hacer frente a la catástrofe, además de que han facilitado varios números de teléfono para intentar organizar la distribución de ayuda.

Video: Residents of the Mazar Valley in Nurgal district of Kunar say that hundreds of villagers have been buried under debris due to last night’s earthquake and call for urgent help in rescuing them. They told TOLOnews that children, women and elderly have been struck under the… pic.twitter.com/UbcQTQQYgN — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) September 1, 2025

El organismo ha resaltado que las carteras del Interior, Defensa y Sanidad trabajan ya para "evacuar a los mártires, trasladar a los heridos, entregar alimentos y suministros médicos" en las zonas afectadas, incluida la salida de 40 vuelos desde Nangarhar para evacuar a "cientos" de víctimas.

En este contexto, el Viceministro de Información y portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha destacado en su cuenta en la red social X que las autoridades y los residentes "participan en esfuerzos de rescate" tras el sismo, que "ha causado la pérdida de vidas y daños en propiedades en algunas de las provincias orientales".

Así, ha hecho hincapié en que "hay equipos de apoyo de provincias cercanas y del centro (del país) que se dirigen ya a la zona", antes de prometer que "se utilizarán todos los medios disponibles para salvar vidas", ante el temor de que la cifra de fallecidos y heridos aumente en las próximas horas, una vez se pueda acceder a localidades aisladas en estas provincias.

Sadly, tonight's earthquake has caused loss of life and property damage in some of our eastern provinces.

Local officials and residents are currently engaged in rescue efforts for the affected people.

Support teams from the center and nearby provinces are also on their way, — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 31, 2025

Por su parte, el Gobierno publicó un comunicado mostrando su "gran tristeza" por el "poderoso terremoto" en el este del país, un mensaje en el que ha pedido a la población que "cumpla su parte a la hora de dar refugio, comida y ropa a las familias afectadas por este incidente". "Que Dios proteja a los musulmanes de estos desastres e incidentes en el futuro", ha zanjado.

Según las informaciones recogidas por la agencia afgana de noticias Jaama Press, el sismo ha destruido varias localidades en Kunar y Nangarhar debido a que el epicentro ha estado ubicado relativamente cerca de la superficie y al hecho de que muchas de las viviendas estaban construidas con piedras y adobe, lo que ha facilitado su derrumbe.

Por su parte, la delegación de Naciones Unidas en Afganistán ha mostrado su "profunda tristeza" por el "devastador" sismo, que "ha causado cientos de muertos". "Nuestros equipos están sobre el terreno, dando ayuda de emergencia y apoyo vital. Nuestros pensamientos están con las comunidades afectadas", ha resaltado en su cuenta en X.

#Terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán El sismo y varias #réplicas han dejado al menos 600 muertos y más de 2.000 heridos, según balances preliminares. El #epicentro del sismo se produjo en una región montañosa en la frontera con Pakistán. /cmw pic.twitter.com/jCB6rQHLUU — DW Español (@dw_espanol) September 1, 2025

El terremoto ha tenido lugar a las 23:47 horas (hora local) con un epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés). En Pakistán se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en otras zonas del país, si bien no se han confirmado víctimas ni daños, según la cadena Geo TV.