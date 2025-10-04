PuntosyComas ¬ Morena domina los estados más fuertes rumbo a elecciones de 2027

Morena mantiene una enorme fortaleza electoral porque gobierna cuatro de las cinco entidades que tienen las listas nominales de electores más grandes, lo que le da de entrada una enorme ventaja sobre la oposición.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Morena gobierna cuatro de los cinco estados del país en los cuales se experimentan los más altos promedios de participación ciudadana, pero al mismo tiempo, administra los destinos de cuatro de las cinco entidades que tienen las Lista Nominales más elevadas de potenciales votantes, lo que le pone en una excelente posición para buscar, en los comicios intermedios del 2027, mantener la mayoría calificada de por lo menos 334 legisladores en la Cámara de Diputados de la Federación, lo que le permite aprobar reformas a la Constitución General de la República.

El PRI aparece como número cuatro en la lista de los cinco estados con porcentajes más altos de votación, en tanto que Movimiento Ciudadano permanece con una entidad en la lista de los cinco estados del país que tienen las Listas Nominales de potenciales votantes más numerosas, pero con un porcentaje bajo de participación, según se desprende de los datos más actualizados que ofrece el Instituto Nacional Electoral, en la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024. El promedio nacional de participación en los comicios del 2024 fue del 59.7 por ciento según concluye el Instituto Nacional Electoral.

Los más altos

En los más recientes comicios federales de junio del 2024 Morena le arrebató al PAN la gubernatura de Yucatán, con su candidato Joaquín Jesús Díaz Mena, y esa entidad aparece como la número uno en la lista de los estados con más alto porcentaje de participación, con un impresionante 71.4 por ciento. En ese mismo paquete podríamos ubicar al estado de Tlaxcala, gobernado por la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, que en junio del 2024 tuvo un porcentaje de participación del 70.1 por ciento.

Otro importante granero de sufragios para Morena es la Ciudad de México, gobernada por Clara Brugada, que se ubica como la tercera entidad del país con el más alto porcentaje de votación en las más recientes elecciones constitucionales, cuando marcó una participación ciudadana del 69.3 por ciento. Pero, además, habría que agregar que la capital del país es la segunda entidad de la República con la más numerosa Lista Nominal de Electores, es decir, de personas que tienen credencial de elector vigente. Puebla, también administrada por Morena completa la lista de las cinco entidades con más altos promedios de votación, con el 64.3 por ciento.

En este selecto grupo de los estados con más altos promedios de participación se cuela Coahuila, gobernado por el priista Manolo Jiménez Salinas, en donde el porcentaje de participación fue del 64.7 en los más recientes comicios constitucionales. Todas estas entidades tuvieron un promedio de participación por encima del promedio nacional que fue del 59.7 por ciento.

Los menos

En la lista de la parte baja, en la que aparecen los estados con menos presencia ciudadana en las urnas, ocupan los dos primeros lugares dos entidades gobernadas por Morena: Baja California, administrada por Marina del Pilar Ávila, que apenas alcanzó un 47 por ciento de la participación ciudadana y Sonora, donde encabeza el Poder Ejecutivo Alfonso Durazo Montaño, que tuvo una presencia en las urnas del 49.6 por ciento. En la tercera posición aparece Chihuahua, entidad gobernada por la priista María Eugenia Campos Galván donde la participación ciudadana llegó al 51.9 por ciento.

Completan la lista de las cinco entidades con más baja participación ciudadana en los más recientes comicios federales, los de junio del 2024, el estado de Baja California Sur, donde administra el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, con promedio de presencia ciudadana en las urnas del 53.1 por ciento y cierra esta lista, en la parte baja de la tabla el estado de Durango, gobernado por el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, donde acudió a votar el 53.7 por ciento de la gente, según conclusiones de la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024, del Instituto Nacional Electoral.

Los grandes

Morena mantiene una enorme fortaleza electoral porque gobierna cuatro de las cinco entidades que tienen las listas nominales de electores más grandes, lo que le da de entrada una enorme ventaja sobre la oposición. De tal forma que aparece en primer lugar, con el porcentaje más alto de votos entre los cinco grandes, la Ciudad de México, que administra Clara Brugada, en donde la participación fue del 69.3 por ciento; luego, el segundo porcentaje más alto en este grupo corresponde a Puebla, gobernada por el morenista Alejandro Armenta Mier, donde acudió a las urnas el 64.3 por ciento y en la tercera posición se ubica la entidad más grande del país, administrada por la morenista Delfina Gómez, el Estado de México, con una participación del 63.9 por ciento.

Entre los cinco grandes aparece en cuarto lugar, con un porcentaje de participación del 58.4 por ciento, Veracruz, gobernado por la morenista Norma Rocío Nahle García y en la quinta posición se cuela Jalisco, que administra el emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, la tercera entidad con la Lista Nominal más grande del país, que aparece en quinto lugar por el porcentaje de votos en junio del 2024, con 57.1 por ciento.

Altas y bajas

En general podríamos afirmar que el porcentaje de participación ciudadana en los res últimos procesos electorales presidenciales ha sido muy estable, pues promedia el 61.4 por ciento, aunque en cada contienda, entre 2012 y 2024, ha aumentado en números absolutos la presencia de ciudadanos en las urnas.

En las elecciones del 2012, en las que llegó a la presidencia de la República el priista Enrique Peña Nieto, las dos entidades que tuvieron las votaciones más altas fueron Yucatán, con el 77 por ciento y Tabasco, con el 70 por ciento.

En los comicios del 2018, cuando el triunfo favoreció a Andrés Manuel López Obrador, los estados más entusiastas en las urnas fueron Yucatán, con 74 por ciento de participación, en tanto que Ciudad de México y Tabasco marcaron 70 por ciento de afluencia a las urnas.

Y en los comicios del año pasado, los estados que tuvieron los registros más altos de afluencia electoral fueron Yucatán, con el 71 por ciento; Tlaxcala, con el 70 por ciento y Ciudad de México con el 69 por ciento.

Estos números corroboran que la próxima contienda electoral para renovar la Cámara de Diputados de la federación en 2027 será muy cuesta arriba para la oposición, pues Morena gobierna los estados con más altos promedios de participación, lo mismo que las entidades que tienen las listas de electores potenciales más numerosas.