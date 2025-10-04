#PuntosyComas ¬ Morena domina los estados más fuertes rumbo a elecciones de 2027

Pedro Mellado Rodríguez

03/10/2025 - 8:51 pm

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".

Artículos relacionados

Morena mantiene una enorme fortaleza electoral porque gobierna cuatro de las cinco entidades que tienen las listas nominales de electores más grandes, lo que le da de entrada una enorme ventaja sobre la oposición.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Morena gobierna cuatro de los cinco estados del país en los cuales se experimentan los más altos promedios de participación ciudadana, pero al mismo tiempo, administra los destinos de cuatro de las cinco entidades que tienen las Lista Nominales más elevadas de potenciales votantes, lo que le pone en una excelente posición para buscar, en los comicios intermedios del 2027, mantener la mayoría calificada de por lo menos 334 legisladores en la Cámara de Diputados de la Federación, lo que le permite aprobar reformas a la Constitución General de la República.

El PRI aparece como número cuatro en la lista de los cinco estados con porcentajes más altos de votación, en tanto que Movimiento Ciudadano permanece con una entidad en la lista de los cinco estados del país que tienen las Listas Nominales de potenciales votantes más numerosas, pero con un porcentaje bajo de participación, según se desprende de los datos más actualizados que ofrece el Instituto Nacional Electoral, en la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024. El promedio nacional de participación en los comicios del 2024 fue del 59.7 por ciento según concluye el Instituto Nacional Electoral.

Los más altos

En los más recientes comicios federales de junio del 2024 Morena le arrebató al PAN la gubernatura de Yucatán, con su candidato Joaquín Jesús Díaz Mena, y esa entidad aparece como la número uno en la lista de los estados con más alto porcentaje de participación, con un impresionante 71.4 por ciento. En ese mismo paquete podríamos ubicar al estado de Tlaxcala, gobernado por la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, que en junio del 2024 tuvo un porcentaje de participación del 70.1 por ciento.

Otro importante granero de sufragios para Morena es la Ciudad de México, gobernada por Clara Brugada, que se ubica como la tercera entidad del país con el más alto porcentaje de votación en las más recientes elecciones constitucionales, cuando marcó una participación ciudadana del 69.3 por ciento. Pero, además, habría que agregar que la capital del país es la segunda entidad de la República con la más numerosa Lista Nominal de Electores, es decir, de personas que tienen credencial de elector vigente. Puebla, también administrada por Morena completa la lista de las cinco entidades con más altos promedios de votación, con el 64.3 por ciento.

En este selecto grupo de los estados con más altos promedios de participación se cuela Coahuila, gobernado por el priista Manolo Jiménez Salinas, en donde el porcentaje de participación fue del 64.7 en los más recientes comicios constitucionales. Todas estas entidades tuvieron un promedio de participación por encima del promedio nacional que fue del 59.7 por ciento.

Los menos

En la lista de la parte baja, en la que aparecen los estados con menos presencia ciudadana en las urnas, ocupan los dos primeros lugares dos entidades gobernadas por Morena: Baja California, administrada por Marina del Pilar Ávila, que apenas alcanzó un 47 por ciento de la participación ciudadana y Sonora, donde encabeza el Poder Ejecutivo Alfonso Durazo Montaño, que tuvo una presencia en las urnas del 49.6 por ciento. En la tercera posición aparece Chihuahua, entidad gobernada por la priista María Eugenia Campos Galván donde la participación ciudadana llegó al 51.9 por ciento.

Completan la lista de las cinco entidades con más baja participación ciudadana en los más recientes comicios federales, los de junio del 2024, el estado de Baja California Sur, donde administra el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, con promedio de presencia ciudadana en las urnas del 53.1 por ciento y cierra esta lista, en la parte baja de la tabla el estado de Durango, gobernado por el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, donde acudió a votar el 53.7 por ciento de la gente, según conclusiones de la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024, del Instituto Nacional Electoral.

Los grandes

Morena mantiene una enorme fortaleza electoral porque gobierna cuatro de las cinco entidades que tienen las listas nominales de electores más grandes, lo que le da de entrada una enorme ventaja sobre la oposición. De tal forma que aparece en primer lugar, con el porcentaje más alto de votos entre los cinco grandes, la Ciudad de México, que administra Clara Brugada, en donde la participación fue del 69.3 por ciento; luego, el segundo porcentaje más alto en este grupo corresponde a Puebla, gobernada por el morenista Alejandro Armenta Mier, donde acudió a las urnas el 64.3 por ciento y en la tercera posición se ubica la entidad más grande del país, administrada por la morenista Delfina Gómez, el Estado de México, con una participación del 63.9 por ciento.

Entre los cinco grandes aparece en cuarto lugar, con un porcentaje de participación del 58.4 por ciento, Veracruz, gobernado por la morenista Norma Rocío Nahle García y en la quinta posición se cuela Jalisco, que administra el emecista Jesús Pablo Lemus Navarro, la tercera entidad con la Lista Nominal más grande del país, que aparece en quinto lugar por el porcentaje de votos en junio del 2024, con 57.1 por ciento.

Altas y bajas

En general podríamos afirmar que el porcentaje de participación ciudadana en los res últimos procesos electorales presidenciales ha sido muy estable, pues promedia el 61.4 por ciento, aunque en cada contienda, entre 2012 y 2024, ha aumentado en números absolutos la presencia de ciudadanos en las urnas.

En las elecciones del 2012, en las que llegó a la presidencia de la República el priista Enrique Peña Nieto, las dos entidades que tuvieron las votaciones más altas fueron Yucatán, con el 77 por ciento y Tabasco, con el 70 por ciento.

En los comicios del 2018, cuando el triunfo favoreció a Andrés Manuel López Obrador, los estados más entusiastas en las urnas fueron Yucatán, con 74 por ciento de participación, en tanto que Ciudad de México y Tabasco marcaron 70 por ciento de afluencia a las urnas.

Y en los comicios del año pasado, los estados que tuvieron los registros más altos de afluencia electoral fueron Yucatán, con el 71 por ciento; Tlaxcala, con el 70 por ciento y Ciudad de México con el 69 por ciento.

Estos números corroboran que la próxima contienda electoral para renovar la Cámara de Diputados de la federación en 2027 será muy cuesta arriba para la oposición, pues Morena gobierna los estados con más altos promedios de participación, lo mismo que las entidades que tienen las listas de electores potenciales más numerosas.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en México tras ser deportada de EU

El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
2

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

Activistas Gaza deportados
3

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

El Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria pero que no debe tener un carácter retroactivo.
4

Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto Becerril, fue hallado muerto en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía estatal.
5

El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

Insultos de Trump a los mexicanos
6

Trump recurre a imágenes degradantes de mexicanos en su guerra contra los demócratas

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
7

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

La Profepa informó que realizó la clausura del zoológico “La Pastora”, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, debido al maltrato contra la osa "Mina".
8

La Profepa ordena la clausura del zoológico "La Pastora" por el caso de la osa "Mina"

El Tesoro de EU planea acuñar moneda de un dólar con el rostro de Trump
9

El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
10

Grupo México, del mexicano Germán Larrea, lanza oferta para comprar 100% de Banamex

Trump dice que Hamás acepto su acuerdo de paz; ordena a Israel detener ataques en Gaza
11

Trump dice que Hamás ya aceptó su propuesta y pide a Israel que frene bombardeos

12

Adán Augusto, El Mil Usos

13

Notas sobre el PRI y Televisa

14

Viernes muy mexicano: ¿Qué es y cómo participar en esta iniciativa del Gobierno?

15

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".
1

#PuntosyComas ¬ Morena domina los estados más fuertes rumbo a elecciones de 2027

Un estudio de la Universidad de Londres estima que a principios de enero de 2025 Israel ha asesinado a más de 80 mil palestinos en la Franja de Gaza.
2

Israel ha matado a 100 mil niños y adultos en Gaza, concluye un nuevo estudio

La Profepa informó que realizó la clausura del zoológico “La Pastora”, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, debido al maltrato contra la osa "Mina".
3

La Profepa ordena la clausura del zoológico "La Pastora" por el caso de la osa "Mina"

El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
4

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

El Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria pero que no debe tener un carácter retroactivo.
5

Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto Becerril, fue hallado muerto en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía estatal.
6

El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

El Tesoro de EU planea acuñar moneda de un dólar con el rostro de Trump
7

El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
8

Grupo México, del mexicano Germán Larrea, lanza oferta para comprar 100% de Banamex

Trump dice que Hamás acepto su acuerdo de paz; ordena a Israel detener ataques en Gaza
9

Trump dice que Hamás ya aceptó su propuesta y pide a Israel que frene bombardeos

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
10

SRE: Mexicanos detenidos en Israel "están bien"; serán repatriados "lo antes posible"

Víctima del atentado en Mánchester pudo fallecer por disparos de la Policía
11

Víctima del atentado en Mánchester murió por disparo de policía, aceptan autoridades

12

Viernes muy mexicano: ¿Qué es y cómo participar en esta iniciativa del Gobierno?