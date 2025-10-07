Sheinbaum insiste en eliminar retroactividad de Ley de Amparo; pide ayuda a diputados

La Presidenta Sheinbaum reiteró que su Gobierno está en contra de aplicar la reforma de forma retroactiva y llamó a los legisladores a aclarar el alcance del cambio legal.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este martes que su Administración está en contra de la retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo y pidió a la Cámara de Diputados revisar el contenido del transitorio aprobado en el Senado, al considerar que su redacción genera confusión y podría limitar el alcance de las suspensiones.

“Dependerá de la Cámara de Diputados si decide modificar el transitorio y tendrá que regresar al Senado”, señaló la mandataria federal en su conferencia matutina.