Sheinbaum insiste en eliminar retroactividad de Ley de Amparo; pide ayuda a diputados
07/10/2025 - 11:07 am
La Presidenta Sheinbaum reiteró que su Gobierno está en contra de aplicar la reforma de forma retroactiva y llamó a los legisladores a aclarar el alcance del cambio legal.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este martes que su Administración está en contra de la retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo y pidió a la Cámara de Diputados revisar el contenido del transitorio aprobado en el Senado, al considerar que su redacción genera confusión y podría limitar el alcance de las suspensiones.
“Dependerá de la Cámara de Diputados si decide modificar el transitorio y tendrá que regresar al Senado”, señaló la mandataria federal en su conferencia matutina.
“En el caso penal, por ejemplo, de que ayuda la Ley de amparo, hacer más expedito todo, en cualquier caso, incluso mercantil. El amparo protege al ciudadano ante cualquier acto de autoridad. Ese derecho que está establecido en la Constitución está totalmente resguardado. Si una persona se ampara y la autoridad cree que es injusto, va a una segunda instancia y puede volver a ampararse”, expuso.