El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

El "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido, fue hallado desde 2001 pero nunca había sido estudiado. El fósil está casi completo. Será exhibido en Ontario, Canadá.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Un raro esqueleto, hallado en su momento casi completo en la Costa Jurásica del Reino Unido, ha sido identificado esta semana como una "nueva y rara especie de ictiosaurio", un dinosaurio que era un tipo de reptil marino prehistórico que dominó los antiguos océanos: el "Dragón espada".

El dinosaurio, que es del tamaño de un delfín, lleva por nombre oficial el de Xiphodracon goldencapensis, pero es conocido como el "Dragón Espada de Dorset". Hasta ahora, es el único ejemplar conocido de esta especie, revelan en un estudio publicado el jueves en la revista Papers in Palaeontology por un trío de paleontólogos internacionales, liderados por el experto en ictiosaurios, el doctor Dean Lomax, investigador honorario de la Universidad de Manchester y becario de investigación de 1851 de la Universidad de Bristol.

El estudio indica que es el único ejemplar conocido de su especie hasta ahora y "contribuye a llenar un importante vacío en el registro fósil evolutivo de los ictiosaurios".

Y es que en la Costa Jurásica del Reino Unido, una región del sur de Inglaterra ubicada en el Canal de la Mancha, y declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, se han encontrado miles de fósiles de ictiosaurios desde los descubrimientos de la paleontóloga pionera Mary Anning. Sin embargo, el descubrimiento del "Dragón espada" es el primer género descrito de un ictiosaurio del Jurásico Temprano en la región en más de 100 años, subraya el estudio.

La historia de un nuevo dinosaurio

El fósil, que sorprende por estar casi completo y el nivel de detalle que mantiene, fue descubierto cerca de la llamada "Golden Cap" en 2001 por el coleccionista de fósiles de Dorset Chris Moore. El fósil se conserva casi en perfecto estado en tres dimensiones. e incluye un cráneo con una enorme cuenca ocular y un largo hocico en forma de espada: de ahí su nombre popular.

El estudio afirma que el animal medía unos tres metros de largo y se alimentaba de peces y calamares. Los restos incluso muestran lo que podrían ser rastros de su última comida. Es probablemente el reptil prehistórico más completo del mundo del período Pliensbachiano, destacó la publicación.

"Recuerdo haber visto el esqueleto por primera vez en 2016. En aquel entonces, sabía que era inusual, pero no esperaba que desempeñara un papel tan crucial para ayudar a llenar un vacío en nuestra comprensión de la compleja renovación de la fauna de su época", señaló Lomax, el líder del estudio.

El "Dragón espada", añadió, "es algo que podríamos llamar una pieza faltante del rompecabezas de los ictiosaurios". Su descubrimiento, presumió el experto, ayuda a determinar cuándo se produjo la renovación de la fauna, "mucho antes de lo esperado".

Es un camino largo el de este peculiar dinosaurio: tras su descubrimiento en 2001, el esqueleto fue adquirido por el Museo Real de Ontario, en Canadá, donde pasó a formar parte de su extensa colección de ictiosaurios, aunque permaneció sin estudiar. Estos animales nadaron en los océanos unos 180 o 200 millones de años atrás.

"Este esqueleto proporciona información crucial para comprender la evolución de los ictiosaurios, pero también contribuye a nuestra comprensión de cómo debió ser la vida en los mares jurásicos de Gran Bretaña", explica la profesora Judy Massare, experta en ictiosaurios y coautora del estudio, de la Universidad Estatal de Nueva York en Brockport.

"Los huesos de las extremidades y los dientes presentan deformaciones que apuntan a lesiones o enfermedades graves en vida, y el cráneo parece haber sido mordido por un gran depredador, probablemente otra especie de ictiosaurio mucho más grande, lo que nos indica la causa de la muerte de este individuo. La vida en los océanos mesozoicos era una perspectiva peligrosa", añadió.

El enigma del "Dragón espada"

A pesar de este descubrimiento vital para entender a los dinosaurios de su época, Massare reveló que este nuevo "Dragón espada" es muy distinto a los miles de esqueletos que se conocían de los ictiosaurios, "sin especies en común, a pesar de que la ecología general es similar".

Esto significa, dijo la experta, que "claramente se produjo un cambio importante en la diversidad de especies en algún momento del Pliensbachiano". Por ello, este nuevo dinosaurio "ayuda a determinar cuándo ocurrió dicho cambio, pero aún desconocemos el motivo".

La doctora Erin Maxwell, coautora y experta del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, dijo por su parte que el estudio identifica varias características del "Dragón espada" que nunca se habían observado en ningún ictiosaurio. "La más peculiar es un hueso extraño y único alrededor de la fosa nasal (llamado lagrimal) que presenta estructuras óseas con forma de púas", destacó.

Tras su descubrimiento tardío, el esqueleto del "Dragón espada" se exhibirá en el Museo Real de Ontario, Toronto, Canadá.