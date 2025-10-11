El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 7:24 pm

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Investigadores identifican nueva especie de dinosaurio con pico de pato más primitivo que el Gryposaurus

FOTOS: Científicos encuentran embrión de dinosaurio perfectamente conservado

Nueva especie de dinosaurio con largas espinas defensivas en el cuello es hallada en Argentina

El "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido, fue hallado desde 2001 pero nunca había sido estudiado. El fósil está casi completo. Será exhibido en Ontario, Canadá.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Un raro esqueleto, hallado en su momento casi completo en la Costa Jurásica del Reino Unido, ha sido identificado esta semana como una "nueva y rara especie de ictiosaurio", un dinosaurio que era un tipo de reptil marino prehistórico que dominó los antiguos océanos: el "Dragón espada".

El dinosaurio, que es del tamaño de un delfín, lleva por nombre oficial el de Xiphodracon goldencapensis, pero es conocido como el "Dragón Espada de Dorset". Hasta ahora, es el único ejemplar conocido de esta especie, revelan en un estudio publicado el jueves en la revista Papers in Palaeontology por un trío de paleontólogos internacionales, liderados por el experto en ictiosaurios, el doctor Dean Lomax, investigador honorario de la Universidad de Manchester y becario de investigación de 1851 de la Universidad de Bristol.

El estudio indica que es el único ejemplar conocido de su especie hasta ahora y "contribuye a llenar un importante vacío en el registro fósil evolutivo de los ictiosaurios".

 

Y es que en la Costa Jurásica del Reino Unido, una región del sur de Inglaterra ubicada en el Canal de la Mancha, y declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, se han encontrado miles de fósiles de ictiosaurios desde los descubrimientos de la paleontóloga pionera Mary Anning. Sin embargo, el descubrimiento del "Dragón espada" es el primer género descrito de un ictiosaurio del Jurásico Temprano en la región en más de 100 años, subraya el estudio.

La historia de un nuevo dinosaurio

El fósil, que sorprende por estar casi completo y el nivel de detalle que mantiene, fue descubierto cerca de la llamada "Golden Cap" en 2001 por el coleccionista de fósiles de Dorset Chris Moore. El fósil se conserva casi en perfecto estado en tres dimensiones. e incluye un cráneo con una enorme cuenca ocular y un largo hocico en forma de espada: de ahí su nombre popular.

El estudio afirma que el animal medía unos tres metros de largo y se alimentaba de peces y calamares. Los restos incluso muestran lo que podrían ser rastros de su última comida. Es probablemente el reptil prehistórico más completo del mundo del período Pliensbachiano, destacó la publicación.

Un detalle de los dientes del "Dragón espada", un dinosaurio que vivió hace millones de años.
Un detalle de los dientes del "Dragón espada", un dinosaurio que vivió hace millones de años. Foto: Lomax et al, Papers in Palaeontology

"Recuerdo haber visto el esqueleto por primera vez en 2016. En aquel entonces, sabía que era inusual, pero no esperaba que desempeñara un papel tan crucial para ayudar a llenar un vacío en nuestra comprensión de la compleja renovación de la fauna de su época", señaló Lomax, el líder del estudio.

El "Dragón espada", añadió, "es algo que podríamos llamar una pieza faltante del rompecabezas de los ictiosaurios". Su descubrimiento, presumió el experto, ayuda a determinar cuándo se produjo la renovación de la fauna, "mucho antes de lo esperado".

Es un camino largo el de este peculiar dinosaurio: tras su descubrimiento en 2001, el esqueleto fue adquirido por el Museo Real de Ontario, en Canadá, donde pasó a formar parte de su extensa colección de ictiosaurios, aunque permaneció sin estudiar. Estos animales nadaron en los océanos unos 180 o 200 millones de años atrás.

El fósil se había hallado desde 2001, pero nunca se había estudiado.
El fósil se había hallado desde 2001, pero nunca se había estudiado. Foto: Lomax et al, Papers in Palaeontology

"Este esqueleto proporciona información crucial para comprender la evolución de los ictiosaurios, pero también contribuye a nuestra comprensión de cómo debió ser la vida en los mares jurásicos de Gran Bretaña", explica la profesora Judy Massare, experta en ictiosaurios y coautora del estudio, de la Universidad Estatal de Nueva York en Brockport.

"Los huesos de las extremidades y los dientes presentan deformaciones que apuntan a lesiones o enfermedades graves en vida, y el cráneo parece haber sido mordido por un gran depredador, probablemente otra especie de ictiosaurio mucho más grande, lo que nos indica la causa de la muerte de este individuo. La vida en los océanos mesozoicos era una perspectiva peligrosa", añadió.

El enigma del "Dragón espada"

A pesar de este descubrimiento vital para entender a los dinosaurios de su época, Massare reveló que este nuevo "Dragón espada" es muy distinto a los miles de esqueletos que se conocían de los ictiosaurios, "sin especies en común, a pesar de que la ecología general es similar".

El esqueleto del dinosaurio será exhibido en Ontario, Canadá.
El esqueleto del dinosaurio será exhibido en Ontario, Canadá. Foto: Lomax et al, Papers in Palaeontology

Esto significa, dijo la experta, que "claramente se produjo un cambio importante en la diversidad de especies en algún momento del Pliensbachiano". Por ello, este nuevo dinosaurio "ayuda a determinar cuándo ocurrió dicho cambio, pero aún desconocemos el motivo".

La doctora Erin Maxwell, coautora y experta del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, dijo por su parte que el estudio identifica varias características del "Dragón espada" que nunca se habían observado en ningún ictiosaurio. "La más peculiar es un hueso extraño y único alrededor de la fosa nasal (llamado lagrimal) que presenta estructuras óseas con forma de púas", destacó.

Tras su descubrimiento tardío, el esqueleto del "Dragón espada" se exhibirá en el Museo Real de Ontario, Toronto, Canadá.

 

Los autores señalan que el descubrimiento del "Dragón espada" llenará un vacío en la evolución de los ictiosaurios.
Los autores señalan que el descubrimiento del "Dragón espada" llenará un vacío en la evolución de los ictiosaurios. Foto: Lomax et al, Papers in Palaeontology

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Nicaragua: la dictadura cruel

"Nicaragua se ha convertido en el espejo más oscuro de América Latina. Un país donde hacer periodismo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

+ Sección

Galileo

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores
2

Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

3

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

La explosión destruyó la fábrica de explosivos en Tennessee, EU.
4

Explosión en fábrica de Tennessee, EU, que abastece al ejército deja 19 desaparecidos

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
5

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

Video viral de maestro insultando a alumno en la Universidad Autónoma de Chiapas.
6

VIDEO ¬ Universidad de Chiapas suspende a maestro por insultar a alumno en clase

Fundación de Charlie Kirk anuncia un show alterno al de Bad Bunny
7

Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
8

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

CI Banco dejará de existir
9

El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

10

Omar Bravo, ídolo de Chivas, cae en un fango de acusaciones por abuso sexual a menor

Aeroméxico y Delta presentaron una impugnación contra la decisión del Gobierno de EU que ordena poner fin a su alianza a partir del 1 de enero del 2026.
11

Aeroméxico y Delta impugnan la orden para poner fin a su alianza ante tribunal de EU

El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje
12

El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje

La Presidenta promete revisar gastos en el TFJA.
13

La Presidenta promete revisar gastos de TFJA tras conocer excesos de Magistrada Mosri

Grupo México, propiedad de German Larrea Mota Velasco, lamentó este viernes la decisión de Citigroup de rechazar su oferta para adquirir Banamex.
14

Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta para comprar Banamex

Ricardo Salgado Perrilliat iría a la Comisión Anticorrupción.
15

Brincó de Fox, Calderón y Peña al INAI: Morena lo vetó. Pues ahora a la Antimonopolio

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.
1

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
2

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

Grupo México, propiedad de German Larrea Mota Velasco, lamentó este viernes la decisión de Citigroup de rechazar su oferta para adquirir Banamex.
3

Grupo México lamenta decisión de Citi de rechazar su oferta para comprar Banamex

Aeroméxico y Delta presentaron una impugnación contra la decisión del Gobierno de EU que ordena poner fin a su alianza a partir del 1 de enero del 2026.
4

Aeroméxico y Delta impugnan la orden para poner fin a su alianza ante tribunal de EU

La explosión destruyó la fábrica de explosivos en Tennessee, EU.
5

Explosión en fábrica de Tennessee, EU, que abastece al ejército deja 19 desaparecidos

La Presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores para atender la emergencia por las fuertes lluvias registradas el jueves.
6

Sheinbaum sostiene reunión virtual con gobernadores; abordan emergencia por lluvias

El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje
7

El chofer superó el límite de velocidad y chocó la pipa en la curva, dice peritaje

Trump anuncia nuevos aranceles contra China y tumba las bolsas de valores
8

Es la guerra: Trump impone a China arancel del 100% y descalabra mercados mundiales

Fundación de Charlie Kirk anuncia un show alterno al de Bad Bunny
9

Fundación de Charlie Kirk anuncia show alterno al de Bad Bunny en el Super Bowl

Video viral de maestro insultando a alumno en la Universidad Autónoma de Chiapas.
10

VIDEO ¬ Universidad de Chiapas suspende a maestro por insultar a alumno en clase

El Nobel de la Paz a Corina Machado ha surtido efecto: la presión contra Maduro ha aumentado.
11

El Nobel para Corina alebresta a la derecha internacional y presiona a Maduro

Franja de Gaza
12

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue