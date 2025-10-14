Trump pone a Milei en aprietos: o gana elecciones o no habrá más dinero de rescate

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 1:23 pm

Trump condicionó la ayuda económica para Argentina: debe ganar las elecciones legislativas en su país.

El Presidente Trump recibió a Milei en la Casa Blanca en medio de las negociaciones para el millonario rescate económico que planean lanzarle como salvavidas, pero advirtió que, de no ganar las elecciones legislativas en unas semanas, el dinero no llegaría a Argentina.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump ha puesto en serios aprietos a Javier Milei, el mandatario de Argentina. En su reunión previa  su desayuno en la Casa Blanca, el republicano puso como condición para el rescate económico que se negocia entre ambos países que el libertario gane las elecciones legislativas de su país en unas semanas, algo que, de acuerdo con las encuestas, será muy difícil de que ocurra.

"La elección viene muy pronto, es una elección muy grande, la verá el mundo entero, porque [Milei] ha hecho un trabajo increíble, pero con ello viene algo de dolor, y ahora están saliendo. La victoria es muy importante, sus encuestas se ven bien, preo creo que se verán mejor después de esto", dijo Trump en la reunión bilateral, con la presencia de los medios.

"Nuestra aprobación está de alguna manera sujeta a quién gana la elección, porque si un socialista, o como en la ciudad de Nueva York, un comunista, gana, te sientes muy diferente sobre hacer una inversión", advirtió el mandatario estadounidense, en referencia al candidato a Alcalde, el izquierdista Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, a quien ha amenazado con deportar a su natal Uganda y a quien pretende cortar todo recurso económico desde Washington si gana en las urnas en noviembre.

"Si alguien gana [las elecciones] y no tiene oportunidad de tener una gran economía por su filosofía, tú pondrías un alto a lo que estamos haciendo, Scott", le indicó Trump a Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien negocia el rescate millonario para Argentina.

"Sí, señor, estamos seguros de que al Presidente Milei le irá bien", respondió sorprendido el funcionario. "Con sus políticas, creemos que hará a Argentina grande otra vez", añadió, parafraseando la frase que da nombre al movimiento trumpista: Make America Gret Again (MAGA), "Hacer a EU grande otra vez".

Luego, en la sesión de preguntas, ante el cuestionamiento de los medios argentinos sobre el condicionamiento del apoyo económico a los resultados electorales, reiteró: "No sería generoso con un comunista que quiere derrochar el dinero, no dejaremos que alguien llegue a un cargo y malgaste el dinero de los contribuyentes estadounidenses (…) Es un poco así con el caso de Argentina, si el Presidente no gana, sé contra quién compite, de extrema izquierda, y con una filosofía que metió a Argentina en primer lugar".

"Entonces no seríamos generosos con Argentina si eso pasa. Si [Milei] pierde no vamos a ser generosos con Argentina", subrayó Trump. "Si gana, seremos de mucha ayuda. Si no gana, no perderemos nuestro tiempo".

"Queremos ayudar a Argentina, y nos queremos ayudar a nosotros", dijo Trump sobre un posible tratado de libre comercio con el país sudamericano. "Argentina es uno de los países más hermosos que he visto, queremos que le vaya bien, muchos otros países en Sudamérica están siguiendo su ejemplo", concluyó.

Un panorama complicado para Milei

Milei esperaba que su visita a Washington en las semanas previas a las elecciones legislativas en Argentina, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y el anuncio del rescate de unos 20 mil millones de dólares, que endeudará aún más a Argentina, sería un impulso para su partido, La Libertad Avanza.

Pero, con las declaraciones de Trump, la dificultad de un triunfo el 26 de octubre para el oficialismo se podría complicar aún más. El analista argentino Pablo Winokur, por ejemplo, consideró esta semana que, incluso con el mejor resultado electoral posible, "el Gobierno de Milei no tendrá en el Congreso el número suficiente para imponer las reformas económicas que viene prometiendo con inversores ni al Gobierno de los Estados Unidos".

"En el mejor de los casos, sumando aliados, va a llegar al número mágico para bloquear vetos presidenciales. También puede tener problemas para sostener Decretos de Necesidad y Urgencia", prevé el experto.

