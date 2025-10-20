Autoridades aseguran 1.6 millones de litros de huachicol en un predio de Guanajuato

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 4:21 pm

Autoridades llevaron a cabo el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en el estado de Guanajuato, cuyo valor se estima en 30 millones de pesos.

Tras un cateo en un predio de Guanajuato, autoridades aseguraron 1.6 millones de litros de huachicol, la mayor cifra que se ha registrado hasta la fecha en el estado.

Guanajuato, 20 de octubre (ZonaFranca).- Autoridades federales y estatales, llevaron a cabo el mayor aseguramiento de hidrocarburos robados (huachicol) registrado en el estado de Guanajuato.

A través de un comunicado informaron que el aseguramiento fue derivado de una orden judicial de cateo ejecutada en un predio ubicado sobre la carretera Silao-San Felipe.

“La operación fue resultado de un proceso de investigación desarrollado por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, a través de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública [FSPE], en coordinación con la Fiscalía General de la República [FGR], la Secretaría de la Defensa Nacional [Defensa], la Guardia Nacional [GN], la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SSPC] federal y Pemex [Petróleos Mexicanos] Seguridad Física”.

Al parecer, “el caso se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles”, indicaron las autoridades.

Se apuntó que, en los informes policiales presentados, “el Ministerio Público Federal integró los indicios suficientes y solicitó a la autoridad judicial la emisión de una orden de cateo. Dicha orden fue ejecutada con estricto apego a la ley, respeto al debido proceso y observancia de los derechos humanos”.

Durante la diligencia se aseguró: un millón 675 mil litros de hidrocarburos, cuyo valor estimado supera los 30 millones de pesos conforme a los precios de referencia actuales. El total, suma 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo.

Se detalló que el combustible se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y un millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

Además, se aseguró: maquinaria y equipo que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión; el inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados, “fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes”.

Se dijo que las investigaciones continuarán para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

