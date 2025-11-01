Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

Esta es la cuarta ocasión en la que el cantante Morrissey cancela sus conciertos en México, por lo que el público mexicano manifestó su enojo con originales memes.

Ciudad de México, 31 de octubre (Sin Embargo).- Luego de que Morrissey anunció este viernes que canceló de nuevo sus conciertos en la Ciudad de México (CdMx) y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.

Ocesa, promotora a cargo de las presentaciones del cantante británico, publicó un comunicado para informar que, debido al "agotamiento extremo del artista" no se llevarán a cabo los shows programados para el 31 de octubre, en el Palacio de los Deportes de la capital, y el 4 de noviembre, en el Auditorio Telmex de Jalisco.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que el cantante de Reino Unido cancela de último minuto un concierto en México, ya que esta situación se ha presentado en al menos tres ocasiones.

La primera vez que Morrissey canceló un concierto en México fue en el 2013, cuando no se presentó en el Festival Vive Latino debido a una neumonía; en el 2023, canceló de nuevo una presentación en el Palacio de los Deportes por dengue, y en el 2024, cuando pospuso sus shows a causa de agotamiento.

El anuncio de la cancelación de las presentaciones del cantante británico generó que las redes sociales se inundaran con memes para burlarse del artista, además de quejas del público mexicano que esperaba verlo en el escenario.

Algunos internautas ironizaron sobre la situación diciendo que al cantante "le dio flojera" levantarse para asistir a sus presentaciones, mientras que otros se mostraron poco sorprendidos por el anuncio, ya que este tipo de situaciones son habituales en el músico.

Ocesa llamando cada 5 minutos a Morrisey para preguntarle si sí se presentará en CDMX. pic.twitter.com/bjm4MZATSa — Folk Of The 80’s (@synthpopkiid) October 30, 2025

Ocesa reembolsará boletos tras cancelación de último minuto

Ocesa informó que realizará el reembolso de los boletos adquiridos para los conciertos de Morrissey que se llevarían a cabo el 31 de octubre en la CdMx y el 4 de noviembre en Guadalajara.

La empresa detalló que en el caso de las personas que realizaron su compra en línea verán reflejado el reembolso en la tarjeta bancaria con la que pagaron.

Quienes compraron en centros Ticketmaster o en las taquillas de los recintos deberán solicitar su reembolso en el mismo lugar en el que hicieron su compra, a partir del 7 de noviembre.