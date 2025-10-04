¿Puedes solicitar un reembolso por un concierto cancelado? La Profeco lo explica

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 9:48 pm

La Profeco recordó que en caso de que algún concierto sea cancelado las personas que hayan comprado boleto podrán solicitar reembolso y una compensación. 

Artículos relacionados

En caso de que un concierto u evento similar sea cancelado, las personas que compraron boleto pueden obtener una compensación, explicó la Profeco.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- ¿El concierto o evento al que planeabas asistir se canceló? No te preocupes, la Ley Federal de Protección al Consumidor te respalda y tienes derecho a recibir un reembolso o compensación por ello, recordó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

A través de un comunicado, la dependencia informó a las y los consumidores que, en caso de que algún concierto, festival o evento sea cancelado o pospuesto, todas las personas que hayan comprado un boleto tienen el derecho de solicitar que les sea reembolsado el dinero que gastaron.

¿Qué dice la Ley sobre estos casos?

De acuerdo con lo señalado por Profeco, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que "todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna".

La dependencia, además, explicó que no en todos los casos las personas podrán obtener una compensación por la cancelación de conciertos o eventos, además de que es necesario cumplir con los requisitos necesarios para solicitar el reembolso.

¿En qué casos sí aplican los reembolsos?

En su comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor señaló que, en caso de que un concierto o evento sean reprogramados para una nueva fecha, las personas pueden usar sus entradas para ingresar o solicitar un reembolso, mismo que debe incluir el costo del boleto y los cargos por servicio.

En caso de cancelaciones, la boletera o el proveedor debe informar sobre las fechas en las que realizará el reembolso de las entradas, más los cargos por servicio.

Sólo en los casos en que un concierto o evento no se realicen en la fecha anunciada, las y los consumidores tendrán derecho a recibir una compensación equivalente a un monto no menor al 20 por ciento del precio pagado.

Es importante recalcar que sólo se deberá pagar dicha compensación cuando la cancelación o cambio de fecha sean por causa del promotor o boletera del evento, por lo que no aplica por causa del clima, ni si el artista padece una enfermedad o sufre un accidente.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Adán Augusto, El Mil Usos

"Adán Augusto resulta ser un 'Mil Usos' tan afortunado, que para él las leyes fiscales parecen funcionar...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La guerra en Sinaloa y la guerra de EU; ¿Viene la tormenta?

"La extensión de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y la intervención unilateral del gobierno estadunidense...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Autoritarismos en la región, resistencia en pie

"El silencio siempre favorece al poder, nunca a los pueblos. Hoy, frente a los autoritarios y sus...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Soldados con armas largas en la calle, pero la inseguridad sigue ahí

"En lugar de policías de proximidad, bien formados y atentos a la comunidad, recibimos comandos y papeles...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Sandra "T", dueña de la Guardería ABC, es detenida en México tras ser deportada de EU

El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
2

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

Insultos de Trump a los mexicanos
3

Trump recurre a imágenes degradantes de mexicanos en su guerra contra los demócratas

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".
4

#PuntosyComas ¬ Morena domina los estados más fuertes rumbo a elecciones de 2027

El Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria pero que no debe tener un carácter retroactivo.
5

Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

Activistas Gaza deportados
6

Israel libera algunos activistas secuestrados, pero otra flotilla ya va rumbo a Gaza

7

Adán Augusto, El Mil Usos

El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto Becerril, fue hallado muerto en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía estatal.
8

El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
9

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
10

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

11

Notas sobre el PRI y Televisa

12

Diputados avalan el libre acceso a todas las playas de México y anulan privatización

El Tesoro de EU planea acuñar moneda de un dólar con el rostro de Trump
13

El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

Trump dice que Hamás acepto su acuerdo de paz; ordena a Israel detener ataques en Gaza
14

Trump dice que Hamás ya aceptó su propuesta y pide a Israel que frene bombardeos

Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
15

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump anunció el día de ayer que no permitirá las intenciones de Israel de anexionarse el territorio palestino de Cisjordania; "ya fue suficiente", dijo.
1

Trump muestra su vena más autoritaria en su confrontación contra la prensa

La Profeco recordó que en caso de que algún concierto sea cancelado las personas que hayan comprado boleto podrán solicitar reembolso y una compensación. 
2

¿Puedes solicitar un reembolso por un concierto cancelado? La Profeco lo explica

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".
3

#PuntosyComas ¬ Morena domina los estados más fuertes rumbo a elecciones de 2027

Un estudio de la Universidad de Londres estima que a principios de enero de 2025 Israel ha asesinado a más de 80 mil palestinos en la Franja de Gaza.
4

Israel ha matado a 100 mil niños y adultos en Gaza, concluye un nuevo estudio

La Profepa informó que realizó la clausura del zoológico “La Pastora”, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, debido al maltrato contra la osa "Mina".
5

La Profepa ordena la clausura del zoológico "La Pastora" por el caso de la osa "Mina"

El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
6

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

El Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria pero que no debe tener un carácter retroactivo.
7

Hugo Aguilar se pronuncia contra retroactividad de la Ley de Amparo: "debe ajustarse"

El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto Becerril, fue hallado muerto en el municipio de Santa Cruz, confirmó la Fiscalía estatal.
8

El exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala es hallado muerto tras secuestro

El Tesoro de EU planea acuñar moneda de un dólar con el rostro de Trump
9

El Tesoro de EU evalúa acuñar una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
10

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

Trump dice que Hamás acepto su acuerdo de paz; ordena a Israel detener ataques en Gaza
11

Trump dice que Hamás ya aceptó su propuesta y pide a Israel que frene bombardeos

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
12

SRE: Mexicanos detenidos en Israel "están bien"; serán repatriados "lo antes posible"