¡No tires el ticket! Profeco da 5 razones para conservar tus comprobantes de compra

Es indispensable conservar el ticket de todas las compras para poder presentar una queja ante la Profeco.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las y los consumidores que es importante pedir y conservar el ticket de todas sus compras, ya que esto les puede ayudar a evitar problemas en el futuro.

En un comunicado, la dependencia indicó que para presentar una queja es indispensable que la persona denunciante presente un comprobante de pago, ya que de lo contrario no será posible atender la denuncia.

Cabe mencionar que el artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que todos los comercios están obligados a entregar un ticket de compra o comprobante de pago por todas las transacciones que realizan,

#boletíndeprensa Profeco recuerda a las y los consumidores la importancia de pedir y guardar tickets de compra. El ticket o comprobante de compra es importante en caso de querer interponer una queja ante la #Profeco. Es el respaldo para hacer válida la garantía y solicitar… pic.twitter.com/xgmjHzUYfy — Profeco (@Profeco) September 27, 2025

Razones para conservar los tickets de compra

La Profeco explicó que las consumidoras o consumidores deben exigir y conservar el ticket de todas sus compras, ya que esto puede ser útil en las siguientes situaciones:

Es un requisito indispensable para presentar una denuncia contra un prestador de servicios o un proveedor de productos. Sirve como comprobante para confirmar que una transacción se completó. Presentar el ticket de compra es un requisito para hacer válida una garantía. Es necesario para solicitar una devolución o reembolso por un producto defectuoso. Es requisito para interponer una queja en caso de una inconformidad por la prestación de servicios.

La Profeco recordó que además del ticket de compra, las y los consumidores pueden presentar otros documentos para presentar una denuncia por inconformidad, como contratos, comprobantes bancarios, recibos o facturas.