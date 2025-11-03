El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

Redacción/SinEmbargo

03/11/2025 - 12:05 am

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

FOTOS ¬ Uruapan da último adiós a Alcalde con mariachi y reclamos contra la violencia

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

El homicidio del Alcalde de Uruapan motivó a la derecha a exigir mayores garantías de seguridad y responsabilizar a la Administración de la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 3 dnoviembre (SinEmbargo).- El asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aumentó la presión sobre el Gobierno federal y fortaleció la presencia de la oposición, que exige mayores garantías de seguridad para autoridades y ciudadanos. Mientras, Estados Unidos (EU) ofreció cooperación y la iglesia pidió acciones inmediatas.

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió durante el Festival de Velas en el centro de Uruapan, Michoacán. A pesar de contar con protección federal, el Alcalde fue atacado a plena luz del día, lo que evidenció fallas en los esquemas de resguardo y aumentó la presión sobre la Estrategia de Seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Carlos Manzo, quien fue Diputado local por Morena y luego Alcalde independiente, mantenía un perfil crítico frente al crimen organizado y distante de los partidos tradicionales, lo que lo colocó en una posición incómoda ante diversos actores políticos. Su asesinato se interpreta como un golpe a quienes han denunciado la infiltración del crimen en gobiernos locales.

Oposición acusa abandono a Manzo

La oposición reaccionó con dureza, y de inmediato. El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) acusaron al Gobierno federal de haber dejado solo a Manzo, pese a sus reiteradas denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán.

El PAN afirmó que "no puede continuar el miedo con el que viven las familias mexicanas". "El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de todas y todos", añadió. "Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigimos justicia, y que se le devuelva la paz y la tranquilidad a Michoacán y a todo México", se lee en su posicionamiento.

El PRI señaló que "asesinar a una autoridad electa es una agresión directa al Estado mexicano y una muestra más de la violencia que sigue golpeando a nuestro país". "Exigimos justicia. Que este crimen no quede impune, y que las autoridades actúen con firmeza y sin dilación para capturar y castigar a los responsables", agregó.

Jorge Álvarez Máynez, líder de MC, destacó que ya había hecho "llamados públicos e institucionales para que el Gobierno de México" reforzara la seguridad del Alcalde ante las amenazas que había sufrido "por su combate frontal al crimen organizado".

En redes sociales, figuras como la legisladora Lilly Téllez, la Diputada española Cayetana Álvarez de Toledo y el empresario Ricardo Salinas Pliego vincularon el asesinato con el deterioro institucional y la falta de garantías para quienes enfrentan al crimen.

"Que Dios tenga en su Gloria a Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, asesinado a balazos. Otra vez es tu culpa @Claudiashein, ya deberías largarte por incompetente e inhumana. Dios ampare a México que está en manos tiranas, que nos libre de morena y su maldad", dijo Téllez.

Por su parte, Álvarez de Toledo apuntó: "La Presidenta Claudia Sheinbaum exige disculpas a España por los muertos de hace 500 años cuando debería ofrecerlas ella por los mexicanos que mueren hoy. Carlos Manzo, joven y valiente Alcalde de Uruapan, última víctima de la violencia que desangra México. Descanse en paz".

Finalmente, el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, replicó el comunicado del Gabinete de Seguridad y escribió: "No tienen madre. Pidió ayuda por todos lados y no les dieron nada. Pinche Gobierno de mierda. Bueno para saquear, malo para dar". En una segunda publicación, añadió con ironía: "Votó por Claudia, y ahora está muerto".

Harfuch responde a ofrecimiento de EU

Christopher Landau, Subsecretario de Estado de EU, expresó sus condolencias y ofreció reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”, escribió Landau.

Añadió que su país “está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”.

En la misma línea, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, afirmó: “Estamos unidos con México como socios soberanos y amigos, con el firme compromiso de asegurar la justicia y fortalecer la seguridad que nuestras comunidades merecen”.

Ante estos pronunciamientos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), respondió que México está abierto a toda colaboración internacional:

“Toda la cooperación es bienvenida, toda. Si tienen información al respecto, por supuesto la recibimos. En este, como en cualquier otro caso, ya que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos y con intercambio de información. Por supuesto, cualquier tipo de información, no sólo de Estados Unidos, sino de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida. Y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones, mexicanas o extranjeras”.

Iglesia exige detener la violencia

La iglesia católica y organizaciones civiles pidieron al Gobierno garantizar el Estado de derecho y proteger a los servidores públicos. En un comunicado conjunto, llamaron a “reconfigurar la estrategia de seguridad” y atender las zonas más vulnerables del país.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que "el cobarde asesinato del Alcalde Carlos Manzo se suma a una preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades".

"Como iglesia, alzamos la voz y pedimos detener esta violencia fratricida. Exigimos a las autoridades asumir con decisión e inteligencia su responsabilidad de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho. Caminamos junto a nuestras comunidades, ofreciendo esperanza, acompañamiento y defensa de la vida en cada región del país", abundó.

Cortejo fúnebre se convierte en protesta

Durante el cortejo fúnebre, la esposa de Manzo denunció públicamente que su esposo había solicitado protección adicional sin recibir respuesta. “Lo dejaron solo”, afirmó.

La ceremonia se convirtió en un acto de exigencia ciudadana, con pancartas que pedían justicia y seguridad para los alcaldes del país.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:10 horas del sábado 1 de noviembre, cuando un hombre disparó al menos siete veces contra el Alcalde durante el Festival de Velas. Manzo fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Elementos de seguridad identificaron a dos hombres involucrados: uno fue detenido y otro neutralizado. Al día siguiente, los pobladores marcharon en Michoacán, donde algunas manifestaciones llegaron al Palacio Municipal, registrándose daños al mobiliario del sitio.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
2

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, tenía un cerco de la Policía Municipal y 14 elementos federales, reveló Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
3

Carlos Manzo tenía cerco de policía local y 14 federales: Harfuch. El asesino lo cazó

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
4

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
5

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
6

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
7

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
8

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

Estudiante se pelean en secundaria.
9

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue corrido este domingo entre insultos y gritos del funeral del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
10

VIDEOS ¬ “¡Fuera, fuera!”, le gritan a Bedolla en el funeral. “¡Asesino, asesino!”

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
11

Carlos Manzo en VIDEOS: En un momento, pide ayuda. En otro, criminales lo asesinan

12

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

Ahora puede entender que hay quienes impulsan la narrativa de que las encuestas de Massive Caller y la narcodictadura son reales.
13

Massive Caller y la narcodictadura

Varios grupos de campesinos lanzaron este lunes un Paro Nacional Agropecuario para exigir el aumento de los precios de garantía de varios del maíz; la Sader anunció aumentos y créditos para el sector.
14

Líderes del PRI y PAN y hasta sobras del PRD se asoman a las protestas campesinas

El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó el día de hoy a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo´s, el cierre de las 68 sucursales.
15

Sonora: Cierran 68 tiendas Waldo’s tras incendio; investigan falla en transformador

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
1

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunció el día de ayer la desaparición de uno de sus miembros, Fernando Galindo.
2

Transportistas anuncian bloqueos en Edomex y CdMx por la desaparición de un operador

3

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
4

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

México está entre los cuatro mejores equipos del planeta a nivel femenil sub 17. Este domingo, el Tricolor superó en la tanda de penales a Italia.
5

México elimina a Italia y consigue pase a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17

Juan Gabriel sigue sonando nueve años después.
6

DATOS ¬ Eterno Juan Gabriel: cada segundo suena una canción, según Youtube y Spotify

El Secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, instruyó el día de hoy a la cadena de tiendas de autoservicio Waldo´s, el cierre de las 68 sucursales.
7

Sonora: Cierran 68 tiendas Waldo’s tras incendio; investigan falla en transformador

Cronología de acciones del Alcalde de Uruapan.
8

CRONOLOGÍA ¬ Carlos Manzo reclamó ayuda a CSP, pero luego también le agradeció apoyo

La Semovi de la CdMx reveló cuáles fueron las condiciones que aceptaron los choferes de transporte público para aprobar el aumento de 1.50 pesos en la tarifa.
9

CdMx: Choferes de transporte público deben traer uniforme, tener unidades limpias...

El cortejo fúnebre que acompañó el cuerpo del Alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, arribó la tarde de este domingo al centro histórico del municipio.
10

FOTOS ¬ Uruapan da último adiós a Alcalde con mariachi y reclamos contra la violencia

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora no ha detectado ningún indicio de que el incendio en el Waldo’s de Hermosillo haya sido intencional.
11

No hay indicio de que incendio en Waldo’s fuera intencional, dice Fiscalía de Sonora

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue corrido este domingo entre insultos y gritos del funeral del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
12

VIDEOS ¬ “¡Fuera, fuera!”, le gritan a Bedolla en el funeral. “¡Asesino, asesino!”