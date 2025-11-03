El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

El homicidio del Alcalde de Uruapan motivó a la derecha a exigir mayores garantías de seguridad y responsabilizar a la Administración de la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aumentó la presión sobre el Gobierno federal y fortaleció la presencia de la oposición, que exige mayores garantías de seguridad para autoridades y ciudadanos. Mientras, Estados Unidos (EU) ofreció cooperación y la iglesia pidió acciones inmediatas.

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió durante el Festival de Velas en el centro de Uruapan, Michoacán. A pesar de contar con protección federal, el Alcalde fue atacado a plena luz del día, lo que evidenció fallas en los esquemas de resguardo y aumentó la presión sobre la Estrategia de Seguridad encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Carlos Manzo, quien fue Diputado local por Morena y luego Alcalde independiente, mantenía un perfil crítico frente al crimen organizado y distante de los partidos tradicionales, lo que lo colocó en una posición incómoda ante diversos actores políticos. Su asesinato se interpreta como un golpe a quienes han denunciado la infiltración del crimen en gobiernos locales.

Oposición acusa abandono a Manzo

La oposición reaccionó con dureza, y de inmediato. El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) acusaron al Gobierno federal de haber dejado solo a Manzo, pese a sus reiteradas denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán.

El PAN afirmó que "no puede continuar el miedo con el que viven las familias mexicanas". "El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de todas y todos", añadió. "Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigimos justicia, y que se le devuelva la paz y la tranquilidad a Michoacán y a todo México", se lee en su posicionamiento.

El PRI señaló que "asesinar a una autoridad electa es una agresión directa al Estado mexicano y una muestra más de la violencia que sigue golpeando a nuestro país". "Exigimos justicia. Que este crimen no quede impune, y que las autoridades actúen con firmeza y sin dilación para capturar y castigar a los responsables", agregó.

Jorge Álvarez Máynez, líder de MC, destacó que ya había hecho "llamados públicos e institucionales para que el Gobierno de México" reforzara la seguridad del Alcalde ante las amenazas que había sufrido "por su combate frontal al crimen organizado".

En redes sociales, figuras como la legisladora Lilly Téllez, la Diputada española Cayetana Álvarez de Toledo y el empresario Ricardo Salinas Pliego vincularon el asesinato con el deterioro institucional y la falta de garantías para quienes enfrentan al crimen.

"Que Dios tenga en su Gloria a Carlos Manzo, Presidente Municipal de Uruapan, asesinado a balazos. Otra vez es tu culpa @Claudiashein, ya deberías largarte por incompetente e inhumana. Dios ampare a México que está en manos tiranas, que nos libre de morena y su maldad", dijo Téllez.

Por su parte, Álvarez de Toledo apuntó: "La Presidenta Claudia Sheinbaum exige disculpas a España por los muertos de hace 500 años cuando debería ofrecerlas ella por los mexicanos que mueren hoy. Carlos Manzo, joven y valiente Alcalde de Uruapan, última víctima de la violencia que desangra México. Descanse en paz".

Finalmente, el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, replicó el comunicado del Gabinete de Seguridad y escribió: "No tienen madre. Pidió ayuda por todos lados y no les dieron nada. Pinche Gobierno de mierda. Bueno para saquear, malo para dar". En una segunda publicación, añadió con ironía: "Votó por Claudia, y ahora está muerto".

Harfuch responde a ofrecimiento de EU

Christopher Landau, Subsecretario de Estado de EU, expresó sus condolencias y ofreció reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”, escribió Landau.

Añadió que su país “está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”.

En la misma línea, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, afirmó: “Estamos unidos con México como socios soberanos y amigos, con el firme compromiso de asegurar la justicia y fortalecer la seguridad que nuestras comunidades merecen”.

Ante estos pronunciamientos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), respondió que México está abierto a toda colaboración internacional:

“Toda la cooperación es bienvenida, toda. Si tienen información al respecto, por supuesto la recibimos. En este, como en cualquier otro caso, ya que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos y con intercambio de información. Por supuesto, cualquier tipo de información, no sólo de Estados Unidos, sino de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida. Y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones, mexicanas o extranjeras”.

Iglesia exige detener la violencia

La iglesia católica y organizaciones civiles pidieron al Gobierno garantizar el Estado de derecho y proteger a los servidores públicos. En un comunicado conjunto, llamaron a “reconfigurar la estrategia de seguridad” y atender las zonas más vulnerables del país.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que "el cobarde asesinato del Alcalde Carlos Manzo se suma a una preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades".

"Como iglesia, alzamos la voz y pedimos detener esta violencia fratricida. Exigimos a las autoridades asumir con decisión e inteligencia su responsabilidad de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho. Caminamos junto a nuestras comunidades, ofreciendo esperanza, acompañamiento y defensa de la vida en cada región del país", abundó.

Cortejo fúnebre se convierte en protesta

Durante el cortejo fúnebre, la esposa de Manzo denunció públicamente que su esposo había solicitado protección adicional sin recibir respuesta. “Lo dejaron solo”, afirmó.

La ceremonia se convirtió en un acto de exigencia ciudadana, con pancartas que pedían justicia y seguridad para los alcaldes del país.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:10 horas del sábado 1 de noviembre, cuando un hombre disparó al menos siete veces contra el Alcalde durante el Festival de Velas. Manzo fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Elementos de seguridad identificaron a dos hombres involucrados: uno fue detenido y otro neutralizado. Al día siguiente, los pobladores marcharon en Michoacán, donde algunas manifestaciones llegaron al Palacio Municipal, registrándose daños al mobiliario del sitio.