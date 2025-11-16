¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño

Nancy Chávez

16/11/2025 - 6:35 am

En esta exposición lo real y lo imaginario se entrelazan en composiciones cuidadosamente diseñadas en las que no hubo ningún retoque.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Como sumergirse en un sueño con imágenes únicas y sublimes, así son las fotografías de la exposición "Surreal. Rodney Smith" que se encuentra en el Museo Franz Mayer, la primera exposición en Latinoamérica dedicada al célebre fotógrafo estadounidense.

Esta exposición reúne más de 40 imágenes del Estate of Rodney Smith, mismas que nos permiten adentrarnos a un mundo imaginario con composiciones que llaman la atención y destacan por su elegancia.

Surreal Rodney Smith
El Museo Franz Mayer presenta Surreal. Rodney Smith. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Rodney Smith, un mundo de ilusión

El fotógrafo estadounidense Rodney Smith estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Virginia y Estudios Religiosos en Yale. Smith realizó fotografía documental y una de sus influencias fue Walker Evans. El estilo de Rodney se caracterizó por la armonía y el equilibrio. En la década de los 90, el fotógrafo conquistó el mundo de la moda y colaboró con The New York Times, Vanity Fair, W Magazine, además de marcas como Ralph Lauren y Neiman Marcus.

Anne Morin, directora de diChroma photography y curadora de la exposición explicó en entrevista a SinEmbargo que al visitar la muestra hay que hacerlo con una mentalidad especial, ya que el artista llevará al espectador a un terreno desconocido. "Hay que dejarse llevar, hay que confiar en que nos va a guiar en un mundo tal y como él quería que fuera, en un mundo mágico, un mundo de ilusión, un mundo surreal, un mundo donde todo flota y no hay ningún error", compartió Anne.

"Cada imagen de Smith es una grieta abierta sobre este mundo surreal, este mundo desconocido. Invito a que los visitantes pues se dejen atrapar por esta grieta y puedan deslumbrarse por un mundo que desconocen", agregó la curadora.

Surreal Rodney Smith
Lo real y lo imaginario se entrelazan en composiciones cuidadosamente diseñadas. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

El reflejo y las imágenes dentro de otras

La exposición incluye varios espejos en los muros, ésta es una invitación a investigar y revisar el propio reflejo y el de los elementos que forman parte de la sala y que se cuelan a la vista, y es que los espejos forman parte de todo lo surreal, lleva a otros mundos que parecen e ilusionan, que confunden y

"Hay muchos juegos de espejo, de reflexión en todos los sentidos de la palabra, de reflexión, de reflejos, de luz, incidentes, de imágenes que se encuentran en abismo dentro de otras imágenes. Todos estos juegos ópticos nos perturban, nos hacen pensar si es lo que estamos viendo, es la sombra del mundo exterior dentro de una caverna, si lo que estamos viendo es verdad, si es una ilusión, nos plantea muchas preguntas y convoca realmente una aptitud a ver, a pensar, a redimensionar el mundo imaginario y sobrenatural de una cierta manera", reflexionó Anne Morin.

Surreal Rodney Smith
Mujer de pie con una copa de champaña Burden Mansion, Nueva York, Nueva York, 1994. © Rodney Smith Ltd

La paradoja de Smith

Anne es clara al destacar la habilidad de Smith para hacer creer, para transportar con la ilusión, pero hay algo importante: Smith no es un mentiroso, él nos hace creer que lo real es surreal.

"Smith es un ilusionista, es alguien que le gusta hacer creer, pero no es un mentiroso en el sentido de que cada imagen de Smith es la reflexión de lo que fue, no hay ni Photoshop ni inteligencia artificial, realmente es una imagen real y es esto la paradoja de Smith porque una imagen fotográfica supuestamente refleja la realidad, pero él tiene la capacidad y casi como una especie de mago, de hacernos creer que lo real es surreal".

La exposición está compuesta por imágenes en blanco y negro y sin retoques, él retoma imágenes que podrían parecer algo del día a día pero van más allá, con precisión, elegancia y reinventa la realidad.

"La imagen emblemática que representa la exposición de este personaje visto de espalda y que levanta una cortina, es la definición perfecta de la obra de Smith, es decir, cada evidencia es una especie de cortina, detrás de la cortina hay algo más. Esta cortina tiene agujeros, tiene imperfecciones, tiene grietas. Hay que encontrarlas y hay que pasar a través de ellas", acotó Morin.

Surreal Rodney Smith
Hombre retirando un papel blanco Snedens Landing, Nueva York, 1999. © Rodney Smith Ltd

Un cuestionamiento sobre el mundo

Smith nos invita a cuestionar, a abrir la mente, a sumergirnos en lo que podría ser y es, en la poesía de una imagen, en la sutileza de su construcción y en el impacto del efecto visual.

"La dimensión más fascinante para mí es dejar hablar mi intuición, escuchar mi intuición y mi intuición me hacía entender que había una profundidad muy muy grande, es decir, la obra de Smith no es simplemente una imagen bonita y perfecta. La obra de Smith es un cuestionamiento profundo sobre el mundo, sobre nosotros mismos, cómo habitamos este mundo y toda esta dimensión metafísica física, explorarla para mí ha sido lo más fascinante empezando por su librería y su biblioteca", compartió Anne.

¿Dónde y cuánto?

La exposición "Surreal. Rodney Smith" se encuentra en el Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México), estará ahí hasta marzo del 2026. El costo de entrada es de 120 pesos; INAPAM, estudiante y profesor 60 pesos. El horario es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Los lunes el museo permanece cerrado.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

