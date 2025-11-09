Una expo imperdible para los seguidores de Zoé y cuesta sólo una entrada al metro

Toni François está detrás de las emocionantes imágenes de Zoé que aparecen en sus redes sociales al terminar sus conciertos; la fotógrafa mexicana inauguró una exposición con grandes fotos de la banda a la que se puede acceder con la entrada al metro.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Zoé es una banda mexicana que ha marcado a generaciones y ha lo largo de su historia han pasado por momentos tan importantes que la fotógrafa Toni François ha captado desde hace 20 años; así, la exposición fotográfica "Zoé: Vivencias Espaciales" muestra 28 fotografías captadas por François en el corredor del metro Zapata de la Línea 12 que llevarán a todos los fans de la banda -y hasta los que no lo sean- a recordar grandes conciertos o desear haber estado ahí.

"Zoé: Vivencias Espaciales" cautiva con cada imagen que Toni eligió, algunas del año 2005, otras del icónico Unplugged "Música de Fondo" de la banda, algunas más de las recientes fechas en el Estadio GNP que han confirmado el lugar consentido de Zoé entre el público mexicano.

François compartió que se tardó bastante en reducir la selección de las fotografías para llegar al numero indicado, ella buscó tener fotos de cada integrante, identificar algunas donde se vieran todos. "Algunas fotos donde se viera como la evolución de los shows, bueno, ahí se ven los diferentes escenarios, cómo la producción del show también ha ido evolucionando en 20 años", reveló Toni que comenzó a fotografiar a Zoé desde el año 2005.

Una relación de respeto y admiración

Rodrigo Guardiola, baterista de Zoé, formó parte de la presentación de esta exposición y recordó que hace años cuando Toni crecía en la industria musical como la fotógrafa de las bandas, él se acercaba para platicar de las cámaras, ya que la fotografía es algo que también le apasiona a él. Cuando se enteró de que ella sería fotógrafa oficial del grupo para los conciertos le dio muchísima ilusión, "sabía que estábamos en las mejores manos".

"De verdad, más allá del del trabajo, los momentos que me toca pasar con Tony cuando desayunamos, cuando comemos, cuando estamos en un camión, en el aeropuerto, para mí eso es lo más valioso de conocer a alguien y que aparte sus fotos sean lo más increíble, que nos estén guardando para la historia de esa manera, le tengo mucho respeto, cariño y admiración", compartió el también director de cine.

Incluso Rodrigo señala que Toni es muy respetuosa no se siente que invada su espacio al tomar las imágenes y mantiene otros momentos fuera de lo que captura.

"No tengo tantos retratos porque siempre fue más como fotos en vivo, también toda la gente cree que en backstage pasan cosas muy raras, pero no, a veces acaba el show y ya nos vamos, no hay nada como interesante o a lo mejor ellos no están como para que yo tome ese tipo de fotos", contó Toni.

"Tony se ha vuelto la la persona más cómoda de tener cerca de nosotros porque ya la conocemos tanto y tanto cariño que ya ella sabe que no tiene que decir nada, es invisible", compartió Rodrigo.

El amor por la fotografía

François inició su camino en la fotografía a los 18 aproximadamente, cuando su mamá le compró una cámara digital -hace cerca de 27 años-, ella iba a conciertos y se llevaba la cámara.

"Y me di cuenta que era algo que me gustaba hacer y fui mejorando mi equipo. Empezó como un hobby y de repente dije: 'Bueno, ya creo que sí puedo vivir de esto', pero bueno, sí me tomó bastantes años. Yo estudié ingeniería en computación y seguía haciendo eso paralelamente pero ahorita sí ya la foto", reveló.

Guardiola contó que le gustaba mucho el cine, los videoclips y los documentales de bandas de rock, además, su papá y abuelo tenían cámaras Nikon de 35 mm análogas que le llamaban la atención por lo que le enseñaron a enfocar y algunos aspectos importantes de las cámaras. "Me encantó esa época de de la foto fija análoga. Y mi papá me dio mi primer cuerpo de cámara Nikon, mi abuelo me dio uno de los lentes que ya no usaba y así me empecé a enamorar de la foto fija y mi primer acercamiento al cine fue queriendo ser fotógrafo de cine", dijo Rodrigo.

Captar la esencia de la banda

Para François cada show es diferente, pueden tener el mismo setlist y la misma producción pero siempre, son diferentes, por eso ella se mantiene atenta para ver qué sucede y captarlo. Va de un lado a otro cargando sus lentes y cuerpos de cámara que sabe le servirán en los momentos más especiales, ella conoce la lista de canciones a tocar y la dinámica en cada una, lo que le ayuda a identificar el mejor punto para tomar ya sea una fotografía abierta o tal vez buscar algo más cercano a los integrantes de Zoé. Cada uno tiene esos momentos en los que ella sabe puede salir una mejor toma: Sergio agarra el cable y lo avienta, León hace un malabar con el micrófono, por ejemplo.

"Si agarro momentos en los que se siente la energía de lo que está pasando en el escenario , es como lo que busco siempre", explicó la fotógrafa.

"Los músicos cuando estamos bien metidos en el show como que quitas el cerebro del raciocinio u entras a un estado mas inconsciente y a través de las fotos de Toni descubres tu verdadera personalidad a través de tus posturas, de tu expresión; para mí es un espejo muy bonito y por eso creo que la foto es valiosísima porque no hay manera de tú conocerte así y para mí tiene mucho valor ver al gripo retratado con el ojo de Toni", afirmó Guardiola.

¿Dónde, cuánto y hasta cuándo?

"Zoé: Vivencias Espaciales" se encuentra en el corredor del metro Zapata de la Línea 12, estará ahí hasta enero del próximo año. El costo para disfrutarla es el de una entrada al metro, es decir, 5 pesos.