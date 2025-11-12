Morena pospone discutir revocación de mandato para 2027, pero afirman: "va porque va"

Sugeyry Romina Gándara

12/11/2025 - 5:38 pm

El dictamen de la reforma para adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta para que coincida con las elecciones de 2027 fue pospuesta.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados afirmo que para aprobar la revocación de mandato en 2027 se podría votar para finales de este año o en el siguiente periodo ordinario. 

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).-La discusión y votación en el pleno del dictamen de la reforma que propone adelantar la consulta de revocación de mandato de la Presidenta para que coincida con las elecciones de 2027 fue pospuesta. Los legisladores de Morena se mostraron conformes y alentados con la postergación, pero advirtieron que no tardará mucho en ser retomada.

Según el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, podría someterse a votación a finales de este año o en el siguiente periodo ordinario, que inicia en febrero. También destacó que no habrá precipitación en el proceso: “Vamos a esperar que haya una discusión más amplia y que la sociedad sepa de qué se trata la revocación de mandato”, dijo el Diputado este miércoles.

En tanto, el vicecoordinador de los legisladores de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien presentó la iniciativa, consideró que postergar la discusión tiene implicaciones positivas, pues permitirá que se construya un consenso y se apruebe por unanimidad. El Diputado se mostró confiado en que la propuesta será avalada: “Va porque va”, dijo.

En entrevista con medios, destacó que el aplazamiento busca alcanzar acuerdos entre todos los grupos parlamentarios y rechazó los señalamientos de que Morena impulsa la reforma por temor a perder en las elecciones intermedias. Aseguró que la propuesta tiene como objetivo “darle más fuerza a la participación cívica”. En la misma entrevista se mostró tajante al afirmar que el dictamen de reforma al artículo 35 de la Constitución será aprobado por unanimidad.

“Queremos encontrar puntos de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, todos los sectores académicos. Yo soy optimista: vamos a sacar el dictamen de reforma al artículo 35 de la Constitución por unanimidad […] La queremos sacar entre todos, por unanimidad, una reforma al artículo 35 para darle mucha fuerza y mucha participación cívica a la revocación del mandato”, respondió a medios.

Y más adelante, ante la insistencia de si lograrán sacar la reforma, el legislador insistió: “Ahorita vamos a ver el plan que tiene el Diputado, pero la reforma va. Queremos encontrar los puntos de coincidencia con el resto de los grupos parlamentarios”, enfatizó.

Vale recordar que ayer, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa, resaltó la importancia de que las diputadas y diputados discutan la iniciativa para adelantar la consulta de revocación al 2027. Planteó que “si no se puede aprobar en este periodo, que se revise y, en todo caso, se podría aprobar en el siguiente periodo”.

Hoy, la mandataria federal volvió a defender la propuesta de realizar la revocación de mandato en 2027 y no en 2028. Respondió a las críticas de la oposición, que señala que su presencia en la boleta le daría una ventaja a Morena, mientras que los partidos que no forman parte de la Cuarta Transformación estarían en desventaja.

En cuanto a los argumentos de Morena para defender la reforma, Ramírez Cuéllar afirmó que la modificación constitucional en materia de revocación de mandato permitirá fortalecer la participación ciudadana y generar un ahorro estimado de casi cinco mil millones de pesos.

El legislador explicó que la coincidencia de la revocación con los procesos electorales federales y locales no representará un problema, sino que impulsará una mayor participación. Detalló que, si se instalan alrededor de 190 mil casillas, la votación podría incrementarse hasta en 17 por ciento, lo que permitiría alcanzar hasta un 70 por ciento de participación ciudadana en el ejercicio.

Además, destacó que aunado al ahorro económico de casi cinco mil millones de pesos, la reforma reduciría los costos de tensión política que generan los procesos electorales muy cercanos entre sí.

Respecto al calendario para reanudar el análisis de la iniciativa, indicó que la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo de Leonel Godoy, será la responsable de definir la ruta de trabajo y los mecanismos de consulta.

Ante los cuestionamientos sobre posibles ventajas políticas, Ramírez Cuéllar aclaró que el propósito central de la reforma es “ratificar el derecho ciudadano a revocar los mandatos de los gobernantes y garantizar la fecha más adecuada” para su realización.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

