No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan iconos del viejo régimen

Nora Gaspar Reséndiz

16/11/2025 - 1:00 pm

Rubén Figueroa, Alfredo Del Mazo González, Mario Marín, Patrocinio González Garrido, así como el matrimonio Moreno-Alonso son algunos de los personajes que han sido homenajeados por funcionarios morenistas.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Han sido varias ocasiones en las que Gobiernos de Morena se han visto envueltos en polémicas por participar en homenajes dedicados a personajes señalados de represión, masacres y actos de corrupción. El último de estos fue para Rubén Figueroa Figueroa, quién es recordado por haber asesinado y desaparecido a miles de personas.

El pasado domingo 9 de noviembre, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, conmemoraron el 117 aniversario del natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, el infame exgobernador priista de Guerrero. El acto se llevó a cabo en una preescolar que lleva su nombre.

Figueroa Figueroa cometió una serie de atrocidades que a la fecha siguen resonando en la memoria de la izquierda. Como Gobernador de Guerrero es acusado de haber asesinado y desaparecido a miles de personas, principalmente de las guerrillas del Partido de los Pobres, que encabezó Lucio Cabañas Barrientos; y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, de Genaro Vázquez Rojas, cuyos homicidios también se le atribuyen.

Rubén Figueroa Figueroa caracterizó por su mano dura y fue ligado con asesinatos de activistas y campesinos durante la "Guerra Sucia". Foto: Especial.

Pero no ha sido el único acto de este tipo.

En enero de 2024, la morenista Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México, encabezó la ceremonia de V Aniversario Luctuoso del exgobernador mexiquense emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfredo Del Mazo González. El evento tuvo lugar en el centro cultural mexiquense, pese a las críticas que Morena ha hecho por los 90 años de gobiernos priistas en la entidad.

Aunque la ceremonia fue breve, a la misma acudieron varios priístas, entre ellos, el hijo de Del Mazo González, el también exgobernador Alfredo Del Mazo Maza, así como los exmandatarios Arturo Montiel, Eruviel Ávila Villegas y César Camacho Quiroz.

Horacio Duarte, Secretario general de Gobierno, fue el encargado de pronunciar el discurso principal, en el que destacó sus contribuciones a la entidad, pese a que por 90 años estuvo bajo la administración del tricolor, lo que muchas veces fue señalizado por Morena.

Alfredo del Mazo González, a quien se le consideró la sombra del grupo Atlacomulco sobre el NAICM. Foto: Cuartoscuro

“En la figura del exgobernador del Mazo González, vemos con claridad la personificación de estas complejas interacciones entre la visión personal y las demandas de los ciudadanos y la complejidad del gobierno”, expresó

En diciembre de 2023, el entonces Gobernador de Puebla, Salomón Céspedes Peregrina, emanado de Morena, encabezó un homenaje a la “memoria y el legado” de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso, ambos exmandatarios de esa entidad por el Partido Acción Nacional (PAN), y quienes fallecieron en un accidente aéreo en 2018.

“Es un momento de respeto y memoria en el que recordamos y honramos el legado de dos líderes que dedicaron su tiempo y su esfuerzo y su amor a favor de Puebla”, expresó Céspedes Peregrina, quien fue cercano a Moreno Valle.

El matrimonio falleció el en un accidente aéreo ocurrido en 2018. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

Alonso, entonces Gobernadora de Puebla, y su esposo, el Senador Moreno Valle, fallecieron el 24 de diciembre de 2018 cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó. En el accidente también perecieron Héctor Baltazar Mendoza, asistente del legislador y los pilotos Roberto Javier Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Romero.

En 2023, cuando tuvo lugar el homenaje a los panistas, Céspedes Peregrina, quién abandonó las filas del partido Movimiento Ciudadano para sumarse a Morena, se desempeñaba como Gobernador sustituto tras la muerte, en diciembre de 2022, del Gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En ese momento, el mandatario sustituto justificó el homenaje, que tuvo lugar en Casa Aguayo, sede del Ejecutivo y de la Secretaría de Gobernación estatal, ubicada en la capital poblana, que rindió al matrimonio Moreno-Alonso al destacar “las contribuciones y el amor” que los exfuncionarios tenían por Puebla.

“Más allá de filias y fobias, es un deber reconocer y valorar sus contribuciones a favor de nuestro estado. Ambos se distinguieron siempre por su dedicación al servicio público y el amor que le tenían a Puebla", enfatizó Céspedes Peregrina en una publicación en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter.

En julio de 2024, Sergio Salomón, Gobernador de Puebla, y Alejandro Armenta, Gobernador electo de la misma entidad, por Morena, se reunieron para inaugurar la “Sala Secretarios”, un espacio dentro de la Casa Aguayo en dónde se expusieron las fotografías de 23 “reconocidos” exsecretarios de Gobernación del estado.

Entre ellos, también se colocaron los cuadros de Mario Marín, exgobernador de Puebla, quién se encuentra en prisión por ser el autor intelectual de los actos de tortura de los que fue víctima la periodista Lydia Cacho, en 2005, además del cuadro de Javier López Zavala, Secretario de Gobernación durante el mandato de Marin y feminicida de la activista Cecilia Monzón, en 2022.

Tras la inauguración de la Sala Secretarios”, Helena Monzón, hermana de Cecilia, consideró que el haber incluido al feminicida de su hermana era un insulto a la memoria de su familia, ya que hasta ese momento no había una sentencia en contra de López Zavala, pese a la lucha en busca de justicia que mantenían desde dos años antes.

En agosto de 2018, el priista Patrocinio González Garrido, quienes desempeñó como Gobernador de Chiapas y como titular de la Secretaría de Gobernación durante parte de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, fue homenajeado con la medalla “Miguel Álvarez Del Toro”, por su trayectoria política.

El reconocimiento le fue otorgado de manos del entonces Gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en la sede del Congreso local, al que los chiapanecos, incluidos periodistas e integrantes de la comunidad LGBT, reprocharon que se trataba de una burla. “Congreso ¿porqué te burlas de la memoria de Chiapas?”, expresaron los inconformes.

González Garrido es recordado como un político que promovió reformas que criminalizaba a la población, ya que integró al Código Penal local la figura de “delitos políticos”, que contemplaba la rebelión y la insurrección, en el marco de las movilizaciones impulsadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), bajo la justificación de “preservar la paz”.

Además, durante su mandato, también tuvieron lugar los homicidios de tres periodistas en Chiapas: Humberto Gallegos Sobrino, Alfredo Córdova Solorzano y Roberto Mancilla Herrera, así como de 15 miembros de la comunidad LGBT, por lo que está como el gremio de la prensa se unieron a la protesta en contra del premio que recibió el exmandatario chiapaneco.

Rutilio Escandón Cadenas, exgobernador de Chiapas. Foto: Presidencia vía Cuartoscuro.

Pero no fue la única vez que el Gobernador Escandón homenajeó a su antecesor. En noviembre de 2021, juntos al entonces Alcalde de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales Vázquez, entregaron la Medalla “Joaquín Miguel Gutiérrez” a González Garrido, un reconocimiento por la “labor” que durante su mandato hizo por la capital de Chiapas.

En este segundo homenaje, la población chiapaneca también se presentó en la plaza cívica del Palacio Municipal, en dónde se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento, a protestar, momento en que los inconformes aprovecharon para gritarle “asesino” al exmandatario, quién agradeció a los dos mandatarios locales el homenaje.

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

