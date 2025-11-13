EN VIVO

¡Sigue aquí la discusión en tiempo real! La Corte analiza adeudos de Salinas Pliego

Redacción/SinEmbargo

13/11/2025 - 11:04 am

La SCJN discute sobre los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego

Tras años de aplazamiento, la SCJN decide hoy si falla a favor o en contra de litigios fiscales que Ricardo Salinas Pliego arrastra desde 2008. De perder, deberá pagar más de 4o mil millones de pesos.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La fecha llegó. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un fallo sobre siete de los nueve litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, TV Azteca y Elektra.

Los créditos fiscales en disputa, determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), superan los 40 mil millones de pesos, incluyendo ISR, IVA, actualizaciones, recargos y multas por ejercicios de 2008 a 2013.

El debate, que se transmite en vivo por el sitio web de la SCJN, aborda 15 proyectos de resolución turnados a ministros como Hugo Aguilar Ortiz (presidente de la Corte), Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Estela Ríos González e Irving Espinosa Betanzos.

Actualizaciones en vivo

