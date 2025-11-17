Trump pide a republicanos votar a favor de que se revelen documentos del caso Epstein

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 10:51 am

Trump pidió a los republicanos que integran la Cámara de Representantes votar a favor de que se revelen todos los documentos del caso Epstein.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"Demócratas tratan de desviar la atención", revira Trump sobre correos de Epstein

Trump solicita investigar a Bill Clinton y demócratas de alto perfil por caso Epstein

Cómo Adelita Grijalva, nieta de migrante mexicano, ayuda a abrir los archivos Epstein

Trump aseguró que "no tiene nada que ocultar" respecto a su relación con Jeffrey Epstein, por lo que pidió a legisladores de su partido vota para revelar los documentos del juicio en su contra.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, pidió a los republicanos que integran la Cámara de Representantes votar a favor de que se revelen todos los documentos del caso en contra de Jeffrey Epstein, en lo que representa un giro radical a su postura sobre el tema.

Mediante una publicación en su cuenta de la red Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que "no tiene nada que esconder" respecto a su relación con el magnate financiero, quien fue acusado de operar una red de tráfico sexual infantil.

El republicano también acusó al Partido Demócrata de haber utilizado su relación con el financiero con el objetivo de "desviar la atención del éxito de su administración", incluyendo su más reciente logro al poner fin al cierre del gobierno.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar para publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el ‘cierre’ demócrata”, publicó.

Se tiene previsto que en el transcurso de esta semana se someta a votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto que obligaría al Departamento de Justicia estadounidense a hacer públicos todos los documentos relacionados con el caso Epstein.

Correos revelan que Trump pasó horas en casa de Epstein con víctima

La semana pasada, demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein escribió que el hoy Presidente de Estados Unidos había “pasado horas" en su casa con una de sus víctimas. Otros mensajes sugieren que el delincuente sexual convicto, quien supuestamente se suicidó, creía que Trump sabía más sobre sus abusos de lo que había reconocido.

El nombre de la víctima aparece tachado para preservar su intimidad, pero quien recibe el mensaje de 2011 es Ghislaine Maxwell, su socia y amiga, con una condena de 20 años en una prisión de mínima seguridad. “Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”, escribe Epstein. “No ha mencionado ni una sola vez” que se vio con la víctima.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmó que los correos electrónicos, seleccionados entre miles de páginas de documentos recibidos por su Comité, suscitaban nuevas preguntas sobre la relación entre ambos hombres. En uno de los mensajes, Epstein aseguraba rotundamente que Trump “sabía de la existencia de las chicas”, muchas de las cuales, según se determinó posteriormente en investigaciones, eran menores de edad. En otro, Epstein reflexionaba sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación acerca de su relación, dado que Trump se estaba convirtiendo en una figura política nacional.

 

Trump solicita investigar a Clinton por caso Epstein

También, el pasado viernes, Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) investigar a demócratas de alto perfil como el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, y el inversor de capital de riesgo y megadonante Reid Hoffman, por sus vínculos con el delincuente sexual y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra los demócratas por “utilizar el engaño de Epstein” para desviar la atención del reciente cierre del gobierno, y dijo que las fuerzas del orden federales ordenarían investigaciones sobre miembros de su partido, a quienes insinuó que estaban involucrados en el tráfico sexual de niñas por parte del Sr. Epstein.

“Esto es otra estafa rusa, con todas las pistas apuntando a los demócratas”, escribió Trump. “Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’. ¡Estén atentos!”, advirtió.

Trump dijo que le pediría a la Fiscal General Pam Bondi, “y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI”, que lleven a cabo la investigación sobre la “participación y relación” entre el señor Epstein y los demócratas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

+ Sección

Galileo

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
¿Por qué el engaño?
1

¿Por qué el engaño?

2

Extorsionando con la extorsión

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
3

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
4

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

Michoacán y el desafío de la prevención.
5

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

6

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
7

Claro que me sujeto a la revocación de mandato, lo dice la Constitución, dice Claudia

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum
8

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
9

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
10

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
11

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

Caravana Coca-Cola
12

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
13

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
14

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
15

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump pidió a los republicanos que integran la Cámara de Representantes votar a favor de que se revelen todos los documentos del caso Epstein.
1

Trump pide a republicanos votar a favor de que se revelen documentos del caso Epstein

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
2

Claro que me sujeto a la revocación de mandato, lo dice la Constitución, dice Claudia

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum
3

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

Michoacán y el desafío de la prevención.
4

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

Maduro ha sido señalado por Washington como un supuesto criminal y narcotraficante.
5

EU designará a Cártel de los Soles como grupo terrorista; señala a Maduro como líder

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la SSP de la entidad.
6

José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
7

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.
8

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
9

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

10

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
11

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
12

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión