Trump pide a republicanos votar a favor de que se revelen documentos del caso Epstein

Trump aseguró que "no tiene nada que ocultar" respecto a su relación con Jeffrey Epstein, por lo que pidió a legisladores de su partido vota para revelar los documentos del juicio en su contra.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, pidió a los republicanos que integran la Cámara de Representantes votar a favor de que se revelen todos los documentos del caso en contra de Jeffrey Epstein, en lo que representa un giro radical a su postura sobre el tema.

Mediante una publicación en su cuenta de la red Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que "no tiene nada que esconder" respecto a su relación con el magnate financiero, quien fue acusado de operar una red de tráfico sexual infantil.

El republicano también acusó al Partido Demócrata de haber utilizado su relación con el financiero con el objetivo de "desviar la atención del éxito de su administración", incluyendo su más reciente logro al poner fin al cierre del gobierno.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar para publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el ‘cierre’ demócrata”, publicó.

Se tiene previsto que en el transcurso de esta semana se someta a votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto que obligaría al Departamento de Justicia estadounidense a hacer públicos todos los documentos relacionados con el caso Epstein.

Correos revelan que Trump pasó horas en casa de Epstein con víctima

La semana pasada, demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein escribió que el hoy Presidente de Estados Unidos había “pasado horas" en su casa con una de sus víctimas. Otros mensajes sugieren que el delincuente sexual convicto, quien supuestamente se suicidó, creía que Trump sabía más sobre sus abusos de lo que había reconocido.

El nombre de la víctima aparece tachado para preservar su intimidad, pero quien recibe el mensaje de 2011 es Ghislaine Maxwell, su socia y amiga, con una condena de 20 años en una prisión de mínima seguridad. “Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”, escribe Epstein. “No ha mencionado ni una sola vez” que se vio con la víctima.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmó que los correos electrónicos, seleccionados entre miles de páginas de documentos recibidos por su Comité, suscitaban nuevas preguntas sobre la relación entre ambos hombres. En uno de los mensajes, Epstein aseguraba rotundamente que Trump “sabía de la existencia de las chicas”, muchas de las cuales, según se determinó posteriormente en investigaciones, eran menores de edad. En otro, Epstein reflexionaba sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación acerca de su relación, dado que Trump se estaba convirtiendo en una figura política nacional.

Trump solicita investigar a Clinton por caso Epstein

También, el pasado viernes, Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) investigar a demócratas de alto perfil como el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, y el inversor de capital de riesgo y megadonante Reid Hoffman, por sus vínculos con el delincuente sexual y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra los demócratas por “utilizar el engaño de Epstein” para desviar la atención del reciente cierre del gobierno, y dijo que las fuerzas del orden federales ordenarían investigaciones sobre miembros de su partido, a quienes insinuó que estaban involucrados en el tráfico sexual de niñas por parte del Sr. Epstein.

“Esto es otra estafa rusa, con todas las pistas apuntando a los demócratas”, escribió Trump. “Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’. ¡Estén atentos!”, advirtió.

Trump dijo que le pediría a la Fiscal General Pam Bondi, “y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI”, que lleven a cabo la investigación sobre la “participación y relación” entre el señor Epstein y los demócratas.