La SSP de Puebla detiene a "El Tato", responsable de la masacre en el bar Lacoss

27/11/2025 - 2:23 pm

Cae autor de masacre en bar de Puebla

Este sujeto estaría ligado a venta y distribución de droga en bares de la capital.

Por Guadalupe Chávez 

Puebla, 26 de noviembre (AmbasManos).- Ya detuvieron a Gabriel "N", alias “El Tato”, señalado como responsable del atentado al bar Lacoss, ubicado al sur de la ciudad de Puebla, donde siete personas murieron en medio de un ataque armado y un incendio.

Su captura ocurrió durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), Defensa, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El titular de la SSP, el Vicealmirante Francisco Sánchez, ya había adelantado recientemente —en la conferencia del Gobernador Alejandro Armenta— que tenían plenamente identificado al autor intelectual y material del crimen.

Señaló que testigos habían dado datos suficientes para ubicarlo y que solo era cuestión de tiempo para atraparlo.

Retrato de víctimas de la masacre
Rostros de cinco víctimas en el incendio del bar Lacoss en Puebla. Foto: Ambas Manos

Hoy se sabe que ese sujeto era “El Tato”, presuntamente ligado a la venta de droga en distintos bares de la capital.

Fuentes revelaron a este medio que lo aseguraron en la colonia Lomas 5 de Mayo de la ciudad de Puebla.

Las mismas fuentes de detallaron que este sujeto trabaja con colombianos y venezolanos.

Lo trasladaron al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública del C5 y posteriormente quedará a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Retrato de víctima de la masacre.
Karem, bailarina de origen cubano, es una de las victimas de la masacre: Especial

¿Qué pasó en el bar Lacoss?

El bar Lacoss, con más de treinta años en la zona sur de Puebla, estaba por festejar su aniversario número 31 el próximo 5 de diciembre.

En lugar de eso, la madrugada del 18 de noviembre se convirtió en escenario de una tragedia: siete personas perdieron la vida después que un comando entró, disparó, roció gasolina y prendió fuego al establecimiento.

El sitio ya había sido investigado en 2023 por trata de personas y apenas el 30 de octubre de este año registró otro hecho violento.

Aun así, seguía funcionando pues actualmente contaba con licencia.

Retrato de una víctima de la masacre.
Carlos Ata era cadenero en el bar Lacoss. Foto: Especial

Al principio se confirmó la muerte de cinco personas; luego, familiares identificaron a una más. Finalmente el 19 de noviembre, se notificó el fallecimiento de José Miguel Santiago Aguilar, quien estaba internado en el Hospital General del Norte.

Entre los fallecidos está Karem, bailarina cubana conocida como “Elianis” o “China”. Según autoridades, su estatus migratorio era regular.

Este día, la Fiscalía tenía prevista una videollamada con una tía que vive en España para el reconocimiento del cadáver, debido a que su madre no puede salir de su país y tampoco cuenta con recursos. Dejó en orfandad a un niño de dos años y medio.

Otra de las víctimas es Carmen Hortensia, también bailarina. No tenía presencia en redes y durante varias horas permaneció como desconocida. Se estima que tenía alrededor de 20 años.

Fachada del bar Lacoss
Fachada del bar Lacoss en la ciudad de Puebla. Foto: Ambas Manos

El mesero José de Jesús Palestino López, conocido como Roy, tenía 43 años. Era muy conocido en el ambiente nocturno y compañeros del gremio lo despidieron en redes. Contaron que antes había sido capitán en el antro Axwell. Fue velado en la colonia San Antonio Abad.

También murió Gerardo Hernández, un hombre de más de 60 años. Su esposa contó que regresó a trabajar porque necesitaban dinero y no conseguía empleo debido a su edad. Ese día laboró de noche porque no tenía otra opción.

Otro deceso es el de José Luis Gómez, “Wicho”, DJ de esa noche. Vivía en Bosques de San Sebastián. Su última conexión en WhatsApp fue a las 3:39 de la madrugada, lo que dio esperanza a sus amigos, pero horas después se confirmó su fallecimiento.

Carlos Ata trabajaba como cadenero. Quienes lo conocían dijeron que recientemente había retomado labores de seguridad en antros, aunque tenía un negocio de mariscos.

La séptima víctima fue José Miguel Santiago Aguilar, quien murió en el hospital un día después debido a las quemaduras y lesiones que sufrió.

En su momento, el secretario Francisco Sánchez informó que las principales líneas de investigación apuntan al narcomenudeo y la extorsión como móviles del crimen.

Con la detención de “El Tato”, las autoridades esperan avanzar en el esclarecimiento total del caso y dar con el resto de los implicados.

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

