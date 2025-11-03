VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

Con este caso, suman cinco ataques de abejas en el año, que han dejado un saldo de 20 personas heridas y una víctima mortal.

Por Cristóbal Lobato González

Puebla, 3 de noviembre (AmbasManos).- La tarde del pasado sábado 2 de noviembre, una familia fue atacada por abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.

A través de un video que circula en redes sociales, se muestran los gritos y la desesperación de niños y adultos por tratar de evitar los piquetes.

El enjambre estaba oculto entre los árboles y las tumbas. Algo lo alteró, y fue entonces cuando decenas de abejas salieron a rodear a la familia. A pesar de que los afectados intentaron huir, no lo lograron y recibieron múltiples piquetes, sin que alguien pudiera ayudarlos.

Testigos señalan que, aunque en el lugar estaba una unidad de Protección Civil Municipal, el personal no se encontraba en el sitio para atender la emergencia.

La familia decidió trasladarse por cuenta propia a una clínica, para recibir atención médica oportuna. Todos los integrantes que sufrieron piquetes se encuentran fuera de peligro.

Tras lo sucedido, la autoridad municipal procedió al retiro del panal y pidió a la ciudadanía tener cuidado al acudir a camposantos, además de no molestar a las abejas.

Cinco ataques de abejas en Puebla

Durante el 2025 se han registrado cinco ataques de abejas que dejaron saldo de un muerto y más de 20 lesionados en Puebla. En mayo, en el municipio de San Miguel Xoxtla, mientras se realizaba una faena comunitaria las abejas atacaron a voluntarios. Ese mismo día en Teziutlán, las picaduras de estos insectos provocaron la muerte de un hombre.

Un enjambre sorprendió a un motociclista, identificado como Jonathan, de 43 años y vecino del barrio Fresnillo. Posteriormente, en junio un enjambre atacó a más de 20 personas en la colonia del municipio de Atlixco.

Los habitantes de una casa ubicada en la calle Río Cazones estaban podando un árbol cuando encontraron la colmena. En ese momento las abejas comenzaron a atacarlos.

Entre las personas que resultaron afectadas había un adolescente de 12 años con picaduras de gravedad. Así que lo trasladaron de urgencia a un hospital.

