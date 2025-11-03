VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

Ambas Manos

03/11/2025 - 5:38 pm

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

ENTREVISTA ¬ Gobierno de Puebla se blinda de la crítica con Ley Censura: Artículo 19

Con este caso, suman cinco ataques de abejas en el año, que han dejado un saldo de 20 personas heridas y una víctima mortal.

Por Cristóbal Lobato González

Puebla, 3 de noviembre (AmbasManos).- La tarde del pasado sábado 2 de noviembre, una familia fue atacada por abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.

A través de un video que circula en redes sociales, se muestran los gritos y la desesperación de niños y adultos por tratar de evitar los piquetes.

El enjambre estaba oculto entre los árboles y las tumbas. Algo lo alteró, y fue entonces cuando decenas de abejas salieron a rodear a la familia. A pesar de que los afectados intentaron huir, no lo lograron y recibieron múltiples piquetes, sin que alguien pudiera ayudarlos.

Testigos señalan que, aunque en el lugar estaba una unidad de Protección Civil Municipal, el personal no se encontraba en el sitio para atender la emergencia.

La familia decidió trasladarse por cuenta propia a una clínica, para recibir atención médica oportuna. Todos los integrantes que sufrieron piquetes se encuentran fuera de peligro.

Tras lo sucedido, la autoridad municipal procedió al retiro del panal y pidió a la ciudadanía tener cuidado al acudir a camposantos, además de no molestar a las abejas.

Cinco ataques de abejas en Puebla

Durante el 2025 se han registrado cinco ataques de abejas que dejaron saldo de un muerto y más de 20 lesionados en Puebla. En mayo, en el municipio de San Miguel Xoxtla, mientras se realizaba una faena comunitaria las abejas atacaron a voluntarios. Ese mismo día en Teziutlán, las picaduras de estos insectos provocaron la muerte de un hombre.

Un enjambre sorprendió a un motociclista, identificado como Jonathan, de 43 años y vecino del barrio Fresnillo. Posteriormente, en junio un enjambre atacó a más de 20 personas en la colonia del municipio de Atlixco.

Los habitantes de una casa ubicada en la calle Río Cazones estaban podando un árbol cuando encontraron la colmena. En ese momento las abejas comenzaron a atacarlos.

Entre las personas que resultaron afectadas había un adolescente de 12 años con picaduras de gravedad. Así que lo trasladaron de urgencia a un hospital.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Ambas Manos

Ambas Manos

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

Perú rompe relaciones con México.
2

Perú rompe relaciones con México. Exjefa de gabinete de Castillo se asila en Embajada

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
3

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
4

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
5

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Estudiantes marchan en Uruapan para exigir justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
6

Michoacán marcha por justicia tras el crimen de Carlos Manzo; exigen paz y justicia

7

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
8

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
9

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.
10

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

11

Humo tóxico impidió salir a las 23 víctimas del Waldo's; 2 jóvenes siguen graves: FGE

Ahora puede entender que hay quienes impulsan la narrativa de que las encuestas de Massive Caller y la narcodictadura son reales.
12

Massive Caller y la narcodictadura

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
13

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.
14

Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

Estudiante se pelean en secundaria.
15

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
1

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
2

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

Estudiantes marchan en Uruapan para exigir justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
3

Michoacán marcha por justicia tras el crimen de Carlos Manzo; exigen paz y justicia

4

Humo tóxico impidió salir a las 23 víctimas del Waldo's; 2 jóvenes siguen graves: FGE

Perú rompe relaciones con México.
5

Perú rompe relaciones con México. Exjefa de gabinete de Castillo se asila en Embajada

Marcelo Ebrard compartió su balance sobre la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Corea del Sur.
6

Ebrard destaca "exitosa" Cumbre de APEC en Corea del Sur; México será su sede en 2028

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" eligió al autor mexicano Gonzalo Celorio como ganador de la edición de este año.
7

El mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025 por su "hondura reflexiva"

Durante el desfile por el Día de Muertos en Mazatepec ocurrió una explosión en un carro alegórico, lo que dejó 10 personas lesionadas, informó PC de Morelos.
8

VIDEO ¬ Un carro alegórico explota durante desfile en Morelos; PC reporta 10 heridos

9

El regreso de las pruebas nucleares de EU traerá daños ambientales y a la salud

Donald Trump afirmó, durante entrevista en programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que cree que los días del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, están contados.
10

Trump cree que los días de Maduro como Presidente de Venezuela están contados

La Secretaría de Bienestar publicó el nuevo calendario de pagos de las pensiones y los programas que entrega a la población que más lo necesita.
11

¿Recibes pensión o programa del Bienestar? Checa cuándo pagan último bimestre del año

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
12

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”