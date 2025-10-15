VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

Reportes señalan que no existe una denuncia formal contra las mujeres que sufrieron de tortura en el tianguis San Martín Texmelucan.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Pobladores de San Martín Texmelucan, Puebla, golpearon, raparon y desnudaron a tres mujeres quienes presuntamente habrían sido sorprendidas robando mercancía del tianguis de la comunidad. El video de la tortura contra las víctimas se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, ayer las mujeres habrían sido identificadas por los vendedores como responsables de robar ropa de paca y otros artículos de los puestos, por lo que decidieron detenerlas por cuenta propia, sin intervención de las autoridades.

En medio de gritos y reclamos, las sometieron, les raparon el cabello, las desnudaron y las obligaron a caminar por los pasillos del tianguis, ante la mirada de decenas de personas que grabaron la escena con sus teléfonos. Posteriormente, las mujeres pudieron cubrirse con plásticos y bolsas. Además de ser exhibidas, los tianguistas escribieron frases denigrantes sobre sus cuerpos.

😳‼️POR RATERAS LAS DESNVD4R0N Y RAPARON EN PUEBLA‼️🐭✂️❌ 📌 En el tianguis de #Texmelucan, #Puebla, comerciantes raparon a dos mujeres acusadas de intento de robo este lunes. Cansados de los hurtos y la falta de acción policial, las sometieron, las despojaron de ropa y las… pic.twitter.com/QO55wvivwr — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 14, 2025

El hecho generó una fuerte movilización en la zona y cuestionamientos sobre la violación a los derechos humanos de las mujeres.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y trasladaron a las tres mujeres a la comisaría para ponerlas a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, reportes señalan que las víctimas podrían quedar en libertad tras pagar una multa, ya que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal en su contra.

El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan no ha emitido un pronunciamiento sobre lo ocurrido.

Ese hecho ocurre luego de que el pasado 22 de agosto un hombre perdiera la vida tras ser linchado por la multitud al ser acusado de intentar robar una tortillería en Cuautlancingo, Puebla. En mayo, tres mujeres de 18, 27 y 42 años casi fueron linchadas en Teotlalcingo por presuntamente haberse robado unos duraznos.