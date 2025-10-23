La Fiscalía de Puebla revela que "Medio Metro" murió por un disparo en la cabeza

La fiscalía informó que el cuerpo de "Medio metro" fue identificado por integrantes del Grupo T, sonidero con el que el artista trabajó hace dos años.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó este miércoles que Francisco “Pancho” Pineda Pérez, alias “El Medio Metro", murió a causa de un disparo en la cabeza.

“Todavía no terminamos de hacer la necropsia, las investigaciones están avanzando al respecto”, dijo la Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt, sin especificar todavía si las causas de la muerte apuntan a un homicidio, aunque los resultados preliminares arrojaron que presentaba una herida provocada por proyectil de arma de fuego.

La dependencia indicó que el cuerpo de Francisco Pérez fue identificado por los integrantes del Grupo T, sonidero que trabajó con la víctima hace dos años y que el cuerpo permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la entidad.

El hombre conocido como "El Medio Metro de Puebla", recibió un balazo en la cabeza, informó la fiscal Idamis Pastor (@idamis35) pic.twitter.com/rN8lOjEIdF — Berenice Martínez (@bereymar) October 21, 2025

“Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro. Nos unimos al dolor que embarga a la familia Pineda”, escribió Grupo T en sus redes sociales.

La Fiscalía aclaró que el "Medio Metro del Barrio de Alto" no corresponde a José Eduardo Sandallo, originario de León, Guanajuato, conocido como el "Medio Metro original”, quien fue confundido por la prensa y las redes sociales con Francisco Pineda Pérez por su semejanza física.

Eduardo Sandallo tuvo que salir a desmentir su "muerte". Mediante un comunicado aclaró que el deceso ocurrido en Puebla no correspondía a él sino a Francisco “Pancho” Pérez.

🔴 Localizan un cadáver con huellas de violencia en la calle Ávila Camacho de San Sebastián de Aparicio, en la ciudad de #Puebla. Delincuentes lo dejaron en una barranca y la fauna ya se lo estaba comiendo.#AmbasManos pic.twitter.com/82ZKgDJyTc — Ambas Manos (@Ambas_Manos) October 20, 2025

"Medio metro" -como también se le conocía a Pineda Pérez- fue localizado sin vida el pasado 20 de octubre en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio. Personal de la FGE arribó al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cadáver que portaba unos tenis color negro, pants blanco y una camisa blanca con puntos azules.

"Medio metro" comenzó a adquirir popularidad por su participación en sonideros con los que solía acompañar la música con bailes chuscos que amenizaban las presentaciones que por lo común eran ovacionadas por el público. Francisco Pineda Pérez se había establecido recientemente en Puebla y colaboró con distintos grupos sonideros, entre ellos Grupo T, el primero en reconocer el cuerpo, Sonido Kiss Sound y Fania 97, con quienes realizó diversas presentaciones en la capital y municipios conurbados.