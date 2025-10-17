Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

La joven recluta, de 19 años, se había enlistado en las filas de la Guardia Nacional apenas el pasado mes de diciembre; en Tijuana, otro agente de esta corporación policiaca fue privado de la vida.

Puebla, 16 de octubre (AmbasManos).- Una joven originaria del municipio de Ajalpan, Puebla, identificada como Stephany Carmona Rojas, de 19 años, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco, Guerrero.

La tragedia aparentemente sucedió durante un ejercicio de adiestramiento con armas de fuego. Hasta el momento hay un sospechoso.

De acuerdo con información difundida entre elementos de la corporación, se trata del sargento segundo Yair Manuel "N", quien actualmente se encuentra prófugo.

En una conversación de WhatsApp compartida entre integrantes de la GN se pidió:

"Hay que localizar a esta persona y detenerla. Está prófugo, acaba de lesionar a alguien, búsquenlo y donde lo vean, deténganlo e informen de inmediato, por ser presunto responsable del delito de lesiones.”

🔴 A través de las redes sociales, familiares y amigos de Stephany Carmona Rojas, una joven elemento de la Guardia Nacional originaria de #Ajalpan, piden justicia tras su muerte y investiguen si existe una posible V1OLAC1oN

#Puebla#Ajalpan #Tehuacan pic.twitter.com/sKmX4HznHm — Emy Cabrera Cabrera (@EmyCabrera77497) October 15, 2025

Sin embargo, no fueron sólo lesiones debido a que la víctima recibió un disparo en la cabeza que le arrebató la vida de manera instantánea.

Medios del estado de Guerrero señalaron que Stephany participaba en un curso de capacitación, pero al encargado de impartirlo se le habrían escapado dos balazos.

Posteriormente el presunto responsable huyó al percatarse que la elemento no tenía signos vitales.

Al confirmarse el deceso, su madre, la señora Fernanda fue notificada sobre la muerte de su hija, por lo que se trasladó desde Ajalpan.

Llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco para iniciar los trámites correspondientes.

Por otra parte, familiares y amigos se han dado a la tarea de exigir justicia para Stephany a través de redes sociales y solicitaron esclarecer lo ocurrido.

El Ayuntamiento de Ajalpan exige justicia por la muerte de Stephany Carmona Rojas, de 19 años, quien perdió la vida dentro del cuartel de la @GN_Mexico_ en Acapulco, Guerrero.

Presuntamente durante un ejercicio de adiestramiento le dispararon en la cabeza https://t.co/bDBIS8zSXl pic.twitter.com/PgXyttyUzC — Ambas Manos (@Ambas_Manos) October 16, 2025

Cabe destacar que Steph, como le llamaban de cariño, se había enlistado en las filas de la GN apenas el pasado mes de diciembre.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido algún pronunciamiento al respecto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ajalpan exigió justicia tras la muerte de la joven Stephany Carmona Rojas, de 19 años.

Torturan y asesinan a agente de la Guardia Nacional poblano en Tijuana

En el pasado mes de septiembre, un elemento de la GN de nombre Eliseo Alonso Padilla fue torturado y privado de la vida en Tijuana.

El cuerpo lo encontraron junto al de su compañero José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años. Él era originario del Estado de México; los dos tenían signos de tortura.

A ambos los vieron por última vez el 30 de agosto de 2025. Día en que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, acudieron al billar “Los Dos Amigos”, en la colonia Nueva Tijuana.

Stephany era una poblana de 20 años que ingresó a la Guardia Nacional para hacer una carrera pero el acoso de un sargento hoy prófugo y dos balazos en una supuesta práctica de tiro le quitaron la vida. Hoy exigimos #JusticiaParaStephany sus papás piden una investigación a fondo. pic.twitter.com/umnOeptj0d — Marisol Calva 💚 (@Marisol_Calva) October 16, 2025

En ese establecimiento se encontraban en compañía de varios civiles, cuando se registró un altercado con un grupo de personas. Entre ellas Felipe N”, alias “El Pantera”, líder de una célula delictiva que opera en esa región fronteriza.

Posteriormente los involucrados fingieron haber resuelto sus diferencias con las víctimas y los invitaron a continuar la convivencia en otro punto de la ciudad.

Los dos sargentos accedieron y abordaron voluntariamente un vehículo particular. A partir de ese momento se perdió todo rastro de su paradero.

